疫情助發現梵高逝世早上的足跡？最後畫作《樹根》繪畫地點終發現

全球各地多間博物館及藝術機構，在新冠肺炎疫情下被迫閉館。藝術機構的研究人員，利用這段時間仔細研究館藏，結果帶來不少有趣發現。近日阿姆斯特丹梵高博物館公佈，有研究人員發現梵高最後一幅畫作《樹根》（Tree Roots）的繪畫地點，有助了解這位印象派大師的最後足跡。

以往主流意見認為，梵高的最後畫作，乃繪於逝世前兩週的《麥田群鴉》（Wheatfield with Crows）。最終他在麥田裡中槍，最終失救致死。主流意見認為他舉槍自殺，但亦有人指出，他在麥田內遭誤槍射傷。

及至2012年，梵高博物館的研究人員發現，梵高弟弟 Theo 的舅子 Andries Bonger 於1893年曾撰文提到，梵高逝世那天的早上，他曾繪下一幅樹林景致，畫作充滿陽光及生命力。故此，他們認為繪於1890年的《樹根》，才是梵高最後一幅畫作。此說後來獲藝術界廣泛接受。

《樹根》所繪畫的地點到底是怎樣？按圖看看這次的發現↓↓↓

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那麼《樹根》所繪畫的地點到底在哪裡？時間先回到1890年，梵高逝世前數月，接受弟弟 Theo 的建議，前往嘉舍醫師居住的小鎮奧維爾（Auvers-sur-Oise），治療精神病。《樹根》繪畫的地點，就在距離奧維爾一處街道旁邊，距離梵高居住的旅館僅僅150米左右。畫中老樹盤根的畫面，至今仍然存在。

得出今次新發現的研究人員 Wouter van der Veen，他在疫情來襲期間，於一幀名信片上發現線索。該名信片原屬一位年逾九旬的法國老婦，記錄了奧維爾於1905年左右的街景。

他形容，《樹根》畫中的山坡形態、泥土、樹根等脈落，皆與名信片中的畫面一致。至於畫中所繪的光線色調，反映畫作繪於午後時份。這發現有助我們了解梵高逝世那一天是如何度過。在旅遊限制放寬後，Wouter 前往奧維爾實地考察，發現該地點如今看起來與當年無異。

姑勿論梵高是否自殺，收藏《樹根》的梵高博物館已確認 Wouter van der Veen 的新發現。他們聯同梵高弟弟 Theo 的曾孫 Willem，於7月29日梵高逝世130週年當天，前往奧維爾的樹根地點舉行儀式，豎立牌匾講述該處的故事。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：梵高的最後畫作 《樹根》繪畫地點發現】