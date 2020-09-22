【Banksy】塗鴉大師拒披露真實身份　釀《擲花者》商標敗訴

英國塗鴉藝術家 Banksy 多年來神出鬼沒，至今身份成謎，但他的經典代表作《擲花者》卻經常在大小媒體出現，成為當代的反戰符號，也成為他最深入民心的作品之一。不過，最近歐盟法院就 Banksy 擁有《擲花者》版權的訴訟，以他未能向法院坦承他的真實身份為由而判其敗訴。

澳洲一次展覽上的《擲花者》，與 Banksy 的前經理人 Steve Lazarides（Getty Images）

生於英國的 Banksy 多年來以匿名身份，活躍於塗鴉、電影和藝術創作圈，亦是著名社運份子。《擲花者》（Rage, the Flower Thrower）是 Banksy 於2005年創作作品，靈感源自投擲氣油彈的示威者，他在耶路撒冷一幅圍牆上畫出這幅塗鴉。畫中半蒙面的示威者，頭戴鴨嘴帽，手上的汽油彈換成了鮮花。Banksy 憑《擲花者》表示自己在以巴問題上支持巴勒斯坦人一方。自此之後，《擲花者》在成為了經典反戰符號外，亦漸漸成為 Banksy 其中一幅代表作，並相繼推出版畫、公仔等作品。

於橫濱一個展覽上的《擲花者》（Rage, the Flower Thrower）（Getty Images）

Banksy 曾表示非常歡迎在非營利目的之下複製他的作品，但眼見很多商業機構紛紛「販賣」他的作品，Banksy 遂於2014年透過工作室 Pest Control Office 為《擲花者》以及其他塗鴉創作，以匿名方式向歐盟申請商標，並成功獲批。不過，英國賀卡公司 Full Colour Black 卻涉嫌未經同意，仍然將《擲花者》印製成商品販售，Banksy 為此對該公司提出反對，並展開長達兩年之久的訴訟。

英國賀卡公司 Full Colour Black 將《擲花者》製成賀卡販賣 (Full Colour Black)

Full Colour Black 這間將畫作印到商品出售圖利的賀卡公司，2019年對 Banksy 的商標註冊提出上訴。它的理據是 Banksy 數年來一直沒有使用他所註冊的商標，認為 Bansky 於2014年的商標註冊只是用來阻止其他人使用他已經容許再生產的作品。賀卡公司提出這指控後，Banksy 便於去年10月突然宣佈開設網店 Gross Domestic Product（GDP），出售自己的創作商品，他當時表明設立網店只是為了回應這次訴訟，證明他的商標有用作交易用途。

Banksy 的 Gross Domestic Product（GDP）曾於 London Croydon區開設了期間限定店，但不賣任何商品（Getty Images）

法院認為開網店只為應付訴訟

最近訴訟有了裁決，歐盟知識產權局最終判 Banksy 敗訴，剝奪他的歐盟商標版權擁有人身份。根據歐盟相關法例，商標持有人必須於五年內使用商標權利，但知識產權局指出，賀卡公司於2019年挑戰商標前，Banksy 並無出售使用註冊圖像的商品或其他物品，並認為他開設網店只是為了應付訴訟，成為其敗訴原因之一。

今年四月，Banksy 的舊作被發現加上了漫畫化的新冠病毒（Getty Images）

而敗訴的主因，是 Banksy 由此至終都以匿名身份註冊。判決指 Banksy 選擇隱藏身份，是因為他大部分時間在未經批准的情況下，於他人的物業塗鴉，而不是在畫布或自己物業創作。而因為他的身份不明，無法證實他本人身份，所以無法在毫無爭議之下斷定誰是塗鴉創作人。

2018年 Banksy 的《女孩與氣球》拍賣後自毁事件，造成轟動（Getty Images）

判決也提到，Banksy 不屑於知識產權權利，他曾於著作寫道「版權是給失敗者的」因此他也可能面臨喪失其他作品商標權的裁決風險。

另一幅 Banksy 作品，一女孩以丫叉射出由花瓣拼成的爆花，概念上跟《擲花者》頗有異曲同工之妙（Getty Images）

新聞來源：DailyMail

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