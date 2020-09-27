【源來係咁】金屋藏嬌：丈夫不忠的代名詞　實為漢武帝的深情見證

從小到大，總有一些金句明言會掛在口邊。不僅讀起來朗朗上口，而且時常能夠呼應時局，予人解氣之感。但其實許多的成語、典故，都有其特定的語境和意思。如果單純望文生義，難免會跟原意愈走愈遠。 【源來係咁】系列，便是想為一些常用的名言金句追本溯源，釐清它們的本意。而今次的主題，便是一句被歷代正室所鄙視的成語：金屋藏嬌。

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愛的承諾

包養情婦，自然需要給予生活費及住所，於是乎「金屋藏嬌」很自然就成為了包養情婦的最佳代名詞。但原來這句成語的典故，非但不是講述勾結情婦，更是對愛人情深的見證。

「金屋藏嬌」最早出自《漢武故事》，顧名思義是用以介紹漢武帝的生平事蹟。然而其內容與《史記》及《漢書》多有出入，故只被列作雜史類的志怪小說。關於此書的作者，民間存在不同說法，包括漢代班固、晉代葛洪、南齊王儉等，但全部皆無確切證據。現時普遍認為，《漢武故事》乃魏晉文人偽托班固之名所作。

漢武帝劉徹畫像（Wikicommons）

依照書中記載，漢武帝劉徹於四歲時被立為膠東王。館陶長公主劉嫖將年幼的他抱在膝上，並逗趣地問道是否想娶妻。劉徹表示願意後，長公主環指四周的女子，但都得不到劉徹歡心。長公主最後指向自己的女兒「阿嬌」，再問劉徹好不好。劉徹終於點頭，更笑指如果他朝能娶阿嬌為妻，必定送上金屋作禮。這就是「金屋藏嬌」的典故：

年四歲，立為膠東王。數歲，長公主嫖抱置膝上，問曰：「兒欲得婦不？」膠東王曰：「欲得婦。」長主指左右長御百餘人，皆云不用。末指其女問曰：「阿嬌好不？」於是乃笑對曰：「好！若得阿嬌作婦，當作金屋貯之也。」

期後在長公主的安排下，劉徹真的娶了「阿嬌」，並在登基後立為皇后。由於正史只記載她姓陳，因此坊間大多依照這則故事，稱她為「陳阿嬌」。陳阿嬌出身高貴，除了母親是館陶長公主劉嫖外，其父陳午則為第三代堂邑侯，屬漢代二十等級爵位之首的列侯。她與漢武帝的確是門當戶對、天造地設。

內地後宮劇《衛夫子》中的陳阿嬌，由鄭媛元飾演。（搜狐）

同床異夢 成語變調

可惜的是，成年後漢武帝與陳阿嬌的矛盾愈來愈大，最後更因巫蠱等事而將其廢掉。但在年幼之時，他確實是對陳阿嬌一見傾心，並非兒時戲言。換過角度來講，「金屋藏嬌」其實類似於電視劇中「高富帥」迎娶「女神」的情節，只不過是將鑽石、名車換成了金屋，頗符合好一部份人的浪漫想像。

當然，從字面上去看，「金屋藏嬌」的確是將錢財與美人扣連在一起，因此很難避免被演繹成包養的意思。清代小說《廿載繁華夢》就將男子到青樓納妾之舉，形容為「金屋藏嬌」：

獨是青樓地方，雖要二分人才、三分品貌，究竟要十分財力，所以當時佘老五戀著雁翎，周庸祐也戀著雁翎，各有金屋藏嬌之意。

清代小說《廿載繁華夢》（華文出版社）

來到現代，「金屋藏嬌」更加進一步引申成私養情婦。漢武帝當日的情深舉動，倒過來變成了丈夫不忠的象徵，實在令人哭笑不得。不過單就結果來講，「金屋藏嬌」最後確實是由一個浪漫故事，演變成夫妻間的離異。人世間的諷刺，莫過於此。

後記

語言及文字的內涵總會隨時間變化，有時更可能確實帶有現代人通用的意思，純粹是側重點不同。因此只能列作「歧義」，而不是「曲解」或者「誤讀」。因此【源來係咁】系列的宗旨，並非要指責今人誤用典故，只是希望讓讀者對不同的成語金句，有更進一步的了解。

今次「金屋藏嬌」乃系列的第一章，以後會為大家帶來更多有趣的典故和考證，記緊留意01藝頻道！

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