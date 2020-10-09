免費填色網頁｜過1000款塗色圖片　可愛動物小王子系列應有盡有

根據專家研究顯示，嬰幼兒時期接觸到的色彩越豐富，對於孩子的學習與認知也越好。通過畫畫和塗色，正好可以培育兒童的好奇以及探索慾，促進他們的觀察認知能力。以下是兩個免費網上填色好選擇：

在成長的過程中，人們很容易受視覺感官刺激影響，對色彩繽紛、多姿多彩的世界感到好奇及產生探索慾。

通過畫畫和塗色，不僅讓小朋友探索周圍事物的過程變得相當愉快，而且其創造性思維也得以發展。塗色可以發展幼兒的色彩認知、自我表達、控制技巧、提高自信、獲得新知識，對小朋友成長十分有幫助。

▍全球最大線上塗色平台——Supercoloring.com

Supercoloring是全球最大塗色平臺之一，擁有世界上最大的塗色頁資料庫。（圖片擷取自：Supercoloring.com）

Supercoloring 是全球最大塗色平臺之一，擁有世界上最大的塗色頁資料庫。其中包含大量塗色頁、繪圖教程、兒童紙手工、益智遊戲等。網頁最大特色是支援在線塗色功能，用家可利用網頁內置塗色界面，運用不同筆刷及顏色去進行線上塗色。完成塗色後，更可以下載成品再列印出來。假如嫌線上塗色不夠真實，只要鼠標輕輕一按，便可把用于塗色的免費圖畫打印出來，再以手上顏色筆為其添上色彩。

小編親自實測「線上填色」功能。點進線上繪圖後，左手邊是繪圖工具包括：色鉛筆、水彩筆、麥克筆、橡皮擦以及畫筆粗度，右手邊則是畫筆顏色。如果畫不好想重新打掉，可以按下左下角的「從頭開始」。

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網站中自帶過10000款精美塗色頁任君選擇，無論你想尋找可愛動物、經典名畫、著名《小王子》故事插畫，還是卡通人物，只要你所想得到，都很可能在資料庫中找到你想塗色的東西。從孩子最喜歡的動物、卡通人物，到汽車、飛機、宇宙飛船，孩子們可以找到許許多多的圖畫來發揮他們的想象力。

大家不需再買塗色書，不需要再使用網上付費圖片，在這裡你可以找到繁複而精妙的圖樣，栩栩如生的動物圖畫，輕鬆的顏色填充或者簡單的線條勾勒。

【Supercoloring網頁界面】

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▍日文輕鬆可愛塗色網——Kids-nurie

Kids-nurie 界面。（圖片擷取自：Kids-nurie）

Kids-nurie（塗色樂園）是日本所創的塗色網頁，界面相對簡單，網站的最大好處是更加兒童面向，專為2-6歲兒童成長而設。Kids-nurie 提供免費的育兒教育印刷品為主，目前他們有600多張免費印刷品供用家下載。當中包含不同層次的教育版畫，從像趣味性、教育性版畫到智力訓練版畫應有盡有，取決於孩子的掌握程度和需要。

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雖然網頁只支援日文界面，但勝在界面設計簡單，只要多點數次便能了解當中分類。網頁的塗色頁構圖簡單，線條分明，適合小童使用。網頁中包含各式各樣的塗色圖案主題，有動物、工作車、食品、公主、恐龍、著色日曆、獎勵貼紙和其他有用的塗色頁，對您的育兒工作一定有所幫助。

【網頁界面】