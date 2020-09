中古軍事要塞變無人島　斷電斷網獨居30日贏4萬美金

早前Twitter有一則招聘廣告,美國演員Trevor Donovan貼出位於意大利的托雷·斯科拉(Torre Scola)小島的圖片,表示在提供足夠食水下,若有人願意在這個距離海岸100英里(約160公里)小島城堡居住,期間斷電斷互聯網,參加者成功堅持30日就可獲得4萬元美金。照片中的小島,儼如一座荒廢要塞,原來是昔日軍事要塞。然而這類歷史上在海上佇立的孤島建築,有好幾個現在也成為旅歐文化景點,這次為大家介紹當中幾個著名地點。

1.意大利托雷斯科拉海上堡壘

首先介紹的是這次讓大家引起大家關注的意大利海上堡壘。這座呈五角形,名為 Scola Tower 的海上堡壘,位處意大利拉斯佩齊亞(La Spezia)省詩人港灣(Porto Venere),大約在公元十六、十七世紀由熱那亞共和國以保護領土及附近村莊為由興建,是當時帕爾瑪利亞島防禦系統的一部份。這座海上堡壘外牆厚度達 120 公分,編製 8 名士兵及配備 10 門大炮。後來堡壘因英國與法國艦隊在附近交戰而被摧毀,熱那亞共和國亦在 1815 年被薩丁尼亞王國吞併,海上要塞自此成為廢棄遺蹟。後來意大利海軍將它作為練習用戰靶,政府更一度有意將它拆卸,堡壘最後改建為燈塔使用,並在 1976 年經過維修之後,成為現在吸引許多遊客到訪熱點。

2.法國諾曼第聖米歇爾山

聖米歇爾山(Mont-Saint-Michel/又名「聖彌額爾山」)是法國諾曼第以南的布列塔尼,靠近歐洲邊境的聖馬洛海灣,距海岸約1公里的岩石小島。公元八世紀,阿夫朗什鎮主教Aubert在這島上最高處修建一座小教堂,奉獻給天使彌額爾,成為朝聖中心,故又稱聖彌額爾山。聖米歇爾山現在是法國旅遊勝地,亦是天主教徒的朝聖地,山頂建有著名的聖彌額爾山隱修院。聖彌額爾山及其海灣於1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

3.意大利伊塞奧湖

位於意大利北部伊塞奧湖(Lago d'Iseo)的小島堡壘,於公元五世紀由傳教士所建,並於十六世紀荒廢。在幾度易主後,最後由皇家海軍隊長Vincenzo Richeri於1910年在島上建成現在所見堡壘,並在海岸建有兩座燈塔。

4.斯洛文尼亞布萊德湖聖母升天教堂

聖母升天教堂(Pilgrimage Church of the Assumption of Mary)位於斯洛文尼亞西北部的布萊德湖島上。布萊德湖是朱利安阿爾卑斯山山區的一個冰蝕湖,毗鄰布萊德城。這島最早被多神論異教徒用作專門供奉Ziva的廟宇。公元745年,在當地異教徒與基督徒多年戰爭結束後,居民都皈依基督教,而島上廟宇聖壇也在戰爭中遭破壞,及後在原址上建起了專門供奉聖母瑪利亞的教堂,現在的巴洛克風格教堂則始建於17世紀。

5.愛爾蘭基湖森林公園麥克德莫特城堡

麥克德莫特城堡(McDermott Castle)位於愛爾蘭羅斯康蒙基湖東南角的一個島上,面積0.23公頃,屬於愛爾蘭國家歷史文物。這座城堡最早見載於1184年,因一場閃電釀成火災,燒毀了這兒的建築,城堡在1235年重建。及後幾個世紀,城堡再數次被重建,最近一次修建則在19世紀。1800年,這城堡被改建為避暑別墅,在二次大戰期間被燒毀。