林青霞｜生日禮物：一匹馬與牠肚子裡的記憶之書

林青霞於66歲推出新書《鏡前鏡後》，她在微博po文為新書宣傳，還透露了大女兒邢嘉倩為她所做的貼心小故事。

林青霞的大女兒邢嘉倩曾公開表白她是世上最棒的繼母，兩人感情深厚眾人皆知。而今年生日，邢嘉倩送上一分特別的生日禮物給林青霞，讓林青霞感動稱「非常有心」。

林青霞透露，邢嘉倩今年親手做了木頭書架，悄悄把她過往寫的書與今年推出的新書《鏡前鏡後》夾在書架裡，然後放在餐桌轉盤上，二女兒邢愛林還為轉盤中心佈置了花朵，三女兒也對媽媽愛的告白，讓她相當感動。

林青霞女兒送的生日禮物。（林青霞微博）

林青霞描述邢嘉倩的手工書架別具心意，因為她屬馬，所以邢嘉倩特別在左邊刻了一隻馬頭。林青霞透露，大女兒其實對馬頭刻出來的成果不滿意，但她覺得非常清秀和有藝術性，「我跟她説我會一輩子珍藏，將來每寫一本書就加進一本，希望這隻馬頭越拉越寛，越拉越寛。」

此外，她還透露今年生日祖孫三代齊聚，4歲的小孫女孩為她做了生日蛋糕，感受滿滿幸福的她也將這份喜悅與大家分享，表示「希望所有的人都過得幸福健康快樂」。

而林青霞時隔6年再發文，有粉絲直呼半夜醒來看到林青霞的文章，還以為自己眼花，林青霞還回覆了該粉絲，幽默說道：「再做一個夢，夢裡青霞給你發微博。」

林青霞微博全文

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【本文原題「林青霞66歲推出新書以微博宣傳 更大曬經典照及與繼女的生活點滴」並獲「聯合新聞網」授權轉載。】