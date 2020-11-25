療癒書單｜宋慧喬生日讀詩　IG 聲畫記錄閱讀足印

宋慧喬日前（23日）在IG（kyo1122）讀詩慶生，被她的聲線與詩人文字治療的人，超過75萬——粉絲按讚數目還在攀升，越來越多人認識詩人作品。

她讀的是詩人兼潮人Lang Leav作品〈Stardust〉（〈星塵〉），令人更好奇的是，宋慧喬平日讀的是甚麼書。

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宋慧喬讀詩——

原是散文詩，宋慧喬在IG發佈的是韓文版本和分行的英文原詩；分行之後，似乎更有詩意？Lang Leav並不是個純粹的詩人，她活躍於藝壇，有自己開發的品牌。至於宋慧喬平日到底讀甚麼書，有劇迷曾在《男朋友》截圖印證角色讀過的四本書，不過僅限於情節。

在宋慧喬感情生活改變後的數年間，她較少公開閱讀習慣；今次IG讀詩，可說是打開了一道門縫，讓大家讀讀詩，猜猜她的療癒書單有哪本書在。

〈Stardust〉來自《Memories》——

《Memories》 Lang Leav。ANDREWS & MCMEEL出版，2015年。

Lang Leav出生於紐西蘭，作品擺盪在詼諧怪誕、異想天開與悲傷之間；她的想像力跨越各種學科。她經常獲邀在澳洲、美國與其他國家參與高知名度的展覽，她在不少藝廊與美術館也辦過特展。知名電影導演Timothy Walter Burton在澳洲動態影像中心舉辦「魔鏡夢遊」特展時，由她手工製作的書《Charlie's Widow》，就在開幕式上致贈給Timothy Walter Burton。她的時尚品牌Akina也經營得相當成功，全澳洲的精品商城均有販售，商業版圖還拓展至日本原宿。2013年，她的當年度新作《Love & Misadventure》在美出版後，旋即登上亞馬遜暢銷榜冠軍，目前全球各大書店都買得到。

Lang Leav作品全球熱賣，網絡又常出現情詩meme圖，療癒無數情困人士。

如想追踪宋慧喬閱讀路線，或可參考「尋書地圖」。

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