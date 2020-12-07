移居日本｜日系居室的理想與現實｜東京建築女子　李昀蓁｜

編按：近日，大家都在談論移民。從台灣移居日本的女生李昀蓁，在「東京建築女子」臉書專頁，分享她與室友在東京租房子的近況，並授權藝文格物轉載。她與愛好攝影的室友合租小房子，從理想到現實，距離有多大？

當初到東京居住的其中一個原因，不外乎是想住住看在雜誌上看到的那些建築師所設計的住宅，幻想著東京大部分的「家」都是乾淨有趣，充滿設計感，但真正來到日本之後，才發現要找到理想的條件相當不容易，也才體會到「日本居大不易」這句話的涵義。



文：東京建築女子 李昀蓁

曾經在新竹森活小學堂的講座上分享過日本設計師設計的房子（理想）與我在東京真正居住過的房子（現實）。來了東京才知道，那些日劇裡漂亮的大房子，或是設計師住宅，租金都不是一般小上班族負擔得起，退而求其次的只能在普通的出租公寓中，找到符合自己期望的空間。

「東京建築女子。」版主東京新居貌。（圖片來自「東京建築女子。」專頁）

2020年，因為疫情，世界有了許多變化，我的生活也一樣有了許多改變。與過去住了兩年的公寓告別，花了些時間與體力與費用，與一位在日本追尋攝影夢的台灣女孩一起，找到了雖然有一些年紀，但有著滿滿昭和感的廚房、大和室、與連著屋頂大露台小洋室的「家」。

「東京建築女子。」版主東京新居貌。（圖片來自「東京建築女子。」專頁）

有著榻榻米的和室是室友的房間，我的則是小洋室。雖然房間比露台還要小，但也因此只擺上自己喜歡以及必須的物件，盡可能的過上簡約的生活，也想往「斷捨離」更進一點。陽台則放上了來日本之後慢慢養的植物們，他們都從小樹變成大樹了。每天早上露台上的陽光，也都提醒著我每一天都要提起精神，面對各種挑戰與困難。

「東京建築女子。」版主東京新居陽台。（圖片來自「東京建築女子。」專頁）

前陣子因為忙著搬家及處理生活與心情的煩雜，無論是粉專或 IG 的更新或是要撰寫的文章都有些怠慢了，儘管如此還是有許多朋友支持著，真的相當感謝。希望新生活及接下來的未來都可以變得更好，東京與全世界也可以一起慢慢回復到過去的活力。

東京建築女子。台灣出身，東京在住。小日子、MOT TIMES、every little d 駐站作家。

【原題：日本居住的理想與現實。本文經東京建築女子版主授權轉載】