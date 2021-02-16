台南共居空間｜東京返台分享温暖體驗　外表普通卻藏着滿滿人情味

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-02-16 00:00

這次回台灣除了跟許多讀者見了面以外，還回到了可以說是我的第二故鄉「台南」與老朋友們敘敘舊。到東京生活之後，高雄與台南的距離似乎也只是從涉谷坐到東京站的感覺，所以經常都是當日來回，不常在台南留宿了。這次因為想到台南的新共居空間「珍遇珍寓」體驗，有了一次相當溫暖的住宿經驗。

文：東京建築女子 李昀蓁

珍珍姐其實是我研究所畢業後，在台南建築師事務所工作時的第一個業主，她喜歡設計、喜歡空間，更喜歡嘗試各種有趣空間的可能性。2020年，「珍寓」以「共居」的概念，在台南孔廟生活圈展開。期待來自不同成長背景或文化的人，在這個空間碰撞出更多的火花，透過交流學習不同的價值觀，建立更豐富的生活經驗。尤其是在這個充滿故事的台南古城，比起短暫的停留，我認為台南是個更適合花些時間，待上好一陣子的城市。這個共居空間也是，主要希望提供比較長的住宿期間，讓旅人們可以待在這裡一些時間，透過居住、透過交流，感受空間，感受這裡的人事物。

看似普通的一棟透天公寓，裡面卻藏著許多有趣的設計：一樓的以灰色為主調的交誼空間裡，有著橢圓角的長型小吧檯、木質感的共享廚房、紅色磨石子大圓桌，簡單俐落的配置再加上一點的台灣元素，正是提供給共居夥伴聯繫感情的舒適空間，又或是「珍寓」不定期的大小聚會與活動。

2、3、4樓的房間有著不同的特色，珍珍姊把最寬敞舒適的四樓空間留給我，一層層的白色ㄇ形牆面構成了像是隧道的空間，牆與牆之間砌上木櫃、擺上木桌、掛著溫馨的燈飾，是走道也是居所的這個廊道，似乎可以發生好多活動，寫上許多故事。盡頭的起居空間旁放上抱枕，三五好友聚在一起談天或是一個人窩著閱讀都很適合。經過一天的奔波與嘻笑，送走朋友後，沖個澡泡杯熱茶放點音樂，一個人奢侈的享用這個大空間，四樓的這個房間，臥房是獨立的，雖然不大，卻很剛好，完全遮光的捲簾可以讓你有個好眠，忘掉一日的喧鬧，好好放鬆，睡個好覺。

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東京建築女子（圖片來自該專頁）

隔日早晨，走到陽台透透氣，是熟悉的「台南的氣味」。與珍珍姊聊天道別之後，乘著南部冬日和煦的陽光，今天還要去發現一些台南的新空間。而我想，「珍寓」會一直在這裡，伴隨著珍珍姊的爽朗的笑聲與來自各地的共居夥伴，或是在台南扎根，各個充滿故事的朋友，一起創造更多有趣的回憶，寫下許多只屬於這裡的篇章。

或許哪一天，我也想再次讓自己放個長假，再次回到台南、回到這裡長途旅行。

::珍遇珍寓IG

【本文經東京建築女子版主授權轉載，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場】

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