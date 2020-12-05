政府關閉娛樂場所過百演出腰斬　改錄播舞台業工會轟政府零支援

新冠疫情近日反彈，多項防疫措施再度收緊，康文署宣布周三起（2/12）所有表演場地不能進行現場演出，由通知到執行不足48小時下，單是康文署轄下演出場地已造成過百場演出須即時腰斬，業界預料全行損失料達670萬。香港舞台藝術從業員工會及多個舞台劇組織，今日（5/12）召開記者會並就此發表聲明，對政府措施表示失望，要求其在配合防疫措施下重開表場地。

勒令叫停演出個別藝團損失百萬

政府這次一刀切勒令所有劇場表演停止現場演出的行政指令來得極急，多個劇團只能倉卒應對。雖然民政事務局局長曾表示劇團可利用科技進行錄播或直播表演，但香港大部份康文署演出場地均未有提供WiFi，而且再極短時間內將現場舞台演出改為錄像形式呈現，在編排、技術和資源配置上，亦非一時三刻可馬上成事。

根據工會數據統計，受是次防疫措施影響的演出場次共 104 場，其中牽涉 40 個舞台製作。料至少影響 1000 名從業員，個別藝團損失金額高達港幣100 萬，估計全行損失可能高達 670 萬。以上數字更未包括非康文署場地的演出。然而當新一輪防疫措施再次衝擊舞台藝術業，當局卻未有提供任何協助藝團應付演出取消之措施，更指未考慮任何紓困措施。而再早前的「保就業」計劃中，舞台藝術業以自由業者為主，難以受惠於是次援助計劃，這次突然叫停所有演出，對業界帶來極大打擊。

第四波疫情前已促請支援網上直播

香港舞台藝術從業員工會在表示，多個業內組織自疫情初期已經向有關當局提出多項政策建議，包括於康文署場地提供能支援直播之上網線路。亦曾多次就防疫措施向體育、演藝、文化、出版界立法會議員馬逢國提出意見，可惜只能爭取馬議員於記者會上落淚，而未見當局對有關要求作出跟進。

工會促請局方重新檢視場館關閉措施，並盡快就防疫措施對業界造成之影響提供支援，當中包括向受影響演出賠償、提供新一輪對自由業者的資助、披露封館及重開準則、為改為直播或延期之演出提供經濟和技術上的支援。此外，希望政府能一視同仁，參考第四波疫情下准許其他行業可以有限制繼續營運政策，訂立靈活的防疫政策，確保舞台藝術業界得以在疫情下存續。

香港舞台藝術從業員工會及多個舞台劇組織，今日（5/12）召開記者會並就此發表聲明，對政府措施表示失望，要求其在配合防疫措施下重開表場地。(照片由香港舞台藝術從業員工會提供)

基於這一波對舞台業界打擊來得既急且嚴峻，工會推出自救計劃，將會向受影響藝團收集舞台演出的片段，並接觸市面上各個於店內設置電視機的商戶，希望可以於全香港不同的商戶播放，配合藝團及演出的介紹，提供一個渠道予香港人支援受防疫措施打擊的藝團。亦希望普羅大眾在餐廳食肆除了觀看電視節目外多一個選擇，令大眾更加關注香港舞台藝術，稍後將於社交媒體公布有關計劃詳情。

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