費里尼幻夢嘉年華展覽　再現電影外費里尼幽默逗趣一面

今年是意大利國寶級導演費德里柯‧費里尼（Federico Fellini）的百歲冥誕，不同地方都有各種紀念活動。在香港，則有「百年費里尼」節目，當中包括「費里尼幻夢嘉年華」展覽，展出多張珍藏劇照、手繪畫作及海報，讓大家一探大師的奇幻世界。

風趣幽默又充滿奇想的費里尼(1920 - 1993)是上世紀享譽國際的導演，代表作包括《大路》（La Strada）、《甜蜜生活》（La Dolce Vita）、《八部半》（Otto e Mezzo）和《想當年》（Amarcord）等，這幾部重要作品可謂歐洲作者電影的里程碑。

香港國際電影節協會與香港意大利文化學院( Italian Cultural Institute in Hong Kong)今年合作舉辦的「百年費里尼」節目，雖然某些電影的放映展及音樂會，都因疫情關係而取消，但喜愛費里尼的電影迷也不用失望，因為仍可以到「費里尼幻夢嘉年華」展覽一看大師風采。

「費里尼幻夢嘉年華」展覽 (由單位提供)

展覽分為3部份，第一部份為「工作中的費里尼」/「電影與真實」，展出費里尼的創作里程、製作綱要原稿及摘錄片段等。其中一段由基甸巴文執導的《費里尼狂》就展示了大師在工作時的執着，亦甚有喜感。

第二部份「費里尼與馬斯杜安尼」，展出費里尼與馬斯杜安尼(Marcello Mastroianni，與費尼里合作無間的男主角)，以及安妮達愛寶與馬斯杜安尼的拍攝現場照及幕後工作照等。當中更有費里尼親身上陣指導演員「談情說愛」的鏡頭，也看到費里尼的逗趣鏡頭。

第三部份「藝術與繪圖」，展出費里尼的手繪畫作、電影海報等。

當中一封費里尼寄給海報畫家朱利安諾的信，指導他畫出《想當年》的電影海報。

《想當年》電影海報草圖 (1973) (由單位提供)

信內有大量無理又有趣的要求，例如這句：

警告你：你不會有酬勞，但必須於一個月內準備妥當

當以為費里尼只是逼迫晝家工作時，卻又接了以下一句：

我全靠你了，不知為何

就顯出費里尼和他交情不淺，以及費里尼幽默的性格。

展覽日期： 2020 年11 月27 日（星期五）至2020 年12 月13 日（星期日） 展覽時間： 上午11 時至晚上7 時正 展覽地點： PMQ元創方（A座三樓S312 – S314 單位）中環鴨巴甸街35 號 入場費用： 免費入場

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