限聚令│表演禁現場觀眾零收入　舞團蝕住做轉戰網上直播堅持演出

突然收到康文署叫停現場表現的通知，那一刻有點束手無策。 「多空間」舞蹈劇團藝術總監馬才和

與「多空間」舞蹈劇團藝術總監馬才和訪問前一天，康文署因應新冠疫情再次反彈，勒令關閉娛樂場所，所有舞台表演禁止現場演出，並呼籲改為錄播。舞團原訂於本月十二日公演的運動舞蹈劇《球賽》，因此要在不足一周的時間變陣網上直播，大幅修改舞台設定讓舞蹈忙得不可開交。

【劇團告示】已購票的觀眾（任何場次）請盡快向「多空間」換取網上演出門票，有關網上演出門票或換票詳請，請登入https://www.y-space.org/matches-ch/ 或 電郵 email office@y-space.org 或 whatsapp 9173 6252查詢。未能觀賞網上演出之觀眾，請稍候「多空間」公佈退票安排。

「這次可能又無糧出，但在創作路上已不是第一次。」馬才和淡然道出這一句。

對香港大多數藝術工作者來說，以極有限資源做創作是尋常事。只是在疫情陰霾下舞台業界已重創多時，這句話卻令人感到多一份傷感。

「多空間」舞蹈劇團藝術總監馬才和受訪日表示，前一日收到消息禁現場觀眾入場，頓時感到束手無策。（「多空間」舞蹈劇團圖片）

憂時感懷往往觸動藝術家創作情緒，2020年全球百業飽受新冠疫情影響，香港又面對風雲變幻的時局。馬才和過往的作品離不開生活體驗和強調觀眾參與演出的主動性，蒿目時艱，他和舞團外展及教育總監嚴明然，本來在四月創作運動舞蹈劇《球賽》來重現社會和政局現象，演出透過球賽及運動來進行，當大家以為球賽將以公平、公正及透明方式進行時，卻出現料想不到的結局。但受疫情影響，演出由四月改為十月，後來再改至十二月。

「球賽既有競爭亦有規則，經歷舊年以來社會運動，我們希望把球賽放回劇場。把舞台變成球賽場地，在此比拼，把創作與近年社會連上關連。」

劇團網站已顯示節目取消——

在政府的即時政策下取消節目。（劇團「多空間」網頁截圖）

舞台原訂是利用香港文化中心兩層觀眾台的環境而設計。劇場將會轉化為大球場，觀眾席分上層座席及舞台席。觀眾可選擇於樓上冷眼觀戰，或於樓下近距離感受球賽的震撼。「舞台本來會框起像球場，並圍上鐵絲網，上層和下層觀賞會有不同體驗，大家會感受到演員踢球時台板的震動，而在網內和網外又有不同體驗。」

可是，這一年種種變化，讓創作團隊面對一個又一個挑戰。先是因疫情影響演期一改再改，再因禁止現場演出而要改為直播，時局丕變也影響演出者的心理變化。

總監：首次遇到演員憂心政治內容

「六月以來香港變化好大，最近發生很多事，創作內容有些涉及政治內容，有團隊成員自我審查可否演出，會問有些段落會否觸碰紅線？這是第一次遇到團隊成員有自我審查。」

原本讓觀眾有自由流動體驗的舞台演出要改為網上播放，創作團隊正密羅緊鼓變陣安排。舞台臨場體驗和錄播雖然是極不同體驗，但有多年不同創作經驗的馬才和表示，錄像也可有不同的感觀視覺。

劇團運用各式造型，為節目製作悅目的海報，在即時的「禁令」下，頃刻付諸流水。（劇團「多空間」網頁截圖）

「例如曾試過以360互動方式拍攝，讓觀眾調校畫面選擇不同的欣賞視覺。而且錄播可以透過拍攝和剪輯帶領觀眾所看，鏡頭運用亦可更清楚看到演出者情感變化和細節動作，或景深的變換。」

當然，在訪問當日才剛發生突如其來的轉變，對認真製作的藝術創作人而言，並不是把攝錄機直接放在舞台前拍攝便可以，一切台燈聲要重新安排，演員和舞蹈員亦要重新綵排。最終網上版如何呈現，觀眾將可在稍後的演出中拭目以待。但為了完成創作，並履行向其他參演成員的責任，舞團這次可能要蝕住做。

舞團外展及教育總監嚴明然表示，演出收入部份由康文署贊助，但涉及票房收益。現在將失去所有觀眾票房收入，當下未知康文署怎樣部署，一切仍在協商中，關閉所有現場演出對他們這類資金不多的小團隊來說，帶來很大打擊。

馬才和表示，現在售票要從新來過，原先已購票的觀眾亦會有退票或換票安排。作為團體負責人，要先支付其他台前幕後的薪金，很多時創作都是蝕自己先，但當下最重要是先做好演出。

【演出詳情】 運動舞蹈劇《球賽》 現場直播日期：2020年12月12日 現場直播時間：晚上7:45分

「多空間」舞蹈劇團藝術總監馬才和受訪日表示，前一日收到消息禁現場觀眾入場，頓時感到束手無策。（康文署圖片）