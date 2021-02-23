海邊水著少女映出日光微風　橫浪修鏡頭穿梭沙灘與草叢

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-02-23 00:00

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活躍於時尚雜誌、廣告領域的日本攝影師橫浪修 2018 年的攝影集。本書為「Assembly」系列的延伸，為了展現出人體的溫度與溼度，作為生命力的展現，橫浪修選擇了肌膚露出較多的泳裝作為主題，並使用特寫鏡頭拍攝。

文：moom bookshop ｜ 圖：橫浪修《Mizugi》

《Mizugi》也延續了「Assembly」系列的匿名性，藉由個體與群體之間的巧妙關係，襯托出團體肖像其美妙的韻律。本書作為瑞典出版社 LIBRARYMAN 季刊攝影集計畫「Seasons Series」的第一部出版品。「Seasons Series」企劃邀請符合某主題的藝術家們，在同一條件下以一本書的形式創作，然而每個創作者所持有的不同觀點反而展現微妙的差異與樣貌。尋書地圖——

【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。圖片來源】

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