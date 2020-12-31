主教山蓄水池｜「羅馬式拱」說法不算錯但聽上去像「美式漢堡包」

編按：羅馬不是一天就建成的，歷史與知識不是一天就學會的。大家都在努力地為香港歷史填充，你有你為標竿編歷史，我有我為感情談建築，各自各精彩。近日，社交媒體發揮民間力量，從地名考據到建築知識商榷，無一不精彩。本版獲 Facebook 專頁「一樓一事 One Building One Story」授權轉載 。

文：一樓一事 One Building One Story

（Facebook：一樓一事 One Building One Story）

傳媒不斷用古羅馬式來描述主教山蓄水池。有些甚至說羅馬拱、羅馬柱等等。

首先，蓄水池的柱子並不是羅馬柱。羅馬式建築物柱子繼承了希臘三式，再發明了一款「Composite Column」。而希臘人的數學理論就完全表現在這些柱子身上。

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每款柱的直徑、形狀、紋理、柱座及頂冠都有嚴格比例，不可隨便改變。蓄水池中的柱子，只是功能上需要，利用香港既有建築磚石物料建造，和羅馬建築風馬牛不相干。

不過，古羅馬人的確特別喜歡「玩水」，因此在水利工程上是先驅，而蓄水池「Cisterns 」在很多城市，甚至羅馬貴族的大別墅，例如 Hadrian's Villa 都會見到。

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蓄水除了主要是為了提供飲用水外，也供水給噴水池、花園內的園境裝飾等等用。因為羅馬人基本上只用拱「arch」作為大型建築結構的承托系統，所以拱式結構，包括拱頂「 vault」就是地下蓄水池的唯一建築結構方式，別無它選。所以用「羅馬式」來形容這個蓄水池還是相對貼切。

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至於香港建築物有沒有羅馬人發明的 「Composite Column」呢？這款柱是五式中最考工夫的一款，基本上合併了 Ionic 和 Corinthian 的柱冠，，雕工複雜，非常細緻。筆者印象中，只有一棟非常古怪外型大廈的入口有。就是第一代的東亞銀行！

講完柱，講下拱（Arch）。

多份傳媒用羅馬拱來形容蓄水池結構。的而且確，拱去到羅馬人手上被發揚光大，但羅馬人並沒有發明拱，他們只是繼承了「Etruscans」（一個比古羅馬更早的意大利半島文化）所用到的建築技術。

拱的各種形式（Facebook：一樓一事 One Building One Story）

歷史學者很少說「羅馬式拱」，正如大家不會說美式漢堡包一樣，因為漢堡包已經包含了美國意義。在古羅馬時代建築，拱只是一個建築結構名稱，是建築物的一部分，不過因為有其重要及必要性， 拱 「Arch」這個字變得和建築息息相關，例如：「architecture」，「archetype」等等字眼。

古羅馬廣場上最大的建築物——馬克森提烏斯和君士坦丁巴西利卡（Basilica of Constantine and Maxentius）（Facebook：一樓一事 One Building One Story）

「拱」這個結構能夠發揚光大，主要因為羅馬帝國強大，很多防禦及民間工事都用拱作為基本結構元素。一直發展下去，在不同地區文化才衍生出不同類型的拱。例如中古時代歌德式尖拱 「Gothic Arch」。不過必須指出， 拱在其他歷史文明中也曾出現，只是羅馬人首先玩得盡，玩得叻，歷史功勞俾哂佢地！

古羅馬時期建造的加爾橋（Pont du Gard）（Facebook：一樓一事 One Building One Story）

為什麼拱重要？因為有拱才有拱頂（Vault），及圓穹 （Dome），沒有這些演化，就沒有精彩的西方建築文明出現！

主教山蓄水池（Facebook：一樓一事 One Building One Story）

回到蓄水池，公平一點評論，蓄水池的結構真的平平無奇，只是一排列的拱，支撐著十分扁平的拱頂（vault），而且頂部（vault depth）空間不足，證明原本並沒有想到有大量泥土樹木綠化在池上。可以說是十分簡陋的處理。不過不過不過，arch+vault 一起，就製造出極奇妙的空間效果，包括節奏感，光影感，層次感， 這個就是羅馬人聰明之處，亦是蓄水池空間漂亮美妙之處！所以欣賞蓄水池要看整體，單說什麼羅馬柱，羅馬拱沒有意義。而且據說以前尖東某夜總會內都有不少這類羅馬柱＋羅馬拱裝飾！

最後，香港建築物有沒有的漂亮圓拱及拱頂呢？有，銅鑼灣天主教基督君王小堂，跑馬地聖瑪加利大堂！

【本文獲一樓一事 One Building One Story授權轉載。標題為編輯撰寫】

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