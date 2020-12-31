主教山蓄水池｜無人視察亦無人負責　俹簁又有乜好怕喎？｜來稿

來稿：畔永東

古來的人類就時常得過且過，我也還記得，可是不甚清楚。我翻開歷史一查，這歷史沒有年代，歪歪斜斜的每頁上都寫着「按指引處理」幾個字。我橫豎睡不着，仔細看了半夜，從字縫裏看出字來，滿本都寫着兩個字是「俹簁」（音：乸西」）！

什麼是「俹簁」

有看過《低俗喜劇》的讀者都記得「俹簁」二字。「俹簁」，音「乸西」，指人做事得過且過、馬虎輕率、不認真，未至於業餘和像馬戲團（業餘可以做得很好，馬戲團亦很專業，一點也不俹簁），總之就是「是但求奇」。

按詹憲慈《廣州語本字》卷二十三中關於「俹簁」條目，本作「倚簁」，簁就是用於濾酒的清簁，可以去粗取細，去除酒的雜質，過去是仍指取精細之意，但現時意思則反轉，以不精細為倚簁。

網上亦查到另一寫法為「搻簁」。「搻」即用手拿，指到米舖買米時，店員直接用手「搻」米，而不用秤來量米的重量，被顧客認為馬虎；米中亦有沙石，需要用手挑走，但如果想省時，就用「簁」代替，但「簁」往往未能把所有沙石挑走，結果食飯時仍然有沙，所以用「簁」挑沙石就被認為是得過且過。

但什麼時候可以用「俹簁」? 主教山蓄水池事件就是好例子。

黑媽媽點睇呀?

此次「主教山蓄水池」風波暫告一段落，蓄水池也只是失去幾條柱，以香港的古物保育的佳績而言，已是不幸中的大幸，算是皮外傷。

+ 9 + 9 + 9

跟大家說「唔好意思」的文物保育專員蔣志豪，指地下水缸在70年代中止運作，地下黑暗不應有人進入，希望大家理解其限制，古蹟辦被諮詢時，因為溝通上的失誤及敏感度不足造成問題。

這我就支持他了，嘩地下黑媽媽點睇先得呀？次次都要用電筒咪好麻煩？用乾電唔環保嘛。早上有點陽光時望兩望，就收工算吧啦。

但我真是想多了，因為連望都無望過。

古諮會前主席林筱魯受《南華早報》訪問，指古諮會多數只為地上建築評級，地下的很少看。奇怪了，不看又知是「水缸」，靠估？原來當時水務署指這個是「水缸」，而蔣志豪就指古諮會的指引中，水缸是屬不作評級的構建物，當理解為「水缸」，應用了當時的指引就作出判定。

謎底已經解開了，「水缸」原來是不包括在古諮會評估的，也就是說香港以後再發現「水缸」，無論是秦朝還是宋朝的，古諮會都可以直接跟古蹟說句「唔好意思」，因為一律沒歷史價值，簡而言之就是「在座咁多位都係垃圾」。

只要看到「水缸」二字，古諮會就可以左一句「呢單嘢唔係我跟開」、右一句「上一手同事都係咁講」，跳返part舞，之後收工：

按《香港01》報導，「活現香港」創辦人、食衛局前政治助理陳智遠指此事古蹟辦需負上責任，因其未有做好把關的角色，「無落site（地盤）去望，就算黑都要去照一照。」他指，單從蓄水池的興建年份而言，古蹟辦已經有需要再去翻查更多資料，批評古蹟辦「Hea做，係打份工心態。」

說太多了，簡單就是兩個字，「俹簁」。委員俹簁，看到報告直接跳走；程序俹簁，現場也不用去看報告就可以；制度更俹簁，「水缸」就不能有歷史價值？

但在此也想跟「掛萬漏一群組」古諮會打打氣，給點正能量：又唔洗真係道歉嘅，講句「你咁樣我好難做架喎」及「我唔想俾人話我越權囉」就可以了，反正都無人要負責，制度亦不用改，香港人都習以為常了，唔係咩?

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）