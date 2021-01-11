私影紀實｜安達祐實寫真桑島智輝　抵抗婚姻未知未來的不安

編按：著名日本歌手、演員安達祐實演藝生涯，從童星《沒有家的女孩》參演開始，到拍攝寫真集爭議，都是二十多年來台港矚目的娛樂新聞。自從2011年遇上著名攝影師桑島智輝，生活安穩下來，並於2014年結婚。在桑島智輝鏡頭下的安達祐實，再不是媒體強調的童顏女優，回復尋常的、踏實的生活面貌，並出版了兩本攝影集。台灣書店moom bookshop發放相關書訊，本版轉載並精選圖輯——

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廣泛為雜誌、廣告以及藝人寫真進行拍攝，尤其以人物肖像而知名的日本攝影師桑島智輝，自 2014 年結婚以來，每一日都會為他的妻子、演員安達祐実拍照。2019 年，桑島將這些日常片段整理成攝影集《我我》，開展了「家庭攝影」的新視野，時隔一年再以《我旅我行》延續系列出版，捕捉在世界的變化前後，旅途一般的日常生活。

文：moom bookshop ｜ 圖：安達祐實、桑島智輝《我我》&《我旅我行》

起初，因為攝影集的拍攝工作，桑島智輝與安達祐實於 2011年相識，在往後約八年的相處時光中，桑島已累積了三萬逾張的相片。《我我》汲取了兩人週年結婚紀念日至迎來孩子誕生三年間的片段，耗時一年半，將 70 冊紀錄濃縮成 135 張照片；透過桑島智輝的鏡頭，這些影像使讀者忘卻兩人於公眾前的角色，夫妻情感輪廓變得透明、真摯而動人。

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夫妻生活會發生大大小小、各種各樣的事情，而我毫不畏懼地繼續拍攝下去。對我來說，拍攝妻子是對未來所產生不安的輕微抵抗，是將我們的變化路程有序記錄的一種方式。 桑島智輝

《我旅我行》則收錄了他們 2014 年至 2018 年的四次攝影旅行：法國、波蘭與德國、沖繩、西班牙。身為演員，即使是私人狀態，安達祐実總是引人注目；直到當行走於異國他鄉，她終於得以個人的身份出演生活。放鬆的姿體與神情、毫無現實的紛亂或緊張感、純粹是夫妻間的相處時光，這些影像忠實紀錄著日常中難得一見的瞬間，而由旅行所帶來的不凡所體現。

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1978 年生於岡山縣岡山市，攝影師桑島智輝畢業於武藏野美術大學，師從於鎌田拳太郎，自 2004 年獨立後，活躍在雜誌、藝人寫真集、廣告領域。其於 2013 年發表記錄了約兩年半的安達祐実攝影集《私生活》；2014 年結婚至今，攝影師仍每天拍攝著安達祐実，並在個人平台上不定期公開妻子照片，成為網路上的話題。

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。圖片來源】

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