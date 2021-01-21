蔡瀾揮春展鍾楚紅現身撐場　創意賀辭為書迷題字交流

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-01-21 18:40

農曆新年在即，蔡瀾在灣仔的書店舉辦《蔡瀾揮春展2021》，為書迷即席揮毫題字寫揮春，其間更與書迷交流。展場內展示多幅蔡瀾親筆揮春，除了傳統賀辭外，還會有「掂過碌蔗」、「大吃大喝」、「高床暖枕」等新潮。展覽期間，鍾楚紅更親臨現場，請蔡瀾為她寫上「花天酒地」、「風調雨順」、「春風得意」三張揮春。 文、攝：賴家俊

蔡瀾表示疫情下，仍會為生活找點樂事。(賴家俊 攝)

多年來蔡瀾都只是寫中文書，近年他開始寫一本英文書，正積極籌備出版。英文新書的思路風格與過往中文書不同，希望這本著作能讓更多非中文讀者朋友能看到他的著作。除了英文新書外，蔡瀾亦繼續在寫《邵逸夫傳》，並定期將部份內容連載報刊，希望這本著作能很快與大家見面。

鍾楚紅親臨展場找蔡瀾寫揮春。(@鍾楚紅/微博)

疫情下，愛好旅行的蔡瀾只能留在香港，食肆又有限聚令晚上禁堂食，但他仍然會想法子在生活中尋樂，例如在家中精研煮食，有時煮餸做便當帶出外食，也能樂在其中。

蔡瀾表示，現在堅持天天寫書法，他笑言自小便想過將來在街邊賣揮春，現在可以辦成揮春展已完成心願，還慶幸可以不用在街賣。整年無法外出，蔡瀾現在最想去的地方是馬來西亞，他答應那邊開書法展，希望稍後有機會去吉隆坡、檳城和新加坡巡迴策展，好好珍惜每一次外訪旅程。

讀者與蔡瀾交流，蔡瀾亦為他們寫揮春。(賴家俊 攝)

【展覽詳情】 展覽名稱：蔡瀾揮春展 地點：灣仔莊士敦道地庫30號地庫內堂展覽廳 日期：即日至2月10日 時間：上午10:00至下午8:00