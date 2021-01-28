【專訪】馮唐｜不寫成功學書　只求用「成事」讓世界多一點美好

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-01-28 17:26

文：許驥

提起馮唐，多數人對他的印象可能是作家。在陸港兩地，他的小說、詩歌、散文、雜文作品都頗受歡迎。然而實際上，作家只是馮唐的副業，他的正職是一名戰略管理專家。自從2000年參加工作以來，轉眼20年，他先後在麥肯錫、華潤、中信等全球知名大公司任職，帶領團隊在商業領域奮戰。馮唐是非常成功的管理者。2020年的疫情，打亂了馮唐長年保持的工作節奏，不過也讓他有了時間梳理自己的管理經驗。他把自己的管理經驗以《馮唐成事心法》出版，並命名為「成事學」。

馮唐（出版社提供）

#「成事學」≠「雞湯」#

馮唐今年邁入50歲，他工作的20年，正是中國非常特殊的20年。

2001年中國加入WTO，隨後經濟保持雙位數的飛速增長。2010年，中國取代日本，成為全球第二大經濟體。在馮唐剛剛工作的2000年，優先進外企，幾乎是所有中國年輕人共同的選擇，其次才是選擇進國企，根本不會有人考慮創業。但到2010年左右，中國年輕人就視外企和國企為平等選項了。而2015年之後，創業也變得很誘人，無數年輕人下海。

在這期間，馮唐的職業軌跡也和時代保持並行。2000年，他加入美國知名諮詢公司麥肯錫，成為全球董事合夥人。2009年，他轉任華潤集團戰略管理部總經理。2015年開始，他又擔任中信資本高級董事總經理。《成事心法》這本書，正是馮唐20年管理經驗的總結之作。

其實早在10年前，馮唐就萌發了寫作「成事學」的念頭。起初的理由很簡單，因為到華潤後，他帶領30多人的中層團隊，每天要教團隊成員如何管理。對訥言敏行的馮唐來說，開口甚為困難。於是他便想，能不能找到適用的管理學書籍，讓團隊成員自己去讀呢？

但馮唐調研後發現，當時市場上流行的，主要有三類相關書籍：第一是知識類的工具書，第二是西方管理學，第三是成功學。這三類書，在馮唐看來各有不適用之處。

《The Secret》是近年 self-help 類的暢銷書（Simon & Schuster）

工具書是給要考試的人看的，屬於知識類，沒有實戰性。

西方管理學文字冗長，且一些理念在中國水土不服，難以運用在中國這個急速成長的社會。

成功學則多為他人執筆的傳記，只是個人的勵志故事，難以複製。

思前想後，馮唐認為，還不如親自撰寫一本教人成事的書。但由於工作繁忙，直到2018年他才有時間動筆。於是，2019年先有了《成事》，2020年又有了《成事心法》。

《成事心法》的內容，分為「知己」、「知人」、「知世」、「知智慧」四個部分。馮唐將在麥肯錫學到的管理方法，結合以曾國藩為代表的中國式管理風格，再加上中國過去20年發展的特殊性，彙集成書，提出：「管理是一生的日常，成事是一生的修行。」

馮唐說，管理不外乎管三件事：管自己、管團隊、管項目。不過在書中，馮唐用了將近一半的篇幅細數如何「管自己」。在他看來，人與自己周旋是最難的。

或許是因為學醫出身，馮唐特別提及：「衣食住行的好習慣是最簡單的道理，也是最難養成並保持的習慣，管理自己是管理一切的基礎。」

所以，《成事心法》是一本另類的管理學著作。在書中，他不僅分享職場的管理經驗，也教讀者管理好睡眠、體重、心情，乃至要求「成事者」必須合理使用手機、早睡早起、養成讀書習慣等等，並給出了達成目標的有效方法。

馮唐說：「職業經理人如同軍人，身心都必須保持隨時能打的狀態。」這是他的由衷之言。在麥肯錫的時候，最長試過68小時連續工作，沒有強健的體魄，根本撐不下來。

但是也許正是因為講了大量婦孺皆知的道理，不少讀者對《成事心法》的評價是「雞湯」。更有甚者認為——教會我的從來不是道理，而是人生——所以講道理沒用。

對此，馮唐也給出了一個醫生式的回應：「有用沒用，是看說話者有沒有專業知識，醫生叫你為了康復多喝熱水，和普通人叫你多喝熱水，是不一樣的。」馮唐自信，憑藉他20年的親身實踐，並以真誠之筆寫出來的這本《成事心法》，對所有管理者都會有所幫助。他說：「有些話現在你可能看不懂，但我希望這本書可以重複看，有些道理經過幾年的管理工作，就能看懂了。」

馮唐（出版社提供）

#「成事學」≠「成功學」#

有過管理經驗的人，和沒有管理經驗的人，閱讀《成事心法》可能會得到截然不同的體驗。尤其是在管理上吃過虧的人，會在《成事心法》裡找到巨大共鳴。例如他說「成事之人的七大特質」，分別是：一、悲觀的底色；二、中庸平衡的混合個性；三、耐煩；四、精力旺盛；五、忍不住做事；六、收斂；七、關鍵時刻挺上去——對這「七大特質」，凡做過管理的人，讀罷難免會心點頭。

馮唐說，他非常不喜歡成功學，也最介意有人將「成事學」誤讀為「成功學」。

馮唐為這個時代貢獻了一個代表性的詞彙，並因為把準了時代的脈搏而膾炙人口，那便是：油膩。在書中，他甚至毫不客氣地將一些團隊文化斥責為「油膩」，只維持表面上的一團和氣。對此，馮唐分享麥肯錫「反對的責任」（Obligation to dissent）的文化，認為團隊中「要鼓勵持異見者，鼓勵敢於坦誠、敢於尖銳、敢於不同的人」。

油膩的另一個表現，是以成功為綱。馮唐說，成功不可複製，但成事可以修煉。每天把自己的本分做好，而不是急於求成，此乃「成事學」的精髓。馮唐說：「成事能力強，成事概率就大，成功的概率也會隨之變大。不要老想著成功，不要走捷徑，不要插隊。成事靠實踐，要不斷前行。」

套用投資學的概念，「成事學」或許比較像「平均成本法」（DCA），無論市場升跌，皆以定投的方式去累積資產。久而久之，自然會見成效。

雖然馮唐說自己並不篤信儒家，但在書中，他大量引用儒家成事代表人物曾國藩的語錄和故事。

馮唐說，曾國藩對他的影響至深，無論日常還是出差，背包裡總會有一本曾國藩的著作。

剛剛到麥肯錫工作的時候，不少人質疑馮唐這個一路靠讀書、考試上位的年輕人，能不能在職場有所作為。那時候，曾國藩就是他的榜樣，因為曾國藩就是一個能把事做成的讀書人。

後來在工作中，馮唐也屢遭挫敗。而與此同時，他在文學上的成就日彰。很多次，他都產生退出職場，專事寫作的念頭。而也是因為想到曾國藩，他那種「屢敗屢戰」的精神，鼓舞馮唐砥礪前行。

曾國藩（Wikimedia Commons）

曾國藩對馮唐的第三個影響，是對生活態度的陶染。曾國藩讓他知道，生活不要太奢侈，工作之外應有屬於自己的小愛好。所以，馮唐多年來堅持寫書法，現在也是小有名氣的書法家。

馮唐日復一日，持之以恆踐行著「成事學」。包括關於「成事學」的寫作，他也是計劃周詳的。他從小處著手，未來，會逐步完成一系列工具書、歷史管理智慧等著作的寫作，例如怎樣製作 PPT、《資治通鑑》的商業解讀⋯⋯完成後，會形成一個大約10本書左右的「成事學」系統。

「成事學」是一套非虛構的寫作計劃，和馮唐以前的純文學創作非常不同，它更講求結構化表達，先建立結構，然後再把內容清晰地書寫出來。不過對今年50歲的馮唐來說，「知天命」的年紀，知道什麼事是人力能為與不能為。馮唐對自己的要求，是所寫必須為真知灼見，不摸魚打混。這與他在書中所傳遞的價值觀相符——做老實人，本分努力，不取巧。

馮唐並沒有順著市場需求去書寫，尤其在疫情之下，許多人都想學一些急功近利的成功之術，也有不少人在販賣焦慮，收割「智商税」。但馮唐反其道而行，勸人不要著急，只問耕耘，不問收穫。

馮唐說，他骨子裡仍是個理想主義者，所以《成事心法》是站在高於時代的視角，希望與時代長期有關的書。用他自己的話說：「作為一個能讓世界變得更美好一點的精英，至少可以通過自身的努力，讓自己以及自己周遭的世界變得更美好一點，這多一點美好，就是讓世界更美好一點。」

《馮唐成事心法》

作 者｜馮唐

出 版｜天地圖書

日 期｜2020年12月

【書摘經天地圖書授權轉載。】

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