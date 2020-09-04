連環畫家 William Hogarth：解讀名畫蛛絲馬跡　記載上流婚姻愛恨

最近前唱片騎師被踢爆背妻出軌，小三一方更大爆雙方惹上性病秘聞，更讓人想不到的是小三丈夫受訪時卻大讚老婆，令人感到離奇萬分。婚姻從來不是容易說明白的事，從一而終的愛慕或不計前嫌的寬恕，都是婚姻的一體兩面。究竟婚姻的意義是怎麼？我們或以18世紀英國畫家 William Hogarth 有關婚姻的系列作品，看看這位觀察世情入微的藝術家，如何看上流社會的男女愛恨。

有人說婚姻是愛情的墳墓，愛情終將死在婚姻裡。夫妻可以鶼鰈情深，長相廝守；也可以不安其室，暗通款曲。婚姻意義是怎麼？古今中外各人都有不同觀點，感情細膩的藝術家對此又有何看法？18世紀英國畫家 William Hogarth，以對社會人生百態有敏銳觀察和理解而著稱，亦善於用藝術對大眾曉以道德教育，且看他一系列有關婚姻的作品，如何看俗世男女間的情慾愛恨。

William Hogarth 自畫像《Painter and his Pug》（1745）（the Tate Gallery）

William Hogarth（1697-1764）生於英國，是英國著名畫家、版畫家、諷刺畫家和歐洲連環漫畫的先驅。Hogarth 年少時期以學徒身份學習雕版畫，並鍾情於倫敦大都會的生活，經常畫一些他見到的人自娛自樂，23歲之年便以銅版畫家身分獨立開業。自1724年創作第一件版畫作品《化妝舞會與歌劇》（ Masquerades and Operas）以來，開始涉足油畫、版畫和連環漫畫等多種媒介創作。1730年前後他創造了一種把許多肖像集於一幅畫中的談天畫，這種畫著重人物心理刻劃，極富戲劇性，代表作《乞丐歌劇》（The Beggar's Opera）（1731）、《征服墨西哥》（又名《印度皇帝》/The Conquest of Mexico）（1732-35）。還繪畫了許多諷刺社會不良現象的連續性組畫，如《煙花女子哈洛特墮落記》（ A Harlot's Progress）（1732）、《浪子生涯》（ A Rake's Progress）（1734）、《時髦的婚姻》（ Marriage A-la-Mode）（1743）等。

William Hogarth《The Beggar's Opera》（1731）（the Tate Gallery）

他的作品範圍極廣，從現實主義肖像畫到連環畫系列，許多作品經常諷刺和嘲笑當時的政治和風俗，並尖銳揭露英國貴族上流社會的醜惡腐朽，有力地推動英國民主主義啟蒙思想，後來這種風格被稱為「霍加斯風格」，他也被稱為「現代卡通之父」（the father of the modern cartoon）。Hogarth 亦是其中一位在英國積極爭取立法捍衛藝術作家品版權的要員，英國最終於1735年通過了《版畫版權法》（Engravers' Copyright Act，又名 Hogarth's Act），是世界上首部針對視覺作品的版權法案，亦首次確認了視覺藝術家的著作權。畫家以外，Hogarth 也是位美學家，著作《美的分析》是歐洲美學史上第一篇關於形式分析的美學專著。

《時髦的婚姻》系列

就在 Hogarth 發表銅版組畫《煙花女子哈洛特墮落記》而聲名大噪之際，他愛上了一位貴族女子。在那個時代，不同階級間的戀愛是不被允許，二人因此雙雙私奔，女家父親因而宣布斷絕父女關系。但母親心疼女兒最終還是寬恕這對愛侶，並把 Hogarth 上述銅版組畫買下來，布置在餐室內。後來老父看到這幅作品，深深為之著迷，並得悉是這個「女婿」所畫，因而肯定了他的藝術才華，默認了這段婚姻。

Hogarth 這段打破世俗禁忌藩籬的婚姻，造就他對英國上流社會的權財婚嫁，別有體會，經典名作《時髦的婚姻》便在這大背景下誕生。

《時髦的婚姻》（Marriage A-la-Mode）描寫18世紀上層階級的生活，指出因利益而結合的婚姻，導致了悲劇收場。內容描述沒落貴族 Squanderfield 伯爵之子 Squanderfield 子爵與富有商人女兒結婚的故事，兩人之間並無感情基礎，婚後因此很快便形同陌路。最後 Squanderfield 被妻子情人謀殺，伯爵夫人亦服毒自殺。六幅畫作依次序是《訂婚》（The Marriage Settlement）、《結婚之後》（Shortly After the Marriage）、《訪庸醫》（The Inspection）、《伯爵夫人晨間招待會》（The Countess's Morning Levee）、《伯爵之死》（The Bagnio）、《伯爵夫人之死》（The Lady's Death）。

1. 《訂婚》（The Marriage Settlement）

商人與伯爵各有盤算，締結二人子女婚姻。商人為讓家族擁有伯爵頭銜，而伯爵為了能獲得商人錢財，以利益交換為核心的婚姻在畫中明確的被描繪出來。訂婚那天，中間人拿出財產抵押單請伯爵簽字，一手拿著婚約文件，一手拿著商人提供給伯爵的匯票。右方伯爵正指著家譜表明高貴家世，身穿紅大衣的商人膽怯地看著伯爵，惟恐高攀不上。婚姻如同交易般在桌上完成了，而婚姻的主角卻被置於角落，畫面最左方的是伯爵之子面對鏡子，背對著未來的妻子。他身旁的商人的女兒滿面愁容，在用手帕穿著訂婚戒指無聊地擺弄著，身旁的律師傾下身與交談。在畫面的左下角，畫了兩條硬被鏈條鎖在一起的公母狗，這一情節正暗示了這樁婚姻交易的性質和前景。這幅畫中即將成婚的兩人毫無互動，預示了這段婚姻的發展。

William Hogarth《Marriage A-la-Mode: The Marriage Settlement》（1743）（National Gallery）

2. 《結婚之後》（Shortly After the Marriage）

第二幅畫以兩人婚後早上一幕為場景，有跡象表明他們的婚姻已經開始出現了危機。丈夫和妻子彼此之間似乎不感興趣，在前一天晚上他們是分開過夜。畫中大鐘指著12點20分，可見已是日上三竿，但夫人仍在伸懶腰像剛睡醒的樣子，房子內一團混亂，看來昨夜狂歡後未及打理。子爵精神渙散癱坐在椅子上，小狗在他外套口袋裡找到的女士帽，表明他尋花問柳。畫中兩人對彼此毫無興趣，有如平行線一般活著，華麗佈局下有大量不協調。有趣的是畫面左方伯爵之子家的僕人，面露不屑的走出畫外，彷彿連他也已看見了這段婚姻未來的衰敗。

William Hogarth《Shortly After the Marriage》（1743）（National Gallery）

3. 《訪庸醫》（The Inspection）

子爵帶著年輕外遇去找江湖醫生檢查是否有孕，若有懷孕便要打胎，可見偷情已結出惡果。由於子爵頸上有一黑點，亦有解釋此畫指子爵染上性病梅毒，旁邊外遇表情痛苦，似亦已染病，二人因此結伴求醫，但子爵對庸醫給出的藥丸表示懷疑，要求退款。中央較高的女子則是妓女母親，她拿著刀面露憤怒神情，可能是不滿子爵把性病染給女兒，亦可能想從中敲詐子爵。

William Hogarth《The Inspection》（1743）（National Gallery）

4. 《伯爵夫人晨間招待會》（The Countess's Morning Levee）

描繪夫人在自己閨房與朋友聯歡，此時老伯爵已過世，子爵接替成了伯爵，他的妻子也就成了伯爵夫人。畫中僕人正為剛起床的伯爵夫人梳妝，在沙發上與她親密交談的是她的外遇，也就是在第一幅畫中出現過的律師。房間內眾人皆是打扮時髦的上流階層子女，牆上的繪畫除了老伯爵畫像外，其餘則是充滿肉慾和瘋狂的名畫。在第三及第四幅畫中，伯爵夫婦兩人並沒有同時出現，藝術家分別描述了兩人如何對婚姻不忠。

William Hogarth《The Countess's Morning Levee》（1743）（National Gallery）

5. 《伯爵之死》（The Bagnio）

第五幅畫從地板上的道具和面具凌落分布，表明丈夫參加完化裝舞會，更有可能是尋歡歸家，碰巧撞破妻子與奸夫偷情，大發雷霆兩男大打出手，婚姻正式爆發衝突。三人僵持中律師殺了伯爵，並穿上睡袍爬窗逃跑。伯爵夫人縱使跪下懇求伯爵原諒，可惜伯爵也是返魂乏術，一命嗚呼！此畫是整個系列中最具戲劇張力的一幅，藝術家運用強烈的明暗對比，將光線聚焦於中央的伯爵夫婦，更加突顯主角的悲傷。

William Hogarth：《The Bagnio》（1743）（National Gallery）

6. 《伯爵夫人之死》（ The Lady's Death）

最終一章，不幸的時髦婚姻導致了年輕妻子因墮落而悔恨自殺，伯爵夫人癱軟在椅子上，臉色死白，顯然即將死亡。老婦人抱起小孩，讓小孩能親吻伯爵夫人，但孩子面上的黑痣表明梅毒已傳給下一代。此時，悲劇的始作俑者伯爵夫人的父親卻未有感到悔恨或悲傷，反而想從女兒身上榨取最後的財富，將女兒的結婚戒指取下，結束這個故事。

William Hogarth：《The Lady's Death》（1743）（National Gallery）

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