唔該行開你唔愛我啦你講你愛我｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-03-01 00:00

《狂舞派3》再度說香港故事，除了劇本本土，用廣東話而非書面語字幕更是難得。講到廣東話感覺，電影之外，廣東歌都有不少口語。

文：林綸詩

由許冠傑到尹光，口語歌唱得過癮。近代一點則必數02年詞人推動的「新廣東話運動」。其中《你唔愛我啦》，更是港女腔之開始。

成日唔搵 成日唔緊 成日話見但見一陣 態度唔同以前成個冷淡曬 是但啦 算數啦 唔煩你啦 無人錫我啦 再見啦 無嘢啦 實在夠啦 你唔愛我啦

+ 9 + 9 + 9

港女精神配上港女口脗，令口語廣東話變為演繹港女愛情觀之神髓。之後就有Twins的《你講你愛我》。

你講你愛我 講我知你愛我 話佢聽你愛我 等佢知道佢錯 我知你愛我 講我知你愛我 話佢聽你愛我 當佢面抱下我

+ 12 + 12 + 12

幾年後，這種口語卻帶來港女權力逆轉，鄭融的《你諗咗去邊》怪男方太痴纏。

你諗咗去邊 你諗咗去邊 你諗咗去邊 明明一周七天想玩一天你會發惡會發癲 MY LOVE 同朋友約去街普通聚舊會面又係瞞騙

還有趙頌茹的《唔該行開》，港女不再做弱弱下靶。

唔該 行開 誰說過我很可愛 唔該 離開 還不應生氣拍台 唔該 走開 煩到我冇心點菜 唔該 唔該 別要穿底線 可隨時中要害

最後，不得不提我覺得近十年最正的「廣東話」歌，是馬來西亞歌手黃明志，講追港女的一個故事。

我細個就聽Beyond嘅歌 學友同華哥都幾唔錯 嗰日遇到佢 真係索 佢話佢來自香港 住喺北角 喺旺角返工 我想請佢食咖喱角 我哋睇香港電影電視劇都好多 星爺發哥達哥偉哥哥哥 呢度唔鍾意睇配音 愛原汁原味 好似我 雖然廣東話講得唔好 但我會學

愛情裡發花癲，香港人的城市故事，都係用母語最傳神。

（專欄「歌詞心頭好」今起每周刊出，標題由編輯撰寫，原題：「口語化的廣東歌 港女獨有愛情語言？」本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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