Serrini安全隱患隔離Jace Chan醉過喊過｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-02-22 00:00

有沒有玩Clubhouse? 大概是自Instagram之後做得起的平台，久違久違。多得疫情，這個聲音虛擬社交似乎能以真人發聲給我們點點溫暖，就像音樂一樣。當社交逐漸變成通過網絡才成事，手提電話的聲色的確主宰著我們的人際關係……

文：林綸詩

幾年前 Serrini的《油尖旺金毛ling》，最愛這一段：

油尖旺金毛Ling看盡世間事 靠Facebook抒發感情才是意義 句式過分文藝 最委曲的暗示 那些文青本身也很鍾意

+ 42 + 42 + 42

將面書的矯情、價值、過盛都充份表現出來。然後，有Jace Chan（陳凱詠）的《隔離》：

誰知我 上傳十個限時動態定時直播 醉過喊過期待有他深切慰問我 但我清清楚楚終止交往他更快樂過 被退出驚訝什麼

由文字句式變了圖像動態，文青的文字修飾來自ICQ年代，到今天已發展成只有24小時壽命的錄像表達，一個個限時動態代替文字描述，我們的感情比王家衞的罐頭更快到期。

這首歌另一段還交代了通訊軟件的壓縮等待：

想約他 私訊他 別無視我好嗎 中斷聯繫了嗎 藍剔 誘惑我等他 一堆廢話 願意覆嗎 關注他 追看他 在熒幕裡牽掛 通訊被限制嗎 怎招架 單剔 隔絕我跟他 封鎖了嗎 沒對話

藍剔帶來的已讀不回、單剔代表的潛在封鎖、熒幕訊息的種種猜測，令愛情被濃縮，痛苦被放大，時光被放長，磨練著愛情新人（或舊人）。

還有Serrini的《Don’t Text Him》和 Dear Jane的《永遠飛行模式》，單看歌名，網絡用家如你我，已能感受到這個年代的苦吧？對你來說，又有幾多歌能從你的智能電話唱進你的心坎裡？

（專欄「歌詞心頭好」今起每周刊出，標題由編輯撰寫，原題：歌詞中的網絡愛情。本文不代表藝文格物立場）