心靈選讀｜為甚麼沒有愛人的能力卻草率將生命帶到世界

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-05 12:00

這是我有史以來跟你最親密的私接觸……因為這本書我想和你開展一段私情緣你用心寫讀後感我親自回你用珍藏二十多年舊情人送的黑信封寄你一函私情書……假如你想收到我親身寫及寄給你的私密信箋……我等你…… 素黑

編按：香港人活在這個時代，需要更多心靈療癒的材料。今年初，「華語世界首席情感療癒作家」素黑，為新書《也許你真的不如你所想那樣》讀者，舉辦一場徵集讀後感的活動，鼓勵讀者寫讀後感，然後由素黑親自回信。本版獲素黑及讀後感作者授權轉載，今起連續數天，刊出長文圖輯、讀後感和素黑新書部份內容。首先刊登的是讀者AW的讀後感——

看素黑的《也許你真的不如你所想那樣》時幫朋友、家人對號入座，接著也找到自己的影子。

文：AW

17、18歲時曾質問我媽媽為何要生我下來？我毫無選擇權，在成長的過程中承擔著媽媽有些精神病的影響。長大了才知我的問題不會有答案，一旦出生了便是不歸路。我不曾在其他所謂正常的家庭中長大，不能比較，只知在原生家庭學習不到愛，長大了也不懂愛。我並不知所謂「正常」是甚麽，對「正常」與「不正常」感到很漠然。

素黑的書提醒了我，人生沒回頭路。我父母自己的人生更不爽，我的姐姐也有精神病，為了保住工作隱瞞了，不進院治療，折磨著自己也折磨著家人。

【延伸閱讀——素黑專訪圖輯】

人到底要經歷多少生離死別，要花上多少年修行，才懂得放手及明白自己？看見姐姐們，沒有尋求療癒卻要生孩子，她們的孩子有精神病的，也有創傷後遺症。她們沒有愛人的能力，卻草率將生命帶到世界，假如素黑這書早些出現也被她們看見，她們回答了那一系列的問題才生孩子的話該多好。很多人演糟了自己一台戲，怎料給孩子卻是一個更差的劇本。可悲！

圖片來源：https://www.facebook.com/you.are.probably.not.what.you.think.you.are

香港需要這部適合我們都市人文化的書，學習觀照出自己。人，往往是不識廬山真面目，只緣身在此山中，我們也許可改變，學習愛人、愛自己，也許才能不再在問題、糾結中輪迴，可以避免一些問題，雖然不一定可以全都療癒。人把自己「想像」得太美好，只會增加自己發展成被害者人格的機會。

《也許你真的不如你所想那樣》是一面鏡子，有勇氣的朋友該看。

（本文為《也許你真的不如你所想那樣》讀後感活動作品，經素黑及原文作者授權轉載）

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