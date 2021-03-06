心靈選讀｜放下仇怨好好為自己負責：「別讓憂心成為詛咒」

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-06 00:00

編按：香港人活在這個時代，需要更多心靈療癒的材料。今年初，「華語世界首席情感療癒作家」素黑，為新書《也許你真的不如你所想那樣》讀者，舉辦一場徵集讀後感的活動，鼓勵讀者寫讀後感，然後由素黑親自回信。本版獲素黑及讀後感作者授權轉載，今起連續數天，刊出長文圖輯、讀後感和素黑新書部份內容。首先刊登的是讀者April的讀後感——

看素閱讀素黑的新著作《也許你真的不如你所想那樣》，猶如回顧了自己由童年到現在所經歷的喜怒哀樂，一幕幕零碎的畫面在腦海中閃現——我彷彿與幾十年前的父母對望著，有很多年的日子，我憎恨他們，恨不得與他們割離，甚至到了現在，自己也已為人母，仍會不自覺將自己生活上的不順心遷怒於他們。

文：April

圖片來源：https://www.facebook.com/you.are.probably.not.what.you.think.you.are

素黑在書中對於原生家庭／父母的描述，對我起了當頭棒喝的作用。她不會說甚麼「天下無不是之父母」的論點，父母當然會犯錯，甚至可以錯得很厲害，但與其埋怨他們，也未達到可以原諒他們的境界時，素黑教我們可以用「體諒」和「拒絕」來回應父母。體諒父母當年的難處，因為換轉是我，我也不會做得比他們好（尤其是自己當了媽媽後，愈來愈明白那種感受）。素黑提醒我們，父母只是給我們生命的使者，他們不一定懂得如我們所期望的那種方式去愛我們。他們可以對我好，也可以對我不好。

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「愛」只是一份”bonus”。讀到此章節時，我感到自己的心在流淚，然後漸漸釋放了。放下仇怨，好好為自己負責，是素黑給我一份重要的功課。

另一個重要的錦囊，就是「別讓憂心成為詛咒」（P.245-246）。小女兒1歲前比較多病痛，有一段日子我擔心得以淚洗面，既擔心小女兒也擔心忽略了大兒子，家中氣氛緊張不安，丈夫的脾氣也愈來愈差，動輒就開火。捱過了那段灰暗日子，即使他們已經比之前強壯了不少，我仍時刻會擔心這樣擔心那樣，卻不知道原來這會變成詛咒，令孩子變得沒福氣。

【《也許你真的不如你所想那樣》讀後感｜作者：AＷ】

我以為擔心是愛的表現，當然，愛他們才會擔心，但原來這樣是會耗掉福氣，影響全家的氣場甚至命運，我便知道是時候醒過來，學習調整心態，將擔心轉化成祝福，讓大家都「踏出轄然開朗的一步」（P.246）。

素黑也描述了身體狀態與情緒的關係，其實「愛自己」的第一步就是愛護自己的身體，感激她一直守護著自己，我也有練習素黑「手抱下腹」的動作，感謝她守護我和我的三個寶貝。

（本文為《也許你真的不如你所想那樣》讀後感活動作品，經素黑及原文作者授權轉載）

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