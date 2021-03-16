複製毛澤東時代的革命不成功不收費｜鍾中地｜許迪鏘專欄

撰文： 許迪鏘 最後更新日期： 2021-03-16 00:00

秋冬之交的井岡山相當熱鬧，看來不少是團隊來遊覽兼學習。許多叔叔嬸嬸都穿上了類軍服裝束，看到他們幸福的笑臉，革命先烈應該感到安慰。

文：許迪鏘

我們自然是純粹來觀光的。龍潭五瀑景區的景色令人難忘，參觀革命遺址自然也不可少，這天行程之一是上黃洋界。旅遊車在山下正要開動，一名青年跳上車來，說自己是井岡山人，也是革命家屬。車一路行進，他一路講黃洋界保護戰的故事。

那是1928年8月，黨內激進份子進軍湘南，戰事失利，毛澤東率領部屬由井岡山前往接應迎回，就在月底，國民軍以四個團，即超過六千人的兵力強攻黃洋界。黃洋界地勢險要，是井岡山五哨之一，為北部主要通道，但守軍只有兩個連共五六百人。

井岡山上幸福的第二代（照片由作者許迪鏘提供）

井岡山少年以無比激情敘述了紅軍奮勇抗敵的情景：敵軍一次又一次的猛攻，一次又一次的敗退，最後眼看就要攻上山來，紅軍剛修好的一門逼擊炮這時正好派上用場，但只有三發炮彈，第一彈，不響，第二發，也不響，最後只剩一發，無論如何也要打出去。啊，轟的一聲，只見炮彈不偏不倚，正中敵軍指揮部，紅軍歡呼雷動，有人趁機大放鞭炮，敵人以為紅軍主力回防，嚇得慌忙撤退。

【作者專欄「鍾中地」文章：井崗山革命博物館記錄誰是毛澤東革命手足】

故事說完，青年還唱起革命歌曲來。但主題其實在最後，他向眾團友大力推銷跟在電視電影上一位扮過毛澤東的演員合照，每位盛惠七十大元。我在拍照的大廳前瞄過，那演員的確很面善，表情豐富，演出認真，還常學主席的湖南腔喊：桶自敏，吼！（阿伯旅行：井岡山之三）

【作者專欄「鍾中地」文章：遊井岡山發現毛澤東革命根據地被「滅村」】

（專欄「鍾中地」隔周二刊出，標題由編輯撰寫，原題：「黃洋界保護戰 以一敵十以少勝多」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜許迪鏘，香港浸會學院中文系畢業，從事編輯工作，公餘與友人合辦《大拇指》雜誌和素葉出版社。散文結集有《南村集》、《形勢比人強》等。現已退休。

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