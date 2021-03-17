UA前員工親述：戲院業過度擴張現在萎縮或只是回到較合理狀態

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-03-17 06:12

很多人的成長回憶裡，都有電影和戲院。1985年開業，有36年歷史的UA戲院，陪著很多香港人走過本地電影業最輝煌璀璨的一個年代，在疫情和社會動盪的亂流中結業。因限聚令而無法營業固然是UA的致命死因，但根據一名前UA員工的分享，若非有其他更深層次的遠因，UA或許不用走到今天結業這一步，也不應該走到這一步；而透過而些探討，我們也可以預視一下香港戲院業的前景。 文：金寶

阿高（化名）是UA的末代員工，他加入這間公司的時間，正正是由UA開始響起連串警號至結業的時期，他由最初加入電影工作的滿心歡喜，至目送本地一個具象徵意義的大型戲院品牌結業，深感可惜。

戲院在過去12個月曾有三輪停業，在零收入的情況下，大部份戲院都無法和業主（商場）達成減租的共識，政府亦一直沒有足夠的資助，致令租金和員工薪金這筆開支成了天文數字。

戲院的生死，直接掌握在政府和地產商手中

阿高說：「商場背後是大地產商，我相信他們有承擔一定風險的能力，而且戲院在停業期間，沒有使用水、電、冷氣，那業主應有減租的空間，而不用將一些很『辣』的條款執行到底。自去年年中，不止UA，亦有傳出其他院線無力交租的新聞，在明知戲院無法應付的情況下，一句『為了向股東交代』仍強行收租，造成雙輸的局面。業內亦因為交租問題，出現過一些啼笑皆非的情況，例如有戲院曾以提供換票證（免費戲票）予商場作抵租之用，商場再將換票證轉贈予顧客，然而政府回頭又下令再關戲院，令換票證統統成了『軍票』。」

政府實施限聚令，雖有對戲院提供賠償，但數字如九牛一毛。「每個銀幕賠十萬元，就當整條院線有五十個銀幕，只有五百萬，不過是一間戲院的兩、三個月租，於事無補，『保就業』的資助亦然。其實從沒有感染群組在戲院出現過，我覺得戲院環境是安全的，而業界亦自律到一個地步，主動提出實施『安心出行』去配合政府政策，但政府連發揮其影響力讓地產商提供租金的議價空間也不肯。」

過度擴張與戲院爭奪戰的後遺症

阿高又認為，近年本地戲院業的過度擴張，亦是UA命殞的原因之一。「雖說香港戲院業式微，但一個地方沒有戲院是有原因的，租金太貴或不夠觀眾都可以是原因之一，但近年香港戲院愈開愈多，有些戲院開設的位置會令人懷疑，真的有足夠人流嗎？ 旺區如尖沙咀區有五間戲院，旺角有四間，九龍灣連淘大也有四間戲院，真的不會飽和嗎？」

另一邊廂，旺區戲院的爭奪戰，背後亦有「地產商」的發功，造成業內的惡性循環。「香港可以開戲院的地方有限，當一條院線失去了一間戲院，它就會嘗試購入其他戲院維持自己的規模，形成市場上的爭奪。曾經朗豪坊為UA帶來最多的票房收益，然而在2014年都要易手，因為商場加租一倍，最後以月租五百萬租予Cinema City十年，五百萬月租，若不是全年十二個月都放映《復仇者聯盟》這類大型荷里活電影，誰能負擔得起租金？在K11 Musea重開旗艦戲院是無可厚非，但這項大型投資卻又遇上社運及疫情，令公司在沒有收入的情況下，反比之前增加龐大開支。」

UA最後的日子

在阿高入職後不久，公司便出現高層人事變動，令他一時感到迷惘，但還未細想前景，疫情又已殺到。「去年3月首度停業後，各院線都想盡辦法生存，重開後UA是第一間戲院有隔行坐的安排，是一個很有觸覺的決定。當時公司仍有和員工們溝通，說明疫情下公司情況艱難，但公司不會裁員。之前公司雖有提出減薪，但當時只實施了兩個月減薪措施，所以同事們當時仍是有信心的。至7月中再次停業，公司仍有跟我們說，請大家支持著，一起共渡時艱。」

+ 2 + 2 + 2

但到第三輪停業，情況真的急轉直下。「很多中、高層，及對公司日常運作十分重要的員工突然離職，連負責為公司賺錢的部門，其主管也離職了。公司將仍剩下的員工不斷作內部調職，或一名同事需要身兼多職，既混亂亦很兒戲。1月時K11 Art House被MCL收購，當時我是由同業口中得知這個震撼的消息的，員工並不知道會發生這件事，其後公司亦沒有就出售旗艦戲院和我們溝通過。」

UA：香港戲院現代化的一個時代象徵

和很多香港人一樣，阿高的成長歷程裡，UA亦佔一席位，訪問期間，阿高重複了數次「可惜」。「UA曾經是一個品牌，代表著視聽享受，舒適的觀影環境這個價值。在香港戲院的發展中，UA一直走得很前，很有視野，例如它開戲院的選址，總是在旺區或中產屋苑，有很明確的定位。它亦是首先引入IMAX、迷你戲院、貴賓院和戲院酒吧的院線，很願意投資在細節上，為觀眾提供優質的觀影體驗。但曾經輝煌一時的院線，這樣就走了。」

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阿高對香港戲院業的未來，有以下預測：「這一波淘汰，將會令更多觀眾由入戲院轉至網上串流看電影，戲院的發展可能傾向兩極化，要不就是豪華型的大戲院，或超迷你又有特色的小型戲院能站得住腳，走中間路線的大眾化戲院，生存空間成為疑問。」阿高更相信UA的結業是香港戲院業的轉捩點：「目前戲院業經歷艱難、萎縮，對市場當然有一定影響，但若我們回想過去數年戲院業的過度擴張，那目前的萎縮會否只是令戲院業回到較為供求平衡的狀態？」

（標題由編輯撰寫，原題：一個影院時代的終結：是甚麼令UA戲院走到結業這一步？ 本文不代表藝文格物立場）

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