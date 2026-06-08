《夢想中華人物誌》｜曾憲梓的家國情懷：從領帶大王到教育興邦

一條領帶，可以成就一個品牌；而一份家國情懷，則影響一代又一代的中國人。香港電台電視節目《夢想中華人物誌》第二集〈領帶大王－曾憲梓〉，透過曾憲梓博士的兒子曾智明、梅州市曾憲梓中學校長劉崎、校友與合作夥伴的訪問分享，帶領觀眾重新認識曾博士這位「領帶大王」如何由白手興家，到投身教育、慈善與國家建設，實踐他畢生堅持「飲水思源，回報國家」的信念；從回顧他傳奇的一生，展現中國人重視勤儉、自強與感恩回饋的精神，以及深植於中華文化中的家國情懷。

撰文：Susanna｜ 圖片提供：香港電台



《夢想中華人物誌》由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。

從貧苦少年到「領帶大王」

一條領帶，喚起無數人對「男人的世界」的集體記憶。始源要從「領帶大王」曾憲梓博士的成長故事說起。

曾智明帶觀眾重返梅州祖屋，回望父親曾憲梓的成長歲月。

曾憲梓兒子曾智明回到家父在廣東梅州的樸素祖屋，憶述父親幼年家境清貧，四歲時父親離世，由母親獨力撫養長大。因生活困難，他一度被迫輟學，直至新中國成立後，才重新獲得讀書機會，最終考入中山大學。1968年，曾憲梓帶着一家人來到香港，在油麻地展開創業人生。當時，一家六口蝸居於六百呎的單位內，既是住所，也是領帶工場。

節目中亦重現當年的工作場景：裁布、熨燙、縫紉，全靠家庭式作業完成。曾憲梓曾形容，當年每日最重要的目標，就是賣出足夠數量的領帶，才能養活一家人。正是這份腳踏實地、刻苦耐勞的精神，體現出中國人重視勤奮與實幹的價值觀，亦帶有堅毅樸實的特質，腳踏實地成就後來的領帶王國。

裁床、衣車與熨斗，陪伴曾憲梓走過創業初期的歲月。

用領帶打造中國名牌

曾憲梓堅信：「我必須創造一個在領帶上，一個中國人的名牌出來！」對他而言，品牌不只是商業產品，更代表着中國人的形象與自信。所以曾憲梓一直希望，能打造一個屬於華人的服裝品牌。這份信念，亦反映出改革開放初期中國企業家逐漸建立民族品牌意識。

曾憲梓重視品牌形象與市場定位，逐步建立男士服裝品牌。

從領帶花紋到品牌定位，處處可見曾憲梓對市場的敏銳觸覺。他不單重視品質，亦善於建立品牌形象，透過廣告宣傳與市場定位，令品牌迅速走進大眾視野。

從花紋到顏色設計，每一條領帶都反映曾憲梓對市場的敏銳觸覺。

由領帶開始，再研製恤衫、西裝及男士服飾，曾憲梓一步一步建立起屬於華人的男士服裝事業。而在曾智明眼中，父親最大的特點，是「超前思維」。他構思完整男士服裝系列，希望建立真正屬於中國人的時尚品牌。

教育興邦：從捐校到育人

事業有成後，曾憲梓並沒有忘記自己的根。1978年，他人生第一筆大型捐款，便是捐給母校東山中學。曾智明回憶，父親年輕讀書時，曾見到有人捐樓給學校，當時便暗自立志：「如果有朝一日成功，我都要回饋母校。」

這份「飲水思源」的觀念，其實亦反映出中國文化中重視感恩與報本的精神。對曾憲梓而言，教育改變了自己的人生，因此他一直相信：「民富國強，教育為本。」正所謂「興學育才」，教育不只是改變個人命運，更關乎國家的未來。

一座校園，延續着曾憲梓「十年樹木，百年樹人」的信念。

1993年，曾憲梓於家鄉梅州創辦梅州市曾憲梓中學。節目帶觀眾走進校園，從寬敞的教學樓、圖書館與運動場，都可見曾氏家族多年來對教育的投入。單是教育方面的捐款，已超過六億人民幣。

「勤儉誠信」不只是校訓，更是曾憲梓的人生信念。

但對曾憲梓而言，捐錢並不是最重要，更重要的，是「育人」。學校以「勤儉誠信」為校訓，而這四字，亦幾乎概括了曾憲梓的一生，反映出其重視立德修身的價值觀。對曾憲梓而言，做生意先做人，「誠信」二字，亦是商業精神的重要核心。

劉崎分享，即使晚年身體抱恙，曾憲梓仍一直心繫校園與學生。

節目中，校長和校友都提到「憲梓精神」對他們的影響。梅州市曾憲梓中學校長劉崎憶述，曾憲梓即使晚年身體狀況欠佳，他仍一直牽掛學校發展，甚至堅持返回校園與校友見面，令全校師生深受感動。對曾憲梓而言，捐助從來不只是興建校舍，更是真心栽培下一代。梅州市曾憲梓中學校友、現為上市公司董事長的張定武在訪問中提到，自己正是受到曾憲梓影響，事業有成後亦開始回饋母校，延續這份薪火相傳的精神。

從受助學生到回饋母校，張定武延續曾憲梓薪火相傳的理念。

達則兼善天下

除了教育，曾憲梓多年來亦積極支持國家不同領域發展。他長年投身文化保育、體育發展與航天科技等慈善工作。無論是支持北京奧運、獎勵國家運動員，還是資助中國載人航天計劃，他始終希望以自身力量，參與國家發展。

曾憲梓一直關注國家航天發展，見證中國載人航天事業邁向航天強國的歷程。

火炬所承載的，不只是體育精神，亦是曾憲梓一直重視的家國情懷。

曾智明形容，父親一直認為：「國家幫助了我，我就應該感恩回報國家。」而這份家國情懷，從來不只是口號。曾與曾憲梓共事的暨南大學前校長胡軍讚許，曾憲梓對國家的熱愛，從來不是掛在嘴邊，而是真正付諸行動，例如他曾主動捐資支持圓明園保育工作，展現對中國文化與歷史的重視。

在胡軍眼中，曾憲梓是一位心繫國家的企業家。

曾憲梓一直相信，個人的成功不應止於財富累積，而應回饋社會、服務國家，實踐「達則兼善天下」的精神。

白手興家心繫家國

曾憲梓離世後，梅州建立曾憲梓事蹟展覽館，紀錄他一生的奮鬥與貢獻。由六百呎的小工場，到享譽華人世界的品牌；由貧苦少年，到教育與慈善事業的推動者，曾憲梓一生始終堅持同一個信念：能有今天的成就，全因國家栽培，因此一生都希望以實際行動回報國家。

「領帶大王」的背後，是曾憲梓始終飲水思源的人生信念。

他希望讓大家記得的，不只是「領帶大王」的傳奇一生，更是一份飲水思源、回報國家的初心。

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政制及內地事務局與香港電台聯合製作《夢想中華人物誌》，介紹五位不朽傳奇人物—霍英東、曾憲梓、饒宗頤、李兆基、胡鴻烈，如何以畢生心血化作照耀中華夢想的璀璨之光。節目由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情：https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/chronicleofnotablechinese