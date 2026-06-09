悼念King Sir |永遠懷念戲劇大師鍾景輝 重溫《相約星期二》|何故

出生於1937年3月23日，人稱King Sir的香港戲劇大師鍾景輝，2026年6月3日，在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。



鍾景輝（TVB《牛下女高音》預告畫面）

King Sir作育英材多年，被譽為「桃李滿門的萬世師表」，雖然不是他的學生，卻有幸在大學時代參加了一次由大學劇社主辦，由他主講的分享會，簡直是大開眼界，King Sir可算是我在戲劇上的啟蒙老師。

其後，多次從King Sir編導及演出的作品中得到養分，從而創作出不同的故事，包括收錄在港版《打邊爐》卷二的《李嘉誠教我如何打邊爐》，這是在觀看King Sir主演的《相約星期二》後受到啟發而創作，也是當年籌辦餐飲劇場的雛型。

2015年10月第19次公演時在後台和King Sir的合照（圖片由作者提供）

與此同時，當年曾經在客串某部電影時，按導演要求模仿King Sir的聲線和語氣，可算是另一種緣分。

King Sir，永遠思念您。

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最後一次觀看King Sir的演出，是在2015年10月的《相約星期二》第19次演出。

這10年來經歷了高山低谷，也面對了不同的生離死別（本劇的導演古天農亦已在2022年6月23日於睡夢中離世），重溫當年的劇評，更是百般滋味在心頭......

改編自Mitch Albom原著小說《最後14堂星期二的課》（Tuesday with Morrie）的舞台劇《相約星期二》，由「中英劇團」主辦，過去現先後重演多次，原本由鍾景輝（King Sir）飾演患絕症的慕理教授，惟2016年King Sir因患腸癌辭演。（kwokpong.net）

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《相約星期二》：在「死亡」中明瞭「生命」的意義！

有什麼比死亡更可怕嗎？也許就是「生不如死」！

明哲（Mitch Albom）在大學畢業後放棄了兒時當鋼琴家的夢想，成為了著名體育記者，事業扶搖直上，生活過得風光，誰料某夜從電視上得知大學時代的恩師慕理教授（Prof. Morrie Schwartz）患上了名為「魯格力症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症（英語：Amyotrophic Lateral Sclerosis，縮稱「ALS」）的絕症，將會不久於人世，於是決定放下事業，每逢星期二從底特律到訪波士頓，聆聽恩師彌留前的教誨。在慕理教授人生中最後的三個多月裡，二人合共14次的會面中，重燃起中斷了16年的師生情／父子情，並且透過一連串充滿智慧的對話，一起探討生與死、名與利、成與敗，愛與恨、婚姻與家庭，重新思考和理解生命的意義。

（《相約星期二》劇照）

明哲將他與恩師的對話輯錄成書，書名《Tuesdays with Morrie》，台灣版的譯名為《最後14堂星期二的課》，而中國的譯名則為《相約星期二》。自1997年推出後，即成為全球暢銷書籍，在香港被選為「2001年度十本好書」之一，其後於2007年，香港回歸10周年，被中英劇團搬上舞台，由古天農執導，陳鈞潤翻譯改編，並且由香港戲劇大師鍾景輝（King Sir）飾演男主角慕理教授，由盧智燊飾演明哲，其後於第七度公演時換上陳國邦。《相約星期二》香港版充滿了本土特色，也更具弦外之音，「慕理」與「明哲」這兩個主角的翻名，簡直是神來之筆！而且，對白中竟然出現「唔夠秤」、「Hea」等香港廣東話俚語和潮語，生動活潑之餘，更見窩心動人。

2015年10月，某個星期二晚上，相約友人一同觀看《相約星期二》，果然特別有意思！這已是第19度公演，由King Sir鍾景輝飾演慕理教授，陳國邦飾演明哲，精彩的編、導、演，無論你正處於人生中的哪一階段，也能夠觸動你的心靈，讓你放下重擔，讓你從「魯格力症」般的枷鎖中得到釋放，為你的人生給予指引。

《相約星期二》

某程度上，我們都是患上了「魯格力症」！

「魯格力症」的患者，肌肉由下至上逐漸萎縮，最後像靈魂被封印在軀殼內，全身動彈不得，神智卻非常清醒。成長的代價，是我們必須放棄夢想！放棄夢想後，我們都變成了追逐名利的行屍走肉！當我們被金錢、名望，社會地位等不能帶入棺材的身外之物迷惑了心智後，靈魂已被徹底封印起來，埋沒良心，安於現狀，不再青春，抗拒和打壓年輕一代，以「今日的我」打倒「昨日的我」，甚至變成了自己曾經最討厭的那類人！

你，今天會否只有殘留的軀殼？慕理教授雖然活在死亡陰影下，看似一無所有，卻比何人更精彩、更富足！相反，明哲名成利就，卻是雖生猶死，甚至生不如死，會否正是我們的寫照？會否正是不少位高權重的香港人的寫照？

死亡不可怕！「生不如死」才可怕！不知道自己已死亡卻不斷扼殺其他仍活著的人更可怕！然而，沒有可以「相約星期二」的人生伙伴最可怕！共勉之。