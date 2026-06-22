《夢想中華人物誌》｜李兆基的聚散智慧— 從商界傳奇到惠澤家國

「搵錢要成功，使錢亦要成功。」李兆基博士以「聚散之道」管理財富，並將理念推展至慈善事業。從順德金舖少年，到香港商界翹楚；從企業家到慈善家，他不但懂得創造財富，更相信財富應該發揮更大的社會價值。多年來，李博士積極支持教育、醫療、人才培訓及青年發展等不同範疇，希望透過自己的力量，為社會創造更多機會。

撰文：Susanna ｜圖片提供：香港電台



香港電台電視節目《夢想中華人物誌》第四集〈開基創業—李兆基〉，透過李博士外孫女李敬恩、媳婦李徐子淇、前香港公開大學校董會主席李業廣、仁安醫院院長李繼堯、香港青年協會高級顧問王䓪鳴、「牛津大學李兆基獎學金」得主李鴻斌，以及香港培華教育基金會常務委員會委員胡經昌等人的分享，帶領觀眾走進李兆基博士的人生歷程，了解他如何將商業上的成功，轉化為推動社會進步與培育下一代的力量。

《夢想中華人物誌》由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。

來自順德金舖的商業奇才

1928年，李兆基博士出生於廣東順德一個經營金舖和銀號的家庭。由於在家中排行第四，因此後來被大眾親切稱為「四叔」。

李敬恩回憶，李博士自小已展現過人的商業頭腦。

外孫女李敬恩憶述，李博士自從六歲開始，就被父親安排到家裡的鋪頭學習做生意，十二歲時已成為金舖的頭櫃，負責帳目及日常營運。年紀輕輕便接觸商業運作，亦讓他逐漸培養出敏銳的市場觸覺。二十歲那年，他帶着一千元隻身來到香港。當時的香港工商業蓬勃發展，吸引不少有志之士前來闖蕩，而他亦在這片土地上開展屬於自己的事業。憑藉多年累積的商業知識與觀察力，他一步一步建立事業基礎。六十年代初，他與郭得勝及馮景禧共同創業，其後更創立自己的地產企業，在香港建設大量住宅及商業項目，時至今日已發展成為一家具領導地位之地產發展集團。

李博士早年與商界伙伴合作創業，見證香港經濟起飛年代。

李業廣回憶，李博士最令人佩服的地方，不只是投資眼光精準，更在於他能夠洞察社會變化。當香港由工業社會逐步邁向經濟起飛，大量市民開始置業，他便看準市場需要，把握發展契機。事業有成之後，李兆基並沒有停留於商業成就之上。相反，他逐漸將關注延伸至教育、醫療及社會服務等領域，希望讓更多人受惠於發展成果。

四兩撥千斤的人生智慧

如果要用一句話概括李兆基博士的人生哲學，或許就是「四兩撥千斤」。這句話源於《太極拳論》，原意是以巧力勝過蠻力，以智慧達到更大的成效。對李兆基而言，這不只是投資方法，更是一套處世之道。

李敬恩表示，外公無論營商、做人還是做慈善，都奉行這個理念。他經常思考如何利用資源以幫助最多人，而不是單純追求規模或數字。這種思維後來亦成為他慈善工作的核心。

與其一次性捐助，不如建立長遠機制；與其解決眼前問題，不如培養改變未來的能力。李兆基博士相信，一個人學會技能，便能照顧自己；當一批人才成長起來，則能改變整個社會。正因如此，他日後許多慈善項目，都圍繞教育、培訓及人才發展展開。

「授人以魚，不如授人以漁」是李博士的行善理念。

授人以魚，不如授人以漁

在眾多慈善範疇之中，李博士對教育特別重視。李徐子淇在節目中提到，家翁經常向家人分享一句話：「授人以魚，不如授人以漁。」在他看來，直接提供援助只能解決一時需要；真正能改變命運的，是知識與能力。

這種想法與中國傳統文化一脈相承。儒家向來重視教育，認為人才是社會發展的根本。《禮記》有云：「建國君民，教學為先。」多年來，李博士慷慨捐助內地、香港及海外多間學校的發展，包括香港各大院校，以及成立「牛津大學李兆基獎學金」等教育項目，貫徹這份「教學為先」的精神。

王䓪鳴回憶，當年天水圍仍是一個新發展社區，李博士得知區內有教育需要後，很快便決定提供支持，包括資助興建中小學。後來相關中學培育出優秀學生，甚至誕生區內首名狀元，打破該區「悲情城市」的標籤。對李兆基而言，教育從來不是開支，而是一項最值得的投資。

李博士支持創辦香港青年協會李兆基小學，希望為下一代提供優質教育機會。

為國家培養人才

八十年代初，國家改革開放剛剛展開。在一次北京之行中，李博士了解到國家對人才的迫切需要。回港後，他與一群志同道合的朋友成立香港培華教育基金會，希望為國家培養專業人才。

李博士出席香港培華教育基金會成立五周年紀念活動，見證基金會人才培育工作的發展成果。

基金會成立至今，培訓範圍涵蓋金融、法律、建築、醫療、行政管理等領域，其後更擴展至鄉村醫生、農民及中西部地區教育工作者。基金會曾資助中西部地區大學校長到海外研修。胡經昌指出，六年間共有約一千五百名校長參與計劃，而他們回國後所影響的學生人數接近九百萬。對李博士而言，與其直接幫助少數人，不如透過培養關鍵人才，讓影響力不斷擴大，真正做到「一傳十、十傳百」的效果。李兆基深信，國家的發展最終仍要依靠人才，而培養人才，正是回饋社會最有效的方法之一。

聚財有道 散財有方

中國古代商聖范蠡，既善於經商致富，亦懂得適時散財濟世。相傳他曾三次累積千金家財，又三次將財富分予百姓，因此被後世視為儒商典範。李博士對范蠡的故事十分欣賞。對他而言，財富的累積並非人生終點，而是回饋社會的開始。正如他經常思考的，不是擁有多少資源，而是如何讓資源發揮更大的作用。

李博士創辦仁安醫院，實踐「醫者父母心」的理念。

李兆基博士所展開的慈善項目，照顧到社會上不同人士的需要。

這種想法，亦貫穿了他多年來的慈善工作。無論是借出土地興建過渡性房屋、捐地發展安老院舍、支持青年宿舍計劃，還是對醫療、教育及文化項目的支援，他關心的從來不只是捐助本身，而是項目能否真正回應社會需要，並持續產生影響。

留給國家的種子

李徐子淇分享，李博士十分珍惜父親留下的一條褲頭帶，以及陪伴自己多年的舊懷錶，這是李家的家傳之寶。這些物件本身並不昂貴，但背後承載着珍貴的家族記憶與做人道理。或許正因如此，無論身處哪個階段，他始終保持着務實與念舊的處世態度。

李徐子淇分享，李博士為人務實並十分重情念舊。

李博士留下的，遠超越商業與財富，更是一份造福社會的深遠影響。從學校、醫院、獎學金，到人才培訓與文化教育項目，他致力培育代代相傳的人才，在社會各角落播下的希望種子，如今仍在國家生根發芽，生生不息。

從獎學金到人才培訓計劃，李博士持續支持國家人才培育工作。

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政制及內地事務局與香港電台聯合製作《夢想中華人物誌》，介紹五位不朽傳奇人物—霍英東、曾憲梓、饒宗頤、李兆基、胡鴻烈，如何以畢生心血化作照耀中華夢想的璀璨之光。節目由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情：https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/chronicleofnotablechinese