日本現象級展覽《設計啊！》登陸M+！6大沉浸式互動裝置+必買周邊

【設計啊/展覽】有沒有想過，為甚麼一雙筷子能讓你穩穩夾起每一口飯？其實「設計」正藏在我們每天最不經意的舉手投足之間。



《設計啊》展覽（M+）

如果你近兩年有留意日本的展覽資訊，大概都聽過「設計啊！」展覽，這個展覽源自NHK的知名教育IP《設計啊！》，由電視節目一路紅到實體展館，在東京創下逾55萬人次的入場紀錄。

最近這個展覽將於本週六（6月27日）正式登陸西九文化區M+博物館！這個適合闔家觀賞的特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，將帶領大家探索當代設計如何影響我們走路、進食、坐下等日常行為。

是次展覽共展出21件作品，圍繞10個與日常行為息息相關的動詞主題，部分展品內容更特別呼應香港的視覺環境和飲食文化。透過可動手玩的遊戲、互動裝置和沉浸式視聽室，激發觀眾的好奇心，帶來靈光一閃的時刻，令你忍不住驚嘆一聲：「啊！」。

到底甚麼是「設計啊」？

「設計啊！」源自NHK自2011年起開播的超人氣教育電視節目《Design Ah!》，以及2022年升級推出的《Design Ah! neo》。節目的厲害之處，在於它把平時聽起來高深莫測的工業設計、平面設計原理，轉化成連小朋友都能一眼看懂的感官體驗。

當這個節目「跳出螢幕」變成實體展覽時，策展邏輯也跟著進化。早期的展覽較著重看「物件」（名詞），例如物品的形狀和結構；但來到最新一代的「neo」版本，策展團隊把焦點完全轉向了「行為」（動詞），解構「走路」、「吃飯」、「坐下」、「拋擲」這些我們與物件互動的動態過程。

「啊！」到底是指甚麼？

簡單來說，展覽的用意是幫我們「解除大腦的自動導航」。我們每天都在走路、吃飯、坐下，大腦會自動把它們過濾成毫無意識的背景動作。

而《設計啊！》就是要逼你「停一停」，重新感受這些被忽略的小動作。當你突然發現，原來一雙筷子的弧度、一張椅子的高度背後都藏著設計師的無數心思時，那個忍不住驚嘆出聲的瞬間，就是那一聲「啊！」。

有什麼展品必看？

《動詞公園》

一走進展覽，就會看到每件日常道具旁邊，都附上了一個代表人類動作的動詞，部分道具更會自動重複該動作。設計團隊刻意把「人」從畫面中減去，於是你會看到：剪刀自己一張一合地「剪」、掃帚自己來回地「掃」。當熟悉的工具脫離了人手自己動起來時，那種微妙的陌生感反而會逼你重新「看見」這些動作。

《去出拋》

我們每天都會丟垃圾，這件作品卻把世界倒轉過來，邀請你「拋出去！幫我們在上下顛倒的世界收集垃圾」。當你把手中的膠袋向上拋出，看著它緩緩飄下來時，那種違反日常經驗的奇妙感受，會逼你重新思考物件被廢棄時的狀態與空間秩序。

《被吃掉的心情》

平時用筷子吃飯覺得理所當然？由plaplax創作的這件作品，在展廳半空掛起一對極度巨大的木筷子，邀請你親身體驗一下被人夾起、送進口中的感覺！作品巧妙地把我們從「吃東西的人」變成「被吃的食物」。為了呼應香港飲食文化，作品更特意用了香港人最熟悉的「燒賣」為主題，親切感十足。

《學生椅的奇想》

大家讀書時都坐過那種標準學生椅吧？當這張充滿規矩的椅子被盡情「惡搞」、拉長、變形之後，我們才驚覺，原來「坐」這個動作，在不同的設計下可以有多大的自由度。

《相機食先！》

「相機食先」幾乎是香港人的飯前儀式，這件作品讓你親手製作一張看起來很滋味的食物影像。餐牌提供白飯、焦糖布甸、沙嗲牛肉麵及西多士。你可以運用螢幕選項調整食物外觀（例如多醬汁、切塊）。玩著玩著你會發現：原來我們對「美味」的想像，本身就是一場視覺設計。

《高手過招》

這是一個考驗手部肌肉與耐性的遊戲。挑戰你：能否讓竹輪魚卷、平底鑊以及吉他，在不觸碰金屬管的情況下搬移到另一端？當你嘗試拿穩這些古怪道具時，其實正親身感受重力、槓桿與手部結構之間的角力。

「啊！」展覽有什麼好買？

逛完展覽當然少不了買周邊！M+商店特別推出一系列展覽限定商品，融入由TSDO設計的「啊！」元素，涵蓋T恤、帽子、單肩袋、背包、鑰匙扣、襪子等。

最矚目的是M+團隊精心設計的「非常香港」系列，M+更特別推出「非常香港」系列，呈現五個靈感源自香港文化的經典角色，譬如有會發出「垃圾」聲音的垃圾蟲、會講「生菜！」的舞獅盲盒公仔，豬仔錢罌、燒賣毛公仔等商品，充滿本地情懷與玩味！

【展覽資訊】

展覽名稱： 特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」

展期： 2026年6月27日（星期六）至2027年1月10日（星期日）

地點： 香港西九文化區M+博物館 地下大堂展廳

門票價格：

成人門票：港幣 $190

特惠門票：港幣 $100（適用於全日制學生、7至11歲小童、60歲或以上長者等）

大小同樂套票：港幣 $250（1位成人及1位7-11歲小童）/ 港幣 $400（2位成人及1位7-11歲小童）

註：6歲或以下小童免費入場

