夢想中華人物誌｜胡鴻烈畢生精力創樹仁大學　讓無數青年改寫命運

在北角寶馬山上，有一所與別不同的大學。它沒有雄厚財團作後盾，也不是歷史最悠久的高等學府；然而數十年來，卻為無數年輕人打開另一扇門，讓他們有機會改寫人生。它就是香港樹仁大學。

原題：《夢想中華人物誌》｜樹德立仁——胡鴻烈｜撰文：Susanna ｜圖片提供：香港電台



由胡鴻烈博士與鍾期榮博士於1971年創辦至今，香港樹仁大學走過半個世紀風雨，始終堅守一份辦學初心。支撐這所大學一路走來的，不單是校舍與課程，更是一代教育家窮畢生之力守護的信念——「敦仁博物」。

香港電台電視節目《夢想中華人物誌》第五集〈樹德立仁——胡鴻烈〉，透過樹仁大學校長胡懷中博士、首席副校長孫天倫教授、校董會副主席張舜堯博士、助理副校長李家文博士、校友趙小燕，以及雕塑家朱達誠的分享，帶領觀眾走進胡鴻烈博士跨越一個世紀的人生歷程，了解他如何實踐以教育報效國家的理想。

對胡鴻烈博士而言，辦學從來不只是傳授知識，更是培育品格、承擔與文化傳承的工作。而他一生最重要的事業，正是將這份信念交到下一代手中。

《夢想中華人物誌》由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。

亂世中的求學之路

1920年，胡鴻烈博士出生於浙江紹興。少年時代正值國家動盪，戰火與離亂幾乎成為那一代人的共同記憶。然而，在艱難歲月之中，他始終沒有放棄求學。憑藉過人的毅力與對知識的渴求，他遠赴英國及法國深造，先後取得法學博士學位及大律師資格。五十年代來港執業，成為當時少數華人大律師。

在法律界取得成就後，胡鴻烈博士將目光投向教育事業。

在不少人眼中，取得法學博士學位並成為執業大律師，已經是一條令人稱羨的人生道路。然而年過半百的胡鴻烈博士，卻與太太鍾期榮博士選擇走上一條更艱難的路。因為他始終記得，年輕時求學不易；而當年的香港，能夠接受大學教育的人仍屬少數。尤其中文中學畢業生，升學機會十分有限。

樹仁學院奠基典禮，標誌着胡鴻烈博士與鍾期榮博士辦學之路的重要起點。

中國傳統知識分子講求「學以濟世」。在胡鴻烈博士看來，知識不應只用來成就個人事業，更應回應社會需要。正因如此，他與鍾期榮博士決定將多年積蓄投入教育事業，希望為更多青年創造機會。

為年輕人創造第二次機會

1971年，樹仁書院正式成立。由跑馬地一間小小校舍，到後來的寶馬山校園，胡鴻烈博士與鍾期榮博士幾乎傾盡所有心血，只為實踐心中的教育理想。即使面對資源不足、校舍建設、學制改革等重重挑戰，他們始終沒有放棄。

今日的香港樹仁大學寶馬山校園，見證半個世紀以來的辦學成果。

胡鴻烈博士曾說過：「辦教育，就是中國知識分子報效國家的一個途徑。」這份理想，具體地落實在每一位學生身上。校友張舜堯博士回憶，自己當年以試讀生身份入學。若非當時的樹仁學院願意給予機會，他的人生可能完全改寫。多年後，他創辦兩間上市公司，卻始終記得母校的栽培，更成為首位校友校董，以另一種方式守護學校。

張舜堯博士捐助香港樹仁大學，回饋母校多年培育之恩。

另一位校友趙小燕，亦因會考失利而失去入讀傳統大學的機會。然而樹仁學院向她敞開大門，讓她重新出發。後來她成功創辦知識產權管理公司，並將日本動漫文化引入香港市場。

在胡鴻烈博士眼中，教育不應只是篩選成功者，而應讓更多人看見自己的可能。這種理念，與儒家「有教無類」的精神不謀而合。每個人都值得擁有成長的機會，而教育最大的價值，正是在於發掘人的潛能。

敦仁博物的教育理想

「敦仁博物」四字，除了是香港樹仁大學的校訓外，更承載着兩位創辦人畢生的教育理念。「敦仁」講求修身立德，待人以誠，培養關愛他人、服務社會的胸襟；「博物」則強調廣泛求知、深究學問，在知識與品格並重的基礎上，成為對社會有承擔的人才。凡事做到推己及人，方為仁者。

「敦仁博物」四字，體現香港樹仁大學德才並重的辦學精神。

《左傳》提出「立德、立功、立言」的三不朽精神，將品德修養放在重要位置。對胡鴻烈博士而言，教育的目的從來不只是培養專業人才，更重要的是培養有責任感、有承擔的人，因此學校著重師生互動和全人教育。即使當年面對「四改三」學制變革，樹仁學院仍然選擇維持四年制課程，望能為學生提供更完整的學習歷程。最終，在2006年正式成為香港首間私立大學。

2006年，樹仁正名為大學，成為香港高等教育發展的重要里程碑。

胡懷中博士表示，樹仁一直十分重視「身教」。在他看來，大學教育不單是傳授知識，更重要的是讓學生學會做人，因此老師除了教授學問，亦肩負言傳身教的責任。這種教育觀念，正與韓愈在《師說》提出「師者，所以傳道、受業、解惑也」的精神一脈相承。

作為樹仁大學校長，胡懷中博士致力延續兩位創辦人的辦學精神。

教育強國的信念

胡鴻烈博士與鍾期榮博士出生於五四運動年代。在他們眼中，教育從來不只是個人成長的工具，更與民族發展息息相關。八十年代，當中港兩地學術交流尚未普及之時，樹仁學院已率先與內地高校合作辦學，邀請中國人民大學等院校教授來港授課，為香港學生搭建認識國家的橋樑。

李家文博士分享在大學的學習經驗如何啟發她認識國家發展。

李家文博士回憶，正是這些課程讓她第一次從不同角度了解中國，也為她後來從事新聞工作打開更廣闊的視野。中國傳統知識分子講求「修身、齊家、治國、平天下」。國家的進步離不開人才，而人才的培養則始於教育。教育強，國家才能強；青年有理想，民族才有未來。

為民族尊嚴發聲

除了辦學之外，胡鴻烈博士亦長期關注社會事務。由建議設立女人街，到支持九年免費教育，他始終將目光放在社會資源較少的一群身上。其中最具代表性的，莫過於推動中文成為法定語文。

胡鴻烈博士積極推動中文獲得法定地位，認為語言平權是社會公平的重要一環。

當年法律、政府文件及公共服務長期以英文為主，普通市民往往難以理解。作為大律師的胡鴻烈博士深深感受到語言帶來的不平等，因此積極推動中文法定地位。因為這不只是語文問題，更是一種文化自信，以及對民族尊嚴的捍衛。

語言是文化的載體，也是身份認同的重要部分。推動中文獲得應有的法定地位，既是為市民爭取公平權利，亦是對中華文化價值的尊重。

一生實踐敦仁博物

2025年，胡鴻烈博士以105歲高齡辭世。然而他留下的，不只是一所大學，而是一份跨越世代的教育精神。

半個世紀以來，香港樹仁大學培育無數人才，讓「敦仁博物」的辦學精神得以延續。

從跑馬地的校舍，到今日的香港樹仁大學；從一群學生，到遍佈各行各業的校友；從教育理念，到影響一代又一代人的價值觀，胡鴻烈博士與鍾期榮博士用半個世紀光陰，將理想一步一步化為現實。

「敦仁博物」四個字，在他們的生命歷程中，早已不只是一句校訓，而是畢生奉行的人生哲學。他們畢生守護的，正是一份對教育的堅持，以及對中華文化的認同。時至今日，這份信念仍然透過無數師生和校友延續下去，繼續在香港這片土地上薪火相傳。

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政制及內地事務局與香港電台聯合製作《夢想中華人物誌》，介紹五位不朽傳奇人物—霍英東、曾憲梓、饒宗頤、李兆基、胡鴻烈，如何以畢生心血化作照耀中華夢想的璀璨之光。節目由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情：https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/chronicleofnotablechinese