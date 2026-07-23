動漫節2026｜門票限時優惠$20起+1類人免費+嘉賓/12大優惠名單
撰文：多多
出版：更新：
ACGHK香港動漫節2026在7月24日至7月28日在香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）舉行，門票會在會在01空間公開發售，即刻看內文了解如何用$20起購買門票、場地座位表及交通！
動漫節2026｜獨家門票優惠$20起！不設現場售票
ACGHK門票｜動漫節2026
ACGHK全票價錢：$50
長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同
可進場館：Hall 1,3,5
01空間👉🏻獨家$45入場
小童全票：$25
*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)
可進場館：Hall 1,3,5
01空間👉🏻獨家$20入場
動漫節2026｜48小時快閃優惠
優惠詳情：輸入【ACG26HK01】即享每單減 HK$3
對象：成人及小童門票
推廣期：7月23日中午12:00起（限定48小時）
動漫節2026｜PayMe減$2優惠(可一齊用)
用PayMe俾錢 買滿$20即享$2現金回贈
使用限期：即日到7月31日
*但每個 PayMe 戶口最多享用2次
動漫節2026｜門票使用路線
門票：ACGHK全票
路線：Hall 1 → Hall 3 → Hall 5
可進場次數：1次
動漫節2026排隊安排
香港動漫節2026｜詳情
日期
2026年7月24日至7月28日
時間
每日10am-9pm (7月28日晚上8時閉館)
地點
香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）
香港動漫節2026｜節目表+嘉賓
Hall 1｜節目表+嘉賓
Hall 3｜節目表+嘉賓
Canvas Project 全民偶像選拔賽 - 入圍9強名單
決賽：嘉賓表演及頒獎禮
2026香港動漫電玩節主舞台舉行 - Hall 1
5:15-8:15PM
+4
香港動漫節2026｜Cosplayer-《First Take! Cosplay Catwalk Show》
《First Take! Cosplay Catwalk Show》活動詳情
日期：7月28日 (星期二)
時間：5:45pm - 6:15pm
參加方法
即場登記時間：7月28日當天 11:00am - 2:00pm
地點：Hall 5FG CosParadise - Cosplayer 更衣室外
方法：到場填妥簡單資料，並按時集合報到即可