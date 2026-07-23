動漫節2026｜門票限時優惠$20起+1類人免費+嘉賓/12大優惠名單

ACGHK香港動漫節2026在7月24日至7月28日在香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）舉行，門票會在會在01空間公開發售，即刻看內文了解如何用$20起購買門票、場地座位表及交通！

動漫節2026｜獨家門票優惠$20起！不設現場售票

ACGHK門票｜動漫節2026

ACGHK全票價錢：$50

長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$45入場

小童全票：$25

*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$20入場

動漫節2026｜48小時快閃優惠

優惠詳情：輸入【ACG26HK01】即享每單減 HK$3

對象：成人及小童門票

推廣期：7月23日中午12:00起（限定48小時）

動漫節2026｜PayMe減$2優惠(可一齊用)

用PayMe俾錢 買滿$20即享$2現金回贈

使用限期：即日到7月31日

*但每個 PayMe 戶口最多享用2次

動漫節2026｜門票使用路線

門票：ACGHK全票

路線：Hall 1 → Hall 3 → Hall 5

可進場次數：1次

動漫節2026｜門票使用路線 @香港動漫電玩節facebook

動漫節2026排隊安排

動漫節2026排隊安排

香港動漫節2026｜詳情

香港動漫節2026詳情 日期 2026年7月24日至7月28日 時間 每日10am-9pm (7月28日晚上8時閉館) 地點 香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）

香港動漫節2026｜節目表+嘉賓

Hall 1｜節目表+嘉賓

Hall 3｜節目表+嘉賓

香港動漫節2026｜Hall 3節目表+嘉賓

Canvas Project 全民偶像選拔賽 - 入圍9強名單

決賽：嘉賓表演及頒獎禮

2026香港動漫電玩節主舞台舉行 - Hall 1

5:15-8:15PM

+ 4

香港動漫節2026｜Cosplayer-《First Take! Cosplay Catwalk Show》

《First Take! Cosplay Catwalk Show》活動詳情

日期：7月28日 (星期二)

時間：5:45pm - 6:15pm

參加方法

即場登記時間：7月28日當天 11:00am - 2:00pm

地點：Hall 5FG CosParadise - Cosplayer 更衣室外

方法：到場填妥簡單資料，並按時集合報到即可

香港動漫節2026｜Cosplayer-《First Take! Cosplay Catwalk Show》

香港動漫節2026｜國際漫畫名家

漫畫家活動出席時間表 - 7月25-27日

香港動漫節2026｜平面圖

Hall 1參展商名單

動漫節2026｜Hall 1 及參展商名單

Hall 3參展商名單

動漫節2026｜12大必去打卡購物攤位推薦

12大必去打卡購物攤位推薦