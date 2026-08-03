美高梅「獅展藝文」計劃 培育過百新生代導賞員走進保利博物館

提到澳門，大家最先想起的通常是大三巴牌坊或各大度假村。不過，近年澳門正積極發展多元產業，文化旅遊已經慢慢成為這座城市的新焦點。美高梅首辦的「獅展藝文」導賞員培訓計劃日前完成首期課程，逾120名高小及初中學生結業。畢業禮於7月30日在澳門美高梅大宴會廳舉行，學員即場為嘉賓和家長作導賞，約300名嘉賓、學員、學校代表及家長出席。



美高梅為完成首期「獅展藝文」導賞員培訓計劃的學員舉辦畢業典禮。

計劃由澳門教育及青年發展局、文化局協辦，澳門中華教育會、澳門天主教學校聯會及澳門公職教育協會支持，是美高梅首次把導賞員培訓對象由大專生下延至中小學生。

分兩級授課 以博物館為上課場地

課程分「小小導賞員」及「青年導賞員」兩階段，分別面向高小及初中學生，內容包括藝文知識、導賞技巧、司儀與演說、舞台表現及款客服務，並安排學員在館內實地導賞。授課與實習場地為澳門美高梅內的「保利美高梅博物館」，面積近2,000平方米，按國家一級文物展陳標準建造；部分課程亦會用上酒店內的公共藝術作品。

學員分享參與培訓課程的心得體會。

美高梅中國控股有限公司首席執行官及執行董事馮小峰在畢業禮致辭稱，博物館一方面是「推動中華文化傳承及多元文化互鑒的城市文化地標」，另一方面是「文化培育的重要研學基地」，「『獅展藝文』是美高梅深化藝術普及工作的進階實踐，讓學生走出教室、走進博物館，在場景式互動教學中，全面提升藝文素養、溝通技巧、表達能力與國際視野」。

美高梅中國控股有限公司首席執行官及執行董事馮小峰致辭。

結業後可續任「大使」

美高梅同步推出「獅展藝文」大使計劃，作為課程的延伸。學員結業後可申請成為大使，於課餘時間繼續參與館內導賞，並優先參與美高梅的藝文活動及協助執行；累積培訓時數可獲認證及嘉許。

學員為一眾嘉賓和家長提供導賞服務，實踐所學。

據美高梅提供的數字，公司過去十多年為本地大學生提供導賞培訓，現有一支近50人的藝術文化專業團隊，累計培訓約1,400名導賞人員，提供超過6萬小時培訓及實習。

學員為一眾嘉賓和家長提供導賞服務，實踐所學。

在專業層面，美高梅主辦的《海上絲綢之路文化創意設計人才培訓》獲國家藝術基金2025年度藝術人才培訓資助項目立項，與故宮博物院及北京服裝學院合組師資，以「文化理論+專業考察+設計實踐」為框架，並以保利美高梅博物館為研學基地。項目面向全國招收30名學員，先後赴北京、泉州、廣州及澳門考察。

學員為一眾嘉賓和家長提供導賞服務，實踐所學。

對外交流方面，美高梅自2017年起與巴塞爾藝術展香港展會合作，今年在會場以「M」形四折結構LED屏幕展示保利美高梅博物館「絲路」大展等內容，並組織本地藝術從業者及高校師生到場參觀及交流。美高梅表示，未來會繼續以保利美高梅博物館為平台，把文化培育由專業培訓延伸至青少年階段。