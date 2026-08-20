香港味道衝出國際！大馬「藝文打邊爐」拆解茶餐廳變劇場過程

2026年8月8日，在馬來西亞吉隆坡「金三角」武吉免登商圈The Starhill「誠品生活吉隆坡」舉行的台灣新版《回憶中的香港味道》新書分享會，經已圓滿結束，感謝大家的支持！



這次新書分享會以「來一場藝文打邊爐！」為主題，副題是「漫談香港飲食文化於小說和劇場的推廣實踐」，真的很有心思！大家都知道我超愛打邊爐，可以一日打五餐邊爐，當日我由《打邊爐》系列講到《回憶中的香港味道》系列，以及今年香港書展新作的台灣美食遊記《黑輪燒餅蚵仔煎》，分享十多年來創作「飲食文學」的心路歷程。

為了「漫談香港飲食文化於小說和劇場的推廣實踐」，我重新整理了近年來改編自《回憶中的香港味道》系列裡的短篇故事，在香港、東京、台北和台中舉辦的各個餐飲劇場，講解我如何由「美食作家」變成「搞事作家」，並且分享了台灣新版10個故事背後的故事，重點是鼓勵大家一起用自己的方法，保留和傳承屬於我們的「香港味道」。

《回憶中的香港味道》台灣新版的第一章【第一個半天的應援】，主角是一個初入行的助理製片，首個工作天班就遇上開鏡拜神儀式，其後主要演員的粉絲送上大量各式各樣的香港特色美食作為「應援」，只是半天已令他吃不消！這一章以生動活潑的方式，介紹了不同的香港代表性食物，燒味、涼茶、以及茶餐廳的早餐。

【第一個半天的應援】的另一重點，部分情節其實是我的親自經歷，我特別展示了當年參與ViuTV電視劇《極度俏郎君》時的拜神燒豬，以及Dee哥何啟華的粉絲們以雞骨草、五花茶、羅漢果和夏桑菊作為「應援」的相片，而我亦分享了跟著名填詞人兼資深演員Peter哥黎彼得的合照，借此懷念Peter哥。我在這次分享會首次透露，故事裡其中一個重要角色，正是以Peter哥作為藍本。

簡介《回憶中的香港味道》台灣新版其餘九個故事後，我由在彩虹邨金碧酒家舉行的第一場餐飲劇場《餐卓上的戰爭》開始，講到最近在台中好食行運新派茶餐廳舉行的餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》，闡述如何由簡單的飯局，轉化為有資訊的互動，其後更變成有劇情的演出，甚至衍生出文化導賞團，其實一直都是為了回應讀者及友好們的訴求，摸著石頭過河，尋覓合適途徑，逐漸找到方向，不只在香港引起迴響，並且在藝穗會也有演出，更有幸打開了外地的門路，實在是非常感恩！

在Q&A時段，讀者們分別提出了既有趣、又有啟發性的問題。有讀者問我如果在馬來西亞舉行《回憶中的香港味道》的餐飲劇場，會選擇哪些故事？我回答首選《茶餐廳的親善大使》，作為亞洲巡迴演出的第四站，而次選就是以婚宴模式進行的《幸福聯婚》。亦有讀者問我在海外推廣「香港味道」有何困難？我以友好在東京開設的茶餐廳內遇見、讓我改寫了香港版卷三的的「大根人蔘豚肉湯」為例子，解釋在海外不容易吃到正宗的「香港味道」。更有讀者問我除了劇場演出，有否將《回憶中的香港味道》改編為動漫作品？我回答正在這個打算，但是短片的拍攝應該會更快啟動。

是次在吉隆坡的新書分享會圓滿結束，再次感謝季風帶書店的安排，以及誠品生活吉隆坡提供場地，更重要是感謝抽空到場支持和鼓勵，以及即場購買新版《回憶中的香港味道》及《黑輪燒餅蚵仔煎》的讀者和友好，包括馬來西亞著名漫畫家張家輝老師。

為了答謝大家，我特別從香港帶來Wevise limited為我們特製的《回憶中的香港味道》限量版小飾物，每位現場購買小說的朋友，都可以從「燒賣」、「乳豬」、「灌湯餃」、「絲襪奶茶」和「鐵板牛扒」中，選擇自己的心頭好，而最快派完的小飾物，乃是正宗「灌湯餃」。

這次分享會可算是超額完成，除了讀者的熱烈支持，還有另一大驚喜！這是我第一次到訪馬來西亞，我以為是帶著台灣新版《回憶中的香港味道》來到吉隆坡，展開一場精彩的美食之旅，但原來誠品生活吉隆坡店內早已有香港版（也可以說是絕版）《回憶中的香港味道》卷一，我的作品比我更早到達馬來西亞，令人喜出望外，積極考慮作為往後故事的素材！

《回憶中的香港味道》台灣新版的一連串分享會，六月從台北飛地書店開始，八月在誠品生活吉隆坡後，九月將會前往東京飛地書店，七月在台中中央書局的活動雖然因為颱風無奈取消，預計會延期至年底前，隨後還會在其他城市舉行，連同新舊故事的演出，以及其他衍生的活動和產品，大家請密切留意！期待集結不同城市的伙伴，透過不同類型的項目，「來一場又一場藝文打邊爐」，一起「以飲食文學傳承香港味道」！