非凡人物|黃宣游臨摹洗滌心靈去浮氣 龍天生聲音演繹盡千軍萬馬！

香港電台電視節目《非凡人物》最新播出的兩集，邀請到兩位專業人士——書法研究者黃宣游（Westley）與百變配音王龍天生展開深度對談。在主持引領下，觀眾不僅能從書法藝術中探討字體線條背後的情感連結與人生哲理，更能聽配音導師龍天生細訴如何憑藉心中一團火，由幕前綠葉走到幕後配音王的心路歷程。



書法研究者黃宣游：書法情未了——墨跡洩漏秘密 一撇一捺透露性格?

書法研究者黃宣游認為傳統書法藝術不單是「文人四藝之一」，亦能透視筆者內心世界。

書法不單是傳統「文人四藝」之一，更是內心世界的投射。古人云「書，心畫也」，主持黃梓勇補充指出，傳統書法兼具「心學」與「形學」，講求「正其心、正其筆」，練字能去浮氣、養靜氣。書法研究者黃宣游則認為，書法創作不應拘泥於紙本或一式一樣的標準化臨摹，傳統書法從來沒有絕對寫法，只要組合得當，異體字亦可寫。他強調以開放的心態看待書法，才能避免扼殺學生的學習興趣。

臨摹與正念覺察 情緒外化的心理歷程

（左起）主持米哈及嘉賓黃宣游在錄影期間深入對談，以美學角度欣賞書法，二人惺惺相惜。

另一位主持梁重皿分析，心理學角度看，臨摹與書寫其實是一項涵蓋視覺、手眼協調與精細動作控制的複雜歷程。雖然目前科學研究並不支持將筆跡分析（Graphology）作為精準的人格診斷工具，但書寫時的力度、速度與停頓，確實能反映當下的生理與心理狀態。這種集中注意力於筆畫與空間的過程，與「正念」（Mindfulness）概念極為相似，能幫助現代人由腦海的繁雜思考轉向當下覺察，成為一種調節情緒與舒緩焦慮的有效空間。

錄影結束後，（左起）主持梁重皿、米哈、嘉賓黃宣游及主持黃梓勇在節目中分享，從心理層面與觀賞角度探討筆墨痕跡如何構成一種「正念」，並有助於舒緩焦慮。

字觀人生與自我價值 從美學教育到內心安頓

面對現代生活節奏加快與文字標準化，嘉賓們探討了如何透過書法找回內心的平靜。黃宣游認為，美學教育不限於課堂內，日常生活在一事一物中感知「美」的念頭才是關鍵，期望透過推廣讓更多人了解和欣賞書法這門古老藝術。黃宣游深信，追求美不應轉化為衡量自我價值的唯一標準。「美」不應是衡量自己的尺，而是欣賞世界的窗。

（左起）主持黃梓勇、米哈、嘉賓黃宣游及主持梁重皿在錄影期間深入對談，氣氛熱烈。

配音導師龍天生：「生」聲奪人——從幕前綠葉到幕後導師，傳授百變聲音演戲法

對很多在八、九十年代成長的香港人來說，龍天生這個名字未必天天掛在嘴邊，但他的身影與聲音，早已藏在一部部經典影視作品之中。由演員、場務、製片，到配音員、領班及導師，他走過逾半世紀演藝路，人生看似不斷轉彎，卻始終離不開「演」與「聲」。

百變配音王龍天生於節目中暢談從幕前演員到幕後配音導師的人生軌跡，並從教學中得到滿足。

當年『怕醜仔』 舞台燃起第一團火

龍天生透露，中學時性格害羞，遇女生甚至會躲起來。校方安排他加入話劇組，初次演出緊張徹夜未眠，卻因脫下眼鏡看不清觀眾而壯膽，從此愛上表演。話劇組讓他結識了高志森，兩人一拍即合，成為入行契機。其後，他再於黃百鳴開辦的話劇訓練班中，認識了一班日後活躍於影視圈的同學。白天上學，晚上坐船過海排戲，十五歲左右便開始接觸舞台。

主持米哈引領下，嘉賓龍天生細訴由「怕醜仔」到配音導演的心路歷程。

加入無綫第六期訓練班後，龍天生逐漸接觸幕前工作。當時藝員人手不足，學員很快便要「實習」，實際上是擔任臨時演員。不論是士兵、伙記、群戲角色，甚至是躺在地上的死屍，他都演得津津有味。他回憶當年與同學廖偉雄在《帝女花》中飾演戰死士兵時，兩人還認真研究「應該怎樣死」才自然。他深信即使小角色也要盡力，這份態度成為了日後幕後發展與教學的基礎。

轉身幕後 展開具滿足感的人生

十年演員生涯後，龍天生有感故事千篇一律，失去趣味。於是在合約期滿後，毅然決定不再續約，轉身投入幕後工作。雖然收入減半，但他從最基礎的構思故事、編排場景，到協調燈光與演員，這種由無到有的完整參與感，讓他體會到比單純幕前演出更巨大的滿足感，也重新燃起他對演藝事業的熱情。

嘉賓龍天生（中）與主持團隊米哈（左）及黃梓勇（右）於錄影後合照，為本集【「生」聲奪人】畫上圓滿句號。

聲音魔力 一人聲演盡千軍萬馬

早在演員時期，龍天生已在嘉禾片場兼職配音，後來更成為領班。對他而言，配音與演戲無異：演員靠身體，配音靠聲音交代角色性格與情緒。他曾為《哈利波特》系列中的天狼星配音，認為這是最難揣摩的角色之一。角色被冤枉多年，內心積壓深沉情緒，若只靠聲音技巧，很難呈現那股怒火與委屈。他強調，真正的聲演不是單純模仿聲線，而是要掌握角色性格、說話節奏及共鳴位置，再配合情緒演繹。

教育使命 讓學生建立自信與勇氣

龍天生後來投身配音教育，甚至在五十多歲時重返校園修讀教育課程。他明白教學不在於一次過灌輸功力，而是循序漸進，幫學生建立自信。他曾為視障學生授課，透過聲音提示讓他們完成聲演。一次活動中，一名原本害羞的學生主動上台，成為他最珍貴的收穫——真正教會的，是勇氣。

（左起）主持馮榕榕、米哈、嘉賓龍天生在錄影期間深入對談並將數十年人生經驗娓娓道來。

談到人工智能，他坦言旁白與廣告或受影響，但真正的演技，包括節奏、抑揚頓挫與情緒轉折，並非幾個聲音樣本能複製。他相信，真誠始終是配音的核心。

字裏尋心 聲演真誠

從黃宣游對書法線條中所寄託的情感與正念安頓，到龍天生在演藝與配音路上化聲音為演技、以真誠傳承後輩的堅持。兩位前輩用數十年淬煉的生命故事證明：不論時代與科技如何劇變，嚴謹的態度、專業的堅持，以及人與人之間最真誠的連結，永遠是推動社會與傳承文化的核心力量。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台

