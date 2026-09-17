非凡人物|黃宣游臨摹洗滌心靈去浮氣 龍天生聲音演繹盡千軍萬馬！
香港電台電視節目《非凡人物》最新播出的兩集，邀請到兩位專業人士——書法研究者黃宣游（Westley）與百變配音王龍天生展開深度對談。在主持引領下，觀眾不僅能從書法藝術中探討字體線條背後的情感連結與人生哲理，更能聽配音導師龍天生細訴如何憑藉心中一團火，由幕前綠葉走到幕後配音王的心路歷程。
書法研究者黃宣游：書法情未了——墨跡洩漏秘密 一撇一捺透露性格?
書法不單是傳統「文人四藝」之一，更是內心世界的投射。古人云「書，心畫也」，主持黃梓勇補充指出，傳統書法兼具「心學」與「形學」，講求「正其心、正其筆」，練字能去浮氣、養靜氣。書法研究者黃宣游則認為，書法創作不應拘泥於紙本或一式一樣的標準化臨摹，傳統書法從來沒有絕對寫法，只要組合得當，異體字亦可寫。他強調以開放的心態看待書法，才能避免扼殺學生的學習興趣。
臨摹與正念覺察 情緒外化的心理歷程
另一位主持梁重皿分析，心理學角度看，臨摹與書寫其實是一項涵蓋視覺、手眼協調與精細動作控制的複雜歷程。雖然目前科學研究並不支持將筆跡分析（Graphology）作為精準的人格診斷工具，但書寫時的力度、速度與停頓，確實能反映當下的生理與心理狀態。這種集中注意力於筆畫與空間的過程，與「正念」（Mindfulness）概念極為相似，能幫助現代人由腦海的繁雜思考轉向當下覺察，成為一種調節情緒與舒緩焦慮的有效空間。
字觀人生與自我價值 從美學教育到內心安頓
面對現代生活節奏加快與文字標準化，嘉賓們探討了如何透過書法找回內心的平靜。黃宣游認為，美學教育不限於課堂內，日常生活在一事一物中感知「美」的念頭才是關鍵，期望透過推廣讓更多人了解和欣賞書法這門古老藝術。黃宣游深信，追求美不應轉化為衡量自我價值的唯一標準。「美」不應是衡量自己的尺，而是欣賞世界的窗。
配音導師龍天生：「生」聲奪人——從幕前綠葉到幕後導師，傳授百變聲音演戲法
對很多在八、九十年代成長的香港人來說，龍天生這個名字未必天天掛在嘴邊，但他的身影與聲音，早已藏在一部部經典影視作品之中。由演員、場務、製片，到配音員、領班及導師，他走過逾半世紀演藝路，人生看似不斷轉彎，卻始終離不開「演」與「聲」。
當年『怕醜仔』 舞台燃起第一團火
龍天生透露，中學時性格害羞，遇女生甚至會躲起來。校方安排他加入話劇組，初次演出緊張徹夜未眠，卻因脫下眼鏡看不清觀眾而壯膽，從此愛上表演。話劇組讓他結識了高志森，兩人一拍即合，成為入行契機。其後，他再於黃百鳴開辦的話劇訓練班中，認識了一班日後活躍於影視圈的同學。白天上學，晚上坐船過海排戲，十五歲左右便開始接觸舞台。
加入無綫第六期訓練班後，龍天生逐漸接觸幕前工作。當時藝員人手不足，學員很快便要「實習」，實際上是擔任臨時演員。不論是士兵、伙記、群戲角色，甚至是躺在地上的死屍，他都演得津津有味。他回憶當年與同學廖偉雄在《帝女花》中飾演戰死士兵時，兩人還認真研究「應該怎樣死」才自然。他深信即使小角色也要盡力，這份態度成為了日後幕後發展與教學的基礎。
轉身幕後 展開具滿足感的人生
十年演員生涯後，龍天生有感故事千篇一律，失去趣味。於是在合約期滿後，毅然決定不再續約，轉身投入幕後工作。雖然收入減半，但他從最基礎的構思故事、編排場景，到協調燈光與演員，這種由無到有的完整參與感，讓他體會到比單純幕前演出更巨大的滿足感，也重新燃起他對演藝事業的熱情。
聲音魔力 一人聲演盡千軍萬馬
早在演員時期，龍天生已在嘉禾片場兼職配音，後來更成為領班。對他而言，配音與演戲無異：演員靠身體，配音靠聲音交代角色性格與情緒。他曾為《哈利波特》系列中的天狼星配音，認為這是最難揣摩的角色之一。角色被冤枉多年，內心積壓深沉情緒，若只靠聲音技巧，很難呈現那股怒火與委屈。他強調，真正的聲演不是單純模仿聲線，而是要掌握角色性格、說話節奏及共鳴位置，再配合情緒演繹。
教育使命 讓學生建立自信與勇氣
龍天生後來投身配音教育，甚至在五十多歲時重返校園修讀教育課程。他明白教學不在於一次過灌輸功力，而是循序漸進，幫學生建立自信。他曾為視障學生授課，透過聲音提示讓他們完成聲演。一次活動中，一名原本害羞的學生主動上台，成為他最珍貴的收穫——真正教會的，是勇氣。
談到人工智能，他坦言旁白與廣告或受影響，但真正的演技，包括節奏、抑揚頓挫與情緒轉折，並非幾個聲音樣本能複製。他相信，真誠始終是配音的核心。
字裏尋心 聲演真誠
從黃宣游對書法線條中所寄託的情感與正念安頓，到龍天生在演藝與配音路上化聲音為演技、以真誠傳承後輩的堅持。兩位前輩用數十年淬煉的生命故事證明：不論時代與科技如何劇變，嚴謹的態度、專業的堅持，以及人與人之間最真誠的連結，永遠是推動社會與傳承文化的核心力量。
《非凡人物》
逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31
節目詳情：
https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary
圖片提供：香港電台