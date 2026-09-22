西九演藝中心明年開幕 港芭進駐表演藝術新地標 成首個駐場藝團

位於西九文化區的西九演藝中心，預計將於明年2027年開幕，將成為亞洲及香港最新旗艦文化地標。而香港芭蕾舞團亦宣布，將成為開幕後首個駐場藝團。今次是香港專業舞團首次以長期駐場形式，進駐主要表演藝術場地，為本地表演藝術界開創了嶄新的合作模式。



成立於1979年的香港芭蕾舞團，是亞洲首屈一指的芭蕾舞團之一，除了演出港芭藝術總監衛承天的作品，亦會演出當今舞壇星級編舞家如羅曼斯基、惠爾頓、麥葛萊格、佩克、季利安、杜亞陶及奧喬亞等的作品，甚至亦包括香港新晉編舞家的作品，藝術影響力深遠。如今，港芭終迎來屬於自己駐場表演場地。

香港芭蕾舞團董事局主席何超鳳表示︰「港芭走過 47 年漫長歲月後，終於迎來一個真正屬於自己的家。對港芭來說，『家』的意義不只是個演出場地，而是一個藝術家創作與探索空間，讓年輕人才成長，亦讓港芭與社區建立更深厚、更長遠的連繫。」

香港芭蕾舞團董事局主席何超鳳致辭。（圖片由香港芭蕾舞團提供）

這項長期策略合作涵蓋了藝術創作、教育、社區參與及國際文化交流等多個範疇。西九文化區管理局表演藝術委員會主席翟紹唐表示，此次合作展現了雙方對推動藝術卓越、人才培育及文藝創意產業化的共同願景，同時支持西九建立「亞洲劇場樞紐」的長遠目標。

頭炮作以李小龍為靈感

作為駐場藝團，香港芭蕾舞團未來將定期於西九演藝中心上演精彩節目。其中，以李小龍為創作靈感的大型原創芭蕾舞作品《李小龍：香港傳奇》，將作為中心的開幕節目之一，預計於來年9至10月期間舉行世界首演。

此外，雙方亦將攜手推展教育、公眾參與及社區項目，共同探索跨界藝術合作，促進舞蹈、戲劇、音樂、科技及其他藝術形式的交流與創新，不單培育新一代舞蹈人才及觀眾，亦讓廣大市民有更多機會接觸及參與藝術，進一步促進表演者與觀眾之間的交流與連結。

預計於2027年落成的西九演藝中心，是西九文化區三大表演藝術地標之一，將成為香港及亞洲旗艦舞蹈及戲劇場地。中心設有可容納1,450個座位的大劇院、600個座位的中劇場和270個座位的小劇場，並設有駐場藝團中心「舞蹈空間」，以及多個配備先進設施的排練場地，為舞團提供完善的創作與發展基地。