華富邨重建前最後中秋！薄扶林舞火龍傳人：想跟多年街坊說聲再見

昨日農曆八月十四入夜，薄扶林村口早已人聲鼎沸，濃烈的香火氣味在夜色中瀰漫。每年中秋佳節，薄扶林村的夜空總會被一條璀璨的巨龍照亮。數千支特製的檀香斜插在禾草紮成的龍身之上，健兒們跟隨急促的鼓點，在狹窄的村巷中靈活穿梭，蟠龍出洞。



當這條長達數十米的火龍浩浩蕩蕩離開薄扶林村，沿着華富道闖入華富邨時，節日氣氛便會推向巔峰。居民簇擁在街道兩旁，或站在標誌性長走廊上歡呼喝采，這幅畫面在華富邨重複了半個世紀。

農曆八月十四入夜，薄扶林舞火龍現場。（攝影：梁鵬威）

隨着房屋署落實重建，華安樓及華樂樓居民預計於2026年底至2027年初陸續遷往華景街新公屋，兩幢大廈目標於2027年7月完成清空並隨後啟動拆卸。今年中秋，很可能是這批居民最後一次在自家走廊上看火龍。昨夜（24日）在舞火龍前，我們專訪了薄扶林村火龍會常務主任李錦誠（Edmond），細說這份跨越半世紀的鄰里情。

薄扶林村火龍會常務主任李錦誠（Edmond）（攝影：梁鵬威）

暴雨淋不熄的華富邨半世紀鄰里情

Edmond自己也是屋邨長大的孩子，對這類大型屋邨有種天然的親近感。問及今年舞龍心情如何，他語氣平靜：「意義非常重大。去年我們也曾以為是最後一年，但今年收到的通知特別明確，因為已經敲定了清拆日期。」他透露蕭昆崙師傅正準備一份送給華富邨居民的「心意」，但連內部都未清楚細節：「他前幾個月稍微提過一下，非常神秘，請大家多多留意。」

問到華富邨最難忘的一年，Edmond選了2024年那個黃色暴雨警告下的中秋夜。傾盆大雨將火龍身上的香火澆熄，但華富邨居民依然撐着傘、穿着雨衣，繼續站在走廊與路邊陪伴隊伍，團隊也賣力地舞動着熄滅的龍身，這份風雨同路的畫面，成為了他心中最難忘的屋邨記憶。

「因為黃雨，香都熄滅了。其實是無法補救的，我們再插新香也一樣會熄，所以那年連換香的環節也省略了，但我們還是繼續舞。」令他難忘的不是火龍，而是看火龍的人。「華富邨居民的熱情不減，甚至在街上陪我們一起淋雨。」

火龍沒有火，屋邨依然有人。這或許正是這段鄰里情最真實的寫照。

提起舞火龍，大多數人先想到大坑。大坑火龍長67米、由300多人舞動，在開闊的浣紗街上演；薄扶林的火龍則在九曲十三彎的村巷裏穿梭。Edmond認為兩者最大的分別是「人情味」。「就像你們傳媒來找我們，很容易接觸得到。我們這裏女士也可以插香、上香、觸摸火龍，甚至拿着香祈福，全程都很親民。」他直言，想看表演級別的舞火龍可以去大坑，「但如果想有更親近的體驗，想聊聊天、摸一下火龍，我會推薦你來薄扶林。」

薄扶林的火龍在九曲十三彎的村巷裏穿梭。（攝影：梁鵬威）

對於首次到訪的市民，他說沒有什麼要避忌，「我們很開放」。他平日會在火龍會的Facebook撰寫途經薄扶林村的行山路線，也介紹對面舊牛奶公司牧場的導賞，「經過這裏都可以進來看看，跟我們聊天」。

三個月煉成30米巨龍

一條30米長的火龍，紮作連訓練至少需要三個月。Edmond說物料每年都會改變，「師傅思想很開放，不會墨守成規」。近年龍身不再全用禾草，而是以游泳用的發泡膠浮條包裹竹架減輕重量，「讓義工和舞龍頭的師兄弟輕鬆一點，紮作時間也快了」。

一條30米長的火龍，紮作連訓練至少需要三個月。（攝影：梁鵬威）

火龍會近年除了迎月及正日兩晚巡遊，還到黃大仙、海洋公園表演，加上供小朋友接觸傳統的少年龍，以及幼稚園用的小小火龍，「每年火龍的數量都在增加，所以我們的紮作速度也必須加快」。

人手同樣在增加，去年有160多名義工，今年已增至250多人，其中包括《香港01》十周年教育項目下參與的聖伯多祿中學、保良局朱敬文中學及中大的學生。「每年都是挑戰，畢竟要管理這麼多人。但也很感激大家，加上傳媒和網媒的報道，關注度變高了，我也會盡量在IG、Facebook多寫一些資訊。」

火龍還在，村子就在

房屋署表示在預計2030年上半年落成的華富北接收屋邨，考慮為舞火龍預留專屬空間。走廊上夾道歡呼的畫面能否在新邨重現，Edmond沒有把話說得太滿：「能有一個專屬空間讓大家觀賞，都是好事，總比什麼都沒有好。」

房屋署表示在預計2030年上半年落成的華富北接收屋邨，考慮為舞火龍預留專屬空間。（攝影：梁鵬威）

薄扶林村本身同樣面對發展壓力，若有一天路線必須改變，火龍會的底線在哪裏？「路線改變其實不是大麻煩，最重要是有一條路讓火龍可以走。」他引述蕭師傅的宗旨：「有火龍就有村，有村就有火龍。」他強調這不是要用火龍去強行保住村落，「我們只是深信，只要村子還在，火龍就會在；只要火龍還在，村子就在」。

薄扶林舞火龍2017年列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》（攝影：梁鵬威）

薄扶林舞火龍2017年列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》，Edmond認為這個身份沒有為師傅帶來負擔，「只是知名度提高了，同時肩負着一個責任」。他最欣賞蕭師傅的，正是那份使命感。「他這麼多年都是憑着使命感在做，背負的不是包袱，而是一個象徵，也是香港非遺地位的體現。」

今晚火龍再一次沿華富道舞進屋邨，走廊上的居民最後一次俯身探頭看火龍飛舞。明年這裏預計將豎起圍板和棚架，但只要村子還在，火龍就會沿着新的路走下去，一路走到瀑布灣，然後龍歸滄海，明年破浪再來。