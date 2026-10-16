JCCAC東街西影攝影展2026 17位中外攝影師定格東西方城市剎那脈動

街頭大大小小不同景象，以至各種剎那間留下的光影，承載着一座城市最原生的脈動。由策展人區偉賢（Henry Au）統籌的《東街西影 2026》街拍攝影聯展，將於2026年10月30日至11月1日，在香港賽馬會創意藝術中心（JCCAC）L1層正式展出。是次展覽匯聚了17位中外攝影師，透過他們多元的視角與創作風格，跨越地域界限，凝結不同城市大街小巷中無法複製的剎那光景，展示不期而遇，各有特色的城市魅力。



街拍的魅力，在於「不期而遇」。攝影師游走於大小城鎮的街頭，等待光線、人物與場景偶然重疊的一刻。是次參展的17位中外攝影師背景各異，作品取景地遍及香港、亞洲及歐洲等不同地域。有人運用黑白光影刻畫都市沉澱的質感，亦有人以飽和色彩捕捉生活蓬勃的活力。

展覽名稱《東街西影》寓意東西街巷、遠近風景的交匯對話。當東方與西方街頭的影像並置一室，觀眾不僅能看見各地文化的獨特印記，更能感受跨越國界的共通情感——日常裏微小的歡喜、獨行的沉思，以至人與人之間短暫的相逢，均透過鏡頭成為永恆定格。

策展人區偉賢先生表示：「東有街巷，西有光影。街拍是攝影師與一座城市的短暫邂逅。我們希望藉《東街西影 2026》搭建一個影像交流平台，讓香港觀眾足不出城，藉由十七雙眼睛周遊世界街頭。無論身處哪個國度，街頭永遠誕生最真實的故事。期望這場展覽促進中外攝影創作交流，亦邀請大眾放慢腳步，學習捕捉生活裏稍縱即逝的美好。」

部分參展攝影師簡介

是次展覽匯聚了多位背景迥異的中外攝影師，以下為部分參展攝影師的簡介：

區偉賢（Henry Au / @LeicaHenry）- 策展人及參展攝影師

喜歡由風景到街頭、航拍到影樓等不同的拍攝主題。近年專注紀實攝影，帶着徠卡相機捕捉香港街頭脈搏。他追求真實，將隨性捕捉與深思構圖相融合，記錄城市中繁華的市集、霓虹閃爍的街巷及充滿故事的角落，映照城市本質。

葉焯林（Jacky Yip）

香港專業攝影師公會首屆會員，從事專業攝影四十餘年，擁有豐富的經驗，擅長拍攝全景、航拍、建築以及風土人物。

Gary Wong

作品充滿人文關懷。他期望觀眾在注視街上陌生面孔時，能從他們手中的工具、臉上的風霜裏看見某個身影，並反思如何理解長者的故事，以及如何共同面對一個正在老化的城市。

Dave Sin

刻意使用有缺陷的破相機與黑白底片拍攝，利用鏡頭瑕疵帶來模糊與不穩定的成像，以此映襯後巷的破敗感。他的影像不僅是城市一角的寫照，更試圖讓觀眾重新思考社會規範對生活的影響，見證城市的另一面。

Titus Chan

Titus 常駐澳門，於 2023 年 12 月開始攝影創作。作品遊走於街頭攝影與藝術攝影之間，觀察稍縱即逝的瞬間、人的存在，以及時間留下的寂靜痕跡。主要以菲林創作，透過日常相遇，探索記憶、距離，以及存在於日常生活中的微妙狀態。

David Zhou

生於福建泉州，曾在澳門生活數年，並出版個人攝影集《澳門映畫》；現定居香港，泉州市攝影家協會會員。相信「街頭是流動的劇場」，創作以街頭與紀實攝影為主，習慣使用 35mm 鏡頭，在一個畫面裡盡可能多地容納訊息，自己講述故事。從泉州到澳門再到香港，他始終以「半個外來者」的身份行走：既熟悉這裡的語言與氣味，又保有初來者的陌生眼光，讓他習慣在城市的縫隙裡採樣，記錄那些本地人視為理所當然、卻正悄然變化的日常。

註：展覽共展出17位中外攝影師的作品，其他參展者陣容請參閱展覽現場資訊

東街西影 2026

展期： 2026年10月30日 至 11月1日

開放時間： 10:30am – 21:00pm（11月1日 10:30am - 18:30pm）

展覽地點： 香港賽馬會創意藝術中心 JCCAC L1層

地址： 香港石硤尾白田街30號

入場費用： 免費

