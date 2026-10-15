非凡人物｜文潔華剖析潔癖文化 劉斌琳與黃靜茹地獄幽默擊碎框架

在這個時代，我們彷彿患上了「社會潔癖」——容不下異見的「取消文化」盛行，面對身心障礙者時，又總戴着「勵志」或「小心翼翼」的有色眼鏡。最新兩集港台清談節目《非凡人物》，分別請來人文學講座教授文潔華與「認病不認命」的輪椅人士劉斌琳（玻璃）、黃靜茹（Fish）。前者從心理與歷史拆解人類對「極致潔淨」的偏執；後者則自爆以「地獄笑話」打破人際隔膜的爆笑辛酸史。兩集節目看似各異，卻共同拋出一個靈魂拷問：當我們過度依賴標籤與二元對立，是否正在築起一道道冷漠的高牆？真正的文明，或許在於學會擁抱不完美的「第三空間」。



文潔華教授於節目中分析「潔癖」背後的心理機制。

「潔癖」不只是愛乾淨，背後是對安全感與確定感的偏執

什麼是「潔癖」？在後疫情年代，大家對「乾淨」的要求比以往更高，但「潔癖」不單是追求衞生，背後更是對安全感及確定感的追求，屬於超越正常標準的一種偏執。文潔華教授指出，潔癖與人類保護自我生存的心理機制密不可分，當面對嘔吐物、體液或惡劣衞生環境時，生理上會產生天然的抗拒，因為「它在威脅我們的存在」。然而，衞生追求本身並非疾病，問題往往在於背後的強迫症狀。心理學家梁重皿補充：「強迫症不是說你去追求清潔，而是因為你覺得骯髒，然後你做清潔的行為，去減輕那種不舒服，然後重複又重複帶來你日常生活的影響，那才有機會是一個病。」

心理學家梁重皿指出「潔癖」是「污染型強迫症」作祟。

由衞生到道德，「不潔」如何劃分文明與社會階級？

人類公共衞生的概念出現僅約兩百年，但「清潔」的定義隨時代不斷流變。人類學家 Mary Douglas 曾提出，污穢本質上是「事物的錯位」（matter out of place），即事物不在預期位置便會被視為骯髒。這種「不潔」的標籤，在歷史上常被政治與階級拿來作為劃分群體、正當化隔離與歧視的藉口。例如印度種姓制度將低種姓者與「不潔」工作綑綁、納粹時期將猶太民族標籤為「不潔」，甚至現代社會對「白色等同於乾淨」的迷戀，也是一種歷史與階級的文化建構。這種排他思維延續至當代網絡世界，便演變成「心理污染」與「取消文化」（Cancel Culture），人們像清理垃圾般刪除異見留言、封鎖帳號，透過消滅相悖言論來維持群體的同質與純潔。

（左起）文潔華教授與梁重皿探討不同種族如何以「不潔」劃分階級。

「潔癖」是秩序迷思，成熟社會需容許「第三空間」

潔癖與維護秩序息息相關，而這種偏執一旦延伸至人際關係，往往會帶來極大的維持成本。梁重皿指出，二元對立的極端思維會令人產生道德或精神潔癖，無法接受關係或價值上的灰色地帶。相反地，許多次文化正是透過「不修邊幅」來反抗主流體制與齊一秩序。文潔華教授寄語：「我們能接納第三空間都是一種先進。」一個真正成熟的社會，不能一味追求過度同質與無菌化，而需要容許適度雜質與混亂的「第三空間」，才能滋養出文化的多樣性。

(左起) 主持葉德平、米哈、嘉賓主持文潔華教授、主持梁重皿討論社交媒體中封鎖帳號、刪除留言的「取消文化」。

當社會對「秩序」與「潔淨」過度偏執，便會在不知不覺間築起排他的無形高牆。這份「社交潔癖」以單一標準定義「正常」，化作了困住非主流群體的枷鎖。對殘疾人士而言，最難踰越的從來不是身體殘缺，而是由主流刻板目光交織而成的「看不見的框架」。在另一集《非凡人物》中，劉斌琳（玻璃）與黃靜茹（Fish），便親身訴說她們如何在輪椅上逆流而行，努力衝破這些社會的無形藩籬。

劉斌琳與黃靜茹撕下無形標籤，拒絕神化與虛偽的「勵志」框架

在討論殘疾話題時，社會大眾常因害怕觸及禁忌而小心翼翼。患有肌肉萎縮症的Fish直言不喜歡「障」字，因為「容易被誤會坐輪椅就等於智障」；而患有「玻璃骨」（骨質不全症）的玻璃則表示，只要不是「跛妹」等侮辱性字眼，政府的分類名稱她並不在意。兩人在童年皆歷經磨難：Fish在十歲時做了一個十多個小時的脊椎手術，植入不鏽鋼支架，從此無法步行，被玻璃戲稱為「有腰骨的女人」；而玻璃小時候亦骨折頻繁，甚至上課拍桌子都會骨裂。然而，她們最反感社會將殘疾人士刻板地「神化」或過度「勵志化」。Fish一針見血地指出：「聽起來就不中聽，好像在說勵志，但其實你是在說我能力低？為甚麼我跟一個普通人的標準截然不同？」

劉斌琳（玻璃）患有先天成骨不全症，憑着樂天開朗的性格，活出精彩人生。

患有肌肉萎縮症的黃靜茹（Fish）無懼世俗眼光，在節目中打破忌諱，大方笑談自己的戀愛點滴與辛酸。

現實體制牆壁：求職無門與獨立生活的孤獨

比起身體的限制，社會體制的缺位與無形排斥是更難踰越的框架。Fish透露中六畢業後尋找客服等文職工作時，獲得招聘單位致電邀約面試，但當她詢問輪椅配套時，對方一聽到「坐輪椅」便以「沒有傷殘人士洗手間」為由婉拒。因此她感嘆：「讀完書等於找到工作這條公式，對於殘疾人士是不成立的。」在感情上，Fish亦曾因健全前男友一句「你真的那麼想困住我嗎？」而備受打擊。另一邊廂，玻璃中學畢業後開始獨居，聘請家傭照顧起居，從連繳電費都不懂的「初級大人」，慢慢克服四面牆帶來的孤獨感。如今兩人成為每晚通電話的至交，在互相扶持中找到獨立生活的底氣。

(左起) 劉斌琳（玻璃）和黃靜茹（Fish）自小與輪椅為伴，兩人以「地獄笑話」打破社會框架冀推動真共融。

地獄幽默成破冰武器！真正的共融，是「對人，不對四個車輪」

為了打破大眾的心理隔膜，兩人近年在社交平台上拍片，以自嘲及「地獄笑話」互動，甚至互稱「垃圾」與「廢物」。這種幽默成功打破了辦公室同事的顧忌，讓大家放開懷抱自然相處。對於大眾該如何與殘疾人士相處，玻璃建議最基本是「幫忙前先問對方是否需要，以及需要怎麼幫」。她們引述朋友的一句金句，道出了破除框架的真諦：「共融並非弄斜坡、安裝升降機，就已經是共融，而是我們不管說甚麼，我對你的反應，我是對你這個人，而不是對我們的四個車輪。」

(後左起)主持梁重皿、米哈與(前左起)嘉賓劉斌琳（玻璃）和黃靜茹（Fish）於節目錄影後拍照留念。

打破界線與框架，走向真正的同理與共融

從文潔華教授拆解排斥異己的「潔癖文化」，到玻璃和Fish剖析殘疾人士「看不見的框架」，兩集《非凡人物》歸根究底都在探討社會的「劃界與破界」。真正的文明並非打造完美無瑕的「無菌世界」，或以小心翼翼的虛偽禮貌築起無形的社交牢籠；唯有勇於撕下刻板標籤，接納不完美的「第三空間」，並以同理心平視每一個獨立個體——做到「對人，而不是對車輪」，我們才能真正跨越藩籬，實現包容與共融的社會價值。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台

