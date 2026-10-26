《我阿爹想旅行》父女催淚公路行 張家輝演繹成熟化骨龍｜何故

《我阿爹想旅行》，好夢幻、好過癮、好感人！在如真似假的劇情裡，透過豐富的想像力，展開一段關於告別與成長的奇妙旅程。



《我阿爹想旅行》由黃綺琳編劇，並與黃鐦聯合執導，張婉婷監製，張家輝、鍾雪瑩領銜主演，蒙嘉慧、姜皓文、邱士縉、楊雅文主演，伍允龍、洪金寶、潘紹聰、麗英客串演出。本片獲香港電影發展局「薪火相傳計劃」資助900萬港元，以輕鬆幽默的公路電影作為包裝，見證「代骨龍」和「羅穎詩」的父女深情，以及香港電影的傳承。

《我阿爹想旅行》講述莫鎮強（張家輝 飾）因為重病住院，其任職電影美術助理的女兒莫子珊（鍾雪瑩 飾），為了父親奔波於片場與醫院。子珊希望留在醫院陪伴父親，卻被分配了臨時任務。鎮強堅持陪她工作，倆父女連夜溜出醫院，從道具倉拿取大湯碗後，鎮強突然驅車前往澳門，向當年連累了他的朋友林德康（姜皓文 飾）討回公道，其後又突然飛往沖繩，打算向在當地經營旅行社的妻子嚴玉芳（蒙嘉慧 飾）再次求婚，以彌補鎮強多年的遺憾……

《我阿爹想旅行》是黃綺琳繼《填詞L》後再次「夫子自道」，《填詞L》的「羅穎詩」代表了作為填詞人的黃綺琳如何努力追夢，《我阿爹想旅行》的「莫子珊」則代表了作為電影人的黃綺琳對父親的思念，借用她在香港電影編劇家協會的分享：「那些有關我父親離世的閃回片段，混雜了醫院病房最殘酷、最痛苦的畫面，還有以往我們最開心的相處⋯⋯種種片段湧現」，更重要的是「能看懂細節的觀眾會發現更大的寶藏，而且我爸留給我的發達秘笈就藏在了電影結局，跟有緣的觀眾分享」。某程度上，結局可以對接《金多寶》，同樣是在電影圈鬱鬱不得志，「莫子珊」跟「林天晴」可以互相扶持，人生仍然是充滿希望！

《我阿爹想旅行》的焦點所在，絕對是張家輝，而且是「化骨龍」的張家輝！在張家輝憑《證人》勇奪金像影帝先，一直以「化骨龍」的搞笑形象深入民心，「亞視嚟嘅喂！」堪稱經典對白，他曾經在訪問時拒絕再飾演「化骨龍」，直言「那個階段已過去」，「如果你依家要我演化骨龍，除非化骨龍有一個我意想不到嘅設計，或者佢轉變有一個我意想唔到咁有趣、突圍，先會考慮」。《我阿爹想旅行》的「莫鎮強」，正是一個成熟了（老了）的「化骨龍」、有妻子有女兒有負擔的「化骨龍」走到人生最後階段的「化骨龍」、不只是一味惡搞的「化骨龍」、一個更精彩更有發揮空間的「化骨龍」，最喜歡他突然講出流利日文的一幕。

《我阿爹想旅行》的另一重點，當然是鍾雪瑩。她跟張家輝一收一放，以一貫平實內儉的演出，藉著眼神、聲線、微表情和肢體語言，呈出複雜的感情變化，跟張家輝的鬼馬抵死，形成了強烈對比，即使沒有刻意搶戲，也讓觀眾留下深刻印象，這是張家輝和鍾雪瑩足以再次問鼎影帝和影后的佳作！蒙嘉慧繼2000年《流氓師表》的「地理魯媚」，跟張家輝再續前緣，勾起了集體回憶。張家輝和姜皓文這對老拍檔，在澳門再次遇上，擦出更勝《激戰》的有趣花火。邱士縉和楊雅文雖然出場不多，卻是各有亮點。伍允龍和洪金寶驚喜客串，是呼應主題的神來之筆！

《我阿爹想旅行》並非俗套的公路電影，重點是片名中那個「想」字！某些觀眾批評莫鎮強重病仍可以旅行，但只要看清楚細節，由開場時一家三口化身電影裡的古裝角色，以及那隻有點超現實的大湯碗，應該會對「旅行」有更深入的了解。黃綺琳和黃鐦匠心獨運，為大家帶來比《填詞L》更大的勇氣，並且鼓勵大家以樂觀的想像力面對逆境，即使正身處困局，不妨來一趟「旅行」吧！