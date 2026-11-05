非凡人物｜沈維立解構手機攝影美學 十優狀元鄺文傑的治癒之路

手機攝影定格城市獨特景緻，藝術治療撫平心靈創傷。最新兩集港台節目《非凡人物》分別邀請了手機攝影師沈維立與表達藝術治療師鄺文傑，一位是建築師跨界走進街頭發掘城市之美，一位是會考「十優狀元」走出病痛以藝術治癒他人，二人卻同樣勇於打破世俗的既定框架，將興趣轉化成終身志業，開拓出屬於自己的非凡人生。



沈維立於節目中分享從建築師跨界到手機攝影師的心路歷程。

從「士多仔」貼地觀察到建築師專業操刀，再到手機攝影師以鏡頭捕捉都市色彩

沈維立自幼在士多長大，放學後除了看管店舖，便是與弟弟在橫街窄巷中到處探索：「放學後我會到處在街邊跑，橫街窄巷都走遍了，對於城市的理解，可能印象比較深。」這段童年的成長經歷，令他培養出對城市的敏銳度與觀察力，亦成為了他日後選修建築系的契機。

在修讀建築期間，沈維立只是把相機當作記錄模型與地盤工地的工具，並未對攝影產生熱情。直至2016年，人到中年的他開始尋找自我興趣，才發現細小的智能手機就是最便捷的創作媒介：「人到中年，心想自己是否只有建築師這個身分，當時想自己還有甚麼興趣，我只有一部手機，於是就想嘗試拍照。」而這個想法，也開啟了他的手機攝影師之路。

手機拍出得獎作：沈維立拆解手機攝影迷思

沈維立認為手機攝影具備門檻低、機動性高的優勢，能隨時捕捉街頭瞬間。他分享了得獎作品《天空上的一個窗》的創作過程，源於偶然發現怡和大廈的圓窗與夜空滿月相映成趣的畫面，於是他將建築線條與大自然景象巧妙融合，創造出獨樹一幟的街頭攝影風格。

(左起) 主持董正綱、米哈與嘉賓沈維立討論得獎攝影作品《天空上的一個窗》的創作靈感。

沈維立在攝影比賽中屢獲殊榮，他認為個人心態至關重要：「作為攝影師去參加比賽，其實不該為比賽或某個獎項而攝影，這樣不太健康，整件事有點本末倒置。」談及大眾對相片修圖的看法，他明確區分了「AI 加減內容的 P 圖」與「基礎調整」的界線，反對無中生有的「P圖」，但會透過調整光暗、比例及剪裁等修正照片，來增強畫面的故事性。

(左起) 主持董正綱與米哈提出大眾對攝影比賽作品能否「P圖」的迷思。

從街拍倫理到攝影教育，帶學生發掘城市之美

除了個人創作與攝影展覽，沈維立近年亦積極投入手機攝影教學，帶領學生穿梭於不同的屋邨與離島，重新發掘香港獨有的街頭美學與人文氣息。在街頭拍攝人物時，沈維立坦言人們對手機相對敏感，容易產生被冒犯的疑慮，因此禮貌、尊重與距離感的拿捏尤其重要。許多學生在學習後紛紛反饋「你打開了我的攝影眼」，讓他深刻體會到攝影教育的深層意義，正如他所說：「攝影眼不僅是說拍照，就是看這個世界變得不同了。」

(左起) 主持米哈、嘉賓沈維立及主持董正綱，帶觀眾以攝影視角重新發掘香港城市之美。

「十優狀元」鄺文傑的抗癌與藝術治癒之路

考獲會考十優成績並晉身投資銀行，無疑是一般人艷羨的「人生勝利組」。然而，節目嘉賓「十優狀元」鄺文傑卻毅然放棄投行高薪厚職，為興趣轉職成為表達藝術治療師。正當事業走上軌道，他卻不幸確診第四期淋巴癌，身心在化療與情緒困擾的夾擊下幾近崩潰。走過生死關口並獲選「十大傑出青年」的他，究竟如何透過表達藝術療癒自己、再扶持他人？

十大傑青鄺文傑分享自己的成長背景與考獲十優成績的背後故事。

從十優狀元到投行精英：鄺文傑的順遂與迷失

鄺文傑是單親家庭獨子，自小獨立，透過閱讀與藝術陪伴成長。他於2003年香港中學會考中成為「十優狀元」，並透過拔尖計劃入讀香港中文大學的計量金融學科，他卻自謙表示：「我一直都不覺得自己比別人聰明，我要用很多時間去溫習，很勤力地去準備。」回顧當年沒跟隨興趣選擇音樂科系，他坦言是基於現實考量，認為金融業在香港發展穩定。

畢業後卻遇上金融海嘯，鄺文傑幾經波折才晉身到投資銀行。然而在日復一日的分析工作中，他漸漸覺得迷失：「當老闆突然間跟我說，你幫公司賺了多少錢，那一刻我才發覺原來自己一點都不開心，我越來越看不到自己在工作裏面的意義或者價值。」這促使他追隨內心興趣，報讀表達藝術治療碩士。

(左起) 主持黃麗茵、米哈與嘉賓鄺文傑談論從投行工作轉型到表達藝術治療的契機。

癌症的試煉：病痛與情緒夾擊，以音樂療癒自我

正當鄺文傑成功轉型為表達藝術治療師、準備在理想領域大展拳腳之際，命運卻給了他迎頭痛擊 — 確診第四期淋巴癌。面對化療的脫髮、痛楚以至骨髓移植時的嚴重排斥與積水，他曾一度痛得需要注射嗎啡，甚至在病房中萌生放棄的念頭。在孤立無援的抗癌路上，他透過音樂與心理學家 Viktor Frankl 的著作尋找內在意義，最終在音樂與尺八的空靈聲響中學會放下執念：「我的病讓我有一個新的看法去看人生，我不像以前那樣要循規蹈矩，我可以更加自由地選擇自己想走一條怎樣的路。」

鄺文傑在節目中現場吹奏尺八。

榮獲「十大傑出青年」，以藝術治療扶持他人

癌症康復後的鄺文傑，將大半時間投入到青少年及癌症康復者的服務中。他深信藝術治療並非要改變過去，而是提供一個沒有批判的空間，讓受助者透過視覺藝術、音樂、戲劇或插花等，重新梳理內心的聲音。正如他透過積木與交通工具的比喻，引導被動的年輕人看到人生除了軌道外還有更多可能性。從會考狀元到抗癌勇士，再到今天的「十大傑出青年」，他用生命故事告訴大眾：「生命有更加多的可能性，不要忘記其實自己的心態是可以改變的。」

(左起) 主持米哈、嘉賓鄺文傑與主持黃麗茵在錄影後留影。

沈維立用手機攝影啟發學生看世界，鄺文傑則用藝術療癒他人傷痛。兩位非凡人物都用各自的經歷證明：只要忠於內心的熱愛與選擇，勇敢走出世俗限制和框架，也能成就自我、照亮他人。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台