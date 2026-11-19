非凡人物|葉長安尋香港建築文創潛能 歐陽秉志將紙紮祭品變藝術
城市歷史建築透過活化，重新融入大眾生活；紙紮祭品則通過創意打造，成為連繫生者與逝者情感的橋樑。最新兩集《非凡人物》節目，分別邀請了香港城市大學展覽館總監葉長安，以及紮作師傅歐陽秉志，他們一位讓歷史建築、電車及展覽走進當代，一位把紙紮、竹篾雕塑技藝變成藝術品，二人同樣勇於打破既有的框架限制，走出一條屬於他們的跨界非凡之路。
因「Architecture」選科排第一 誤打誤撞成建築師
葉長安擁有建築師、藝術家、策展人、學者及研究員等多重身分，但他笑言最初選修建築只是「誤打誤撞」，全因「建築Architecture 是 A 字頭」、在英文選科名單中排第一而選擇，對學科其實一無所知。這個看似隨意的決定，與他對未知事物保有好奇心和探索欲的個性不謀而合。對他而言，建築不只通向「建築師」這一種職業，「建築的包容性很大」，涵蓋設計、文化、工程與歷史等範疇，讓人可以探索不同的可能性。而畢業後，他也逐步走出商業建築的框架，開拓出自己的跨界人生。
威尼斯雙年展：帶香港文化走出國際
擔任建築師初期，葉長安曾於英國及意大利等地工作，旅居羅馬期間與考古學家、歷史學家及藝術家等交流，令他重新發現建築與文化藝術之間的深厚關係。回港後，葉長安代表香港參與了2006年的威尼斯建築雙年展，面對匯聚世界各地頂尖建築師的大型國際平台，他從香港日常生活中尋找靈感：「我們用了很多本土的材料，變成一個建築的組件，製造出一些裝置」，他和團隊將竹梯、功夫椅及帆布床等本土材料轉化成六、七米高的建築裝置，以全新面貌呈現出香港的文化特色，也令外國觀眾留下了深刻印象。而這次威尼斯建築雙年展，也成為了他人生的重要轉捩點，讓他開始往策展及文化策劃等方向作嘗試。
從大館、PMQ到中環街市，在舊建築注入創意靈魂
當歷史建築面臨拆卸及改建，究竟怎樣才算真正保育？葉長安指出：「如果純粹保留一座建築，你無法保留它的內部結構。」因此當他參與大館、PMQ及中環街市等活化項目時，關心的不只是建築物的硬件修復，更希望透過展覽和文化活動，讓公眾重新想像歷史建築可以怎樣使用。他指PMQ項目早期資源有限，團隊以較低廉的沙石和竹搭建臨時空間，希望「將建築重投一個公共的使用」。而中環街市項目，在店舖和商業功能之餘，他更着重保留中庭等地方作活動及公共空間。他認為文化項目最大的資源不一定是金錢，而是「大家的認可、認同與投入」，當市民願意參與，歷史建築便不只是一件被保存的古蹟，而是能重新成為城市生活的一部分。
獨立策展人如電影導演 願望將全港電車變流動文化空間
談到獨立策展人的角色，葉長安以電影導演作比喻，形容策展人是「一個膠水的角色」。除了策劃展覽主題，還要連結藝術家、設計師、建築師及社會資源，讓不同專業發揮協同效應。2014年，他更將活化的概念延伸至每天穿梭香港街頭的電車，把四架電車改造成餐廳、圖書館、流動舞台及黑盒空間；其後又與電車公司合作，設計一輛可長期營運的「流動文化會館」。雖然項目因疫情暫停，卻成為他至今的「未了心願」。他希望全港一百六十多輛電車，都能由不同創作人設計，化身各具特色的流動文化空間。
如今擔任大學展覽館總監，葉長安仍在探索科技、觀眾參與與文化營運的結合。他說：「我從來都是一直探索，到現在仍然很喜歡我的工作。」正是這份對工作的熱愛，以及敢於嘗試不同身分的勇氣，讓他由建築走向策展，由歷史保育延伸至創科展覽，不斷重塑城市與藝術的可能性。
歐陽秉志：陰陽擺渡，以紙紮藝術連結生者與逝者
紙紮祭品不只是送往另一個世界的禮物，也可以是記錄人生、承載思念的藝術品。另一集《非凡人物》節目嘉賓紮作師傅歐陽秉志，年輕時夢想成為漫畫家，卻因一個「孝」字接手父親的紙紮舖。從滑板車、電結他到牙縫刷，他將傳統紙紮變出無限創意花樣，更將竹篾雕塑發展成藝術品，走出獨一無二的非凡人生。
童年夢想成漫畫家 爲賺零用錢跟父親學紮作
歐陽秉志兒時性格安靜，放學後便回家，清明、重陽節會到父親的紙紮舖幫忙包衣包，對舖內師傅製作房屋及玩偶等祭品習以為常：「當時不知道甚麼是紮作，只知道爸爸是做生意的。」他甚至在學生手冊上將父親的工作行業寫成「紙業」。他自小喜歡看漫畫及繪畫，夢想成為漫畫家，修讀設計畢業後因等不到工作回音，最後回到店舖幫忙。看着父親每天由早上九時工作至晚上十時，他更認定這是一份「很辛苦、很困身」的工作，從沒想過接手。後來因為「想賺零用錢」才主動要求父親教他紮楊桃燈籠，從貼玻璃紙開始，經歷竹篾折斷、刺傷雙手，才逐步掌握紮作的基本工序。
為黃家駒製作紙紮吉他 客人訂單滿載溫情故事
技藝稍有根基後，歐陽秉志並沒有循傳統路線製作紙紮，而是把雜誌上看到的流行物件如滑板車和跳舞毯，製作成充滿創意的紙紮祭品，他回憶當時心態：「純粹是自己想嘗試製作」。而他的作品，也吸引到歌手黃家強的注意，透過佛堂委託他爲已故的哥哥黃家駒製作一支紙紮電結他：「他給了我一本雜誌，指明要製作當中的吉他」。為了「挑戰自己」，他毅然接下任務，並到琴行量度真實結他尺寸，最後如期完成了「滿意之作」。
其後，客人帶着逝者的故事慕名而來： 一位母親希望女兒在另一個世界仍能抱着生前喜歡的猴子玩偶，他便以竹與紙完成訂製作品；亦有客人要求紮出吸塵機、龍蝦包、牙縫刷，甚至AK-47給已故親人，千奇百怪的訂單背後，不僅是家人對逝者生活細節的記憶，也讓歐陽秉志的紙紮祭品成為連結生者與逝者的橋樑。
以竹篾雕塑旗袍花燈 創作個人特色藝術品
2016年，歐陽秉志的父親病倒，他出於孝心接手紙紮店，從聯絡商戶、接單到送貨都親力親為。當時康文署委託紮作旗袍時，他仍未掌握到以竹篾塑造人體比例，只能靠自己摸索，完成後才相信「原來我自己也可以用竹篾做到」。從旗袍花燈到金鼠，他開始加入自己的構思創作，疫情期間更以抽象竹篾作品《念》紀念離世愛貓。他表示：「工藝品是客人要求做甚麼；藝術品是要自己創作的。」而他也從紮作師傅，走向藝術家的身份。
歐陽秉志的作品曾在海外及香港舉辦展覽，竹篾作品多以個人出發，如作品《困頓》以棺材、金條、菲林筒及相機為創作元素，思考人為錢奔波、終要面對死亡的主題，讓紮作由祭祀用品成為觀看人生的藝術。面對本地紮作師傅減少，他轉向小型、精緻及個人化訂製：「我覺得紙紮不會式微，始終我現在仍然在做。」近年他透過工作坊傳授屈竹、紮圈及貼玻璃紙等紥作技巧，亦計劃再辦個人展覽，讓紮作和竹篾雕塑手藝繼續得以傳承。
葉長安沒有把自己局限於建築師身分，而是把建築連結文化、藝術及公共生活；歐陽秉志則沒有停留在傳統紙紮的框架，將家族手藝轉化成當代創作。兩人的故事告訴我們，人生未必只有一條道路，只要願意嘗試、創新，也能走出不一樣的精彩人生。
《非凡人物》
逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31
節目詳情：
https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary
圖片提供：香港電台