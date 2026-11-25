提起音樂劇，不少人第一時間會想到倫敦西區或紐約百老匯。不過，如今想看一齣好戲，其實未必要買機票飛到外地。近年香港音樂劇舞台愈見蓬勃，由海外人氣作品的粵語改編，到本地團隊的原創劇目，可謂百花齊放。週末留在香港，同樣可以感受音樂劇的獨特魅力。



繼首屆於西九文化區舉行並獲得不少好評後，由 MQ Musical Theatre 主辦的第二屆「香港音樂劇節 2027」今年再次登場。今屆活動將移師全新文化地標東九文化中心，以「東西交匯．藝見香港」為主題，帶來多齣百老匯經典及韓國人氣作品。

「香港音樂劇節 2027」首輪公布的五齣劇目，從韓國搖滾音樂劇到百老匯愛情喜劇，題材各有不同。由 2027 年 1 月至 4 月，每個月都有不同好戲上演：一月先到冥界法庭聽審；二月看靈媒替陰陽相隔的戀人傳話；三月則迎來兩齣驚悚劇，一齣揭開大宅火災背後的塵封記憶，另一齣講述天才作曲家為了靈感走向瘋狂；到了四月，還有一場連前度和父母都要加入合唱的爆笑約會。首輪劇目門票現已於「01空間」公開發售，不如一起來看看各劇有甚麼看點？

一月｜《紅蓮》音樂劇：故事音樂會

風靡南韓劇場界的搖滾音樂劇《紅蓮》首度登陸香港，即將在兩位新世代香港實力派唱將擔綱演出下，作為「香港音樂劇節 2027」的重頭戲，於東九文化中心劇場連演兩日。

《紅蓮》由兩位新世代香港實力派唱將Sinnie及陳書昕領銜主演。

這套在南韓音樂劇重鎮「大學路」掀起熱潮的作品，大膽拆解並重組朝鮮兩大經典民間傳說《薔花紅蓮傳》與《巴里公主》。原本悲情被動的少女「紅蓮」，重塑為背負重罪、拒絕屈服的復仇之魂。而負責審理此案的冥界法官，正是歷經苦難後掌管亡靈的「巴里公主」。全劇以類似心理驚悚片的懸疑結構展開，隨著法庭上的回憶碎片被逐一拼湊，真相層層反轉，讓觀眾在受害者與加害者的模糊邊界間屏息以待。

今次香港首演特別借鑑倫敦西區熱門的「故事音樂會」（Concert Staging）形式，省卻繁複換景，讓觀眾 100% 集中於音樂爆發力與演員演技。而音樂與舞台風格更是《紅蓮》的一大重點，作品摒棄古裝劇常見的古典配樂，改以現代搖滾的電吉他嘶吼與重低音鼓點，外化紅蓮內心積壓已久的憤怒與反抗。更巧妙的是，編曲融入了韓國傳統巫俗儀式的吟唱與打擊樂節奏，令曲目帶著安撫冤魂的儀式感，更緊扣劇情細節。

要將劇中的搖滾樂及雙女主密集對手戲完美演繹 ，今次香港版找來兩位實力派年輕女唱將擔任女主角。當中，女團 Lolly Talk 的核心成員、同時亦是獨立樂隊「晚安莉莉」主音的Sinnie（吳倩怡）除了極具人氣，實力亦獲樂迷認同，既擁有清亮通透的高音穿透力，亦具備搖滾主音的爆發力。而另一位女主角是憑《大狀王》勇奪今年香港舞台劇獎「最佳音樂劇女主角」的陳書昕，更早已證明她在大型音樂劇舞台上的駕馭能力，令人期待兩位新生代女聲如何將在冥界法庭上展開情感與唱功的正面交鋒。

《紅蓮》音樂劇：故事音樂會｜活動詳情

日期及時間： 1月16日 15:00, 19:30｜1月17日 13:00

地點： 東九文化中心劇場

票價： $880 / $680 / $480（另加 $40 手續費）



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二月｜《人鬼情未了》音樂劇

90 年代經典電影《人鬼情未了》（Ghost），男女主角在陶藝輪前相擁的深情一幕，以及跨越生死的淒美故事，相信是無數人心目中的經典神作。如今三十多年後，這套銀幕感動將以截然不同的現代舞台語言重新震撼觀眾。席捲百老匯與倫敦西區的現象級音樂劇《人鬼情未了》（Ghost The Musical），將於 2027 年 2 月首度推出全新粵語版本，於東九文化中心劇院一連公演四場。

今次製作集結香港樂壇及劇場界星級陣容，不但由布志綸、陳葦璇、梁釗峰及楊詩敏（蝦頭）領銜主演，並由紀緋珣擔任藝術總監、監製及粵語填詞，王月出任音樂總監，將這部九十年代浪漫經典以本地視角重新搬上舞台。

今次《人鬼情未了》音樂劇演出陣容星光熠熠。

《人鬼情未了》改編自 1990 年同名奧斯卡得獎電影，故事圍繞深愛彼此的情侶 Sam 與 Molly。正當兩人迎向幸福之際，Sam 卻突遭橫禍離世，化作鬼魂留連人間，更意外揭發自己的死並非一場單純的意外，而摯愛 Molly 亦正陷入致命危機。為了跨越陰陽兩界守護愛人，Sam 唯有求助於口舌尖酸、行事浮誇卻內心善良的靈媒 Oda Mae Brown，在人鬼殊途的困局中展開一場驚心動魄的救援。

是次粵語版由布志綸飾演男主角 Sam，與陳葦璇飾演的女主角 Molly 譜寫生死絕戀；深情歌王梁釗峰亦加盟演繹關鍵角色，而百變喜劇天后楊詩敏（蝦頭）則挑戰全劇靈魂人物的靈媒 Oda Mae Brown。蝦頭早前受訪指已笑言，她在戲中不單要面對「上身」橋段，更透露電影經典主題曲《Unchained Melody》有機會保留英文原版演繹，以免譯成中文後產生意想不到的喜劇反差，保留原曲最純粹的感動。

除了歌手與演員同台飆戲，《人鬼情未了》音樂劇亦以結合葛萊美獎級數的音樂創作與現場舞台幻象特效聞名。香港版聯同劉榮豐、文斐揚、胡希文等多位本地音樂劇實力派演員參演，並配搭現場樂隊演奏、影像及燈光設計，力求在東九文化中心劇院的舞台設備下，重現電影中令人屏息的奇幻視覺與催淚張力。

《人鬼情未了》音樂劇｜活動詳情

日期及時間：2月27日: 15:00,19:30；2月28日: 13:00,17:30

地點： 東九文化中心劇院

票價： $880 / $680 / $480（另加 $40 手續費）

680座位 : $680+40手續費

480座位 : $480+40手續費



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三月｜《暗黑瑪莉》音樂劇：故事音樂會

三月有兩齣韓國心理驚悚劇接力上演，率先登場的是橫掃韓國與中國內地的《暗黑瑪莉》，今次是作品首個粵語改編版本。

《暗黑瑪莉》由 J.Arie 雷深如領銜挑戰神秘關鍵角色「暗黑瑪莉」。

故事以1926年德國一場神秘的豪宅大火為背景，保姆瑪莉在火災後人間蒸發。十二年後，一本塵封的日記讓失散多年的四兄弟姊妹再度相聚，迫使他們一步步解開那一夜被集體封印的恐怖記憶。隨著真相被層層剝開，躲在陰影中的真正魔鬼，遠比想像中更加殘酷。

本劇以淒美旋律與緊湊懸疑氣氛著稱，今次同樣以「故事音樂會」形式演出。陣容集結跨界流行樂壇與劇場界，由 J.Arie 雷深如領銜挑戰神秘關鍵角色「暗黑瑪莉」，聯同黃劍文、實力派演員翁演陞、歌手黃進林，以及首度踏上音樂劇舞台的 Ash 鍾卓穎傾力演出，帶領觀眾探討創傷、愛與人性的複雜交織。

《暗黑瑪莉》音樂劇：故事音樂會｜活動詳情

日期及時間： 3月20日 15:00, 19:30｜3月21日 13:00

地點： 東九文化中心劇場

票價： $880 / $680 / $480（另加 $40 手續費）



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三月｜《火焰奏鳴曲》音樂劇

緊接在3月下旬登場的，是探討藝術與瘋狂邊界的韓國原創心理驚悚音樂劇《火焰奏鳴曲》。劇作靈感源自金東仁的同名經典小說，講述一位曾被譽為天才、如今卻陷入創作絕境的青年作曲家，在瀕臨崩潰之際，赫然發現了能激發內心無盡靈感的暗黑秘方。當一首首驚世絕美的樂章相繼誕生，一場關於藝術信仰、瘋狂執念與道德底線的殘酷博弈隨之展開。為了追求完美的藝術，你到底願意付出甚麼代價？

《火焰奏鳴曲》全新粵語版本，將由實力派星級陣容鄭俊弘、涂毓麟以及劉榮豐聯同本地頂尖音樂劇精英傾力演出。

劇目曾由 Super Junior 的厲旭及 PENTAGON 的 HUI 等頂流 K-pop 明星傾力演繹。來到香港的全新粵語版本，將由實力派星級陣容鄭俊弘、涂毓麟以及劉榮豐聯同本地頂尖音樂劇精英傾力演出。最令人期待的是，演員更會在台上親自彈奏樂器，呈現天才與瘋狂之間的拉扯。

《火焰奏鳴曲》音樂劇｜活動詳情

日期及時間： 3月27日 15:00, 19:30｜3月28日 15:00

地點： 東九文化中心劇場

票價： $880 / $680 / $480（另加 $40 手續費）

480座位 : $480+40手續費



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四月｜百老匯爆笑都市愛情音樂喜劇《出Pool大作戰》

來到4月，以輕鬆的百老匯都市愛情喜劇《出Pool大作戰》（First Date）壓軸。故事講述循規蹈矩的金融才子 Aaron，遇上不按牌理出牌的型格藝術女 Casey，一場本以為平淡的飯局，瞬間演變成驚心動魄的音樂戰場。隨著約會推進，兩人腦海中的小劇場全面暴走，過度保護的死黨、挑剔的父母、甚至陰魂不散的前度情人，都化身浮誇合唱團現身，載歌載舞把兩人的心底秘密全盤抖出。

本次製作特別推出中、英文兩個版本，觀眾可選擇欣賞原汁原味的英文原版，或在地化的粵語改編版。由香胤宅、黃健怡等本地耀眼星級陣容爆笑出演，完美解構男女交鋒的尷尬與火花。無論你是單身多年還是剛剛「出 Pool」，相信都會在這場約會中看到自己的影子。

《出Pool大作戰》中文場｜活動詳情

日期及時間： 4月3日 15:00, 19:30｜4月4日 15:00

地點： 東九文化中心劇場



《出Pool大作戰》英文場｜活動詳情

日期及時間： 4月10日 15:00, 19:30｜4月11日 13:00

地點： 東九文化中心劇場

票價（中/英文場同價）： $880 / $680 / $480（另加 $40 手續費）



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