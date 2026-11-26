攀峰除了考驗體能、意志及膽量，更考驗攀登者在逆境中突破限制的決心。最新一集港台節目《非凡人物》，邀請到輪椅攀登運動員及教練黎志偉。他曾攀上亞洲之巔，躋身世界排名第八，卻因車禍導致半身癱瘓。由「亞洲攀石王」到輪椅攀登者，黎志偉突破身體限制攀上獅子山，並致力推動殘疾人攀登運動發展，憑堅毅意志走出命運低谷，活出非凡人生。



黎志偉17歲接觸攀石運動，曾登上亞洲第一、躋身世界排名第八，並奪得長洲搶包山比賽「包山王」的佳績。

遇車禍半身癱瘓，為兒子重新振作

黎志偉自小具備運動天賦，十七歲接觸攀石後迅速嶄露頭角。接受訓練僅半年，他便獲派參加亞洲青少年賽事，並憑獲獎取得香港體育學院（體院）運動員獎學金，立志成為頂尖運動員：「我想攀得更高，成為全亞洲第一名。」其後，他征戰多場亞洲與國際賽事，成功登上亞洲第一寶座、花了七年時間躋身世界排名第八，更曾於長洲搶包山比賽中奪冠，贏得「包山王」的美譽。

然而，2011年一場車禍令黎志偉半身癱瘓，運動生涯被迫中斷。面對命運重擊，他坦言一度萬念俱灰：「我甚麼都沒有了，不能攀石、不能比賽。」幸好太太當時已懷孕七、八個月，腹中兒子成為他重新振作的動力：「我很想看到兒子出生，也是當時我唯一的目標、心願和留在世界的原因。」康復期間，他在病床上以橡筋帶及攀山繩鍛煉臂力，並學習使用輪椅，一步步重拾生活自理能力。

(左起) 主持馮榕榕、米哈與嘉賓黎志偉回顧起車禍半身癱瘓後曾一度沮喪，但因當時太太懷孕，腹中兒子讓他重新振作。

解開心結坐輪椅攀上獅子山 研發滑輪系統推動共融攀登

適應輪椅生活後，黎志偉曾嘗試不同輪椅運動，卻發現最熱愛的始終是攀登：「我不介意別人看我的眼光，我想參加攀石比賽，沒有腳，就用手爬。」2014年，他決定重返攀石場。石硤尾公園體育館那面高約十五米的戶外攀登牆，他以往只需六至八秒便能登頂，這次單靠雙手攀爬，足足花了二十多分鐘才完成。從小看着他訓練的場館職員感動得哭着說：「終於看到你再攀石，你要加油。」

重拾攀石熱誠後，黎志偉更決心為本地傷健社群開拓攀登之路。他積極引入殘疾人攀登活動，讓學員在安全帶與繩索保護下離開輪椅，單靠雙手挑戰岩壁；同時，他結合攀樹與高空拯救技巧，研發出一套專用滑輪系統，讓無法離椅的人士亦能連同輪椅一同向上攀升。這項創新設計不僅打破了身體殘障的限制，更讓殘疾朋友得以親身體驗攀登樂趣，推動共融運動普及。

車禍後五年，他組織三、四十人的義工及救援團隊，透過這套滑輪裝置，以雙手拉動繩索，坐着輪椅由懸崖底攀上獅子山頂。登頂後，他笑言自己像熱血漫畫主角般拍打雙腿，期待能奇蹟般恢復知覺，最終學懂放下：「我不再介意自己坐輪椅還是會走動，之後的人生要過得更精彩。」這次攀登之旅，讓他體會到友伴互助的「獅子山精神」，也讓他重新找回攀登者的身分。

挑戰攀登85層高樓 執教港隊培育傷殘運動員

成功攀上獅子山後，黎志偉將個人挑戰轉化為回饋社會的動力，把目光投向更高難度的85層摩天大廈。2021年疫情期間，他在直播見證下挑戰攀登大廈外牆，卻因強風令繩索纏繞，在75樓高空懸吊一小時後，基於安全規定被迫取消。雖然未能登頂，他卻從中重新理解成敗：「人要面對有些事情做不到或還沒完成，但那是生命珍貴的一部分。」是次義舉最終為醫院籌得七百多萬元善款，用作支援脊髓損傷醫療及康復項目，惠澤同路人。

如今，黎志偉更肩負起香港殘疾人運動攀登代表隊教練的重任，帶領視障、截肢及輪椅使用者等殘疾運動員進行訓練。他將多年征戰國際賽場的實戰經驗與輪椅攀登技巧傾囊相授，致力培育新一代殘疾運動員接班，期望協助隊員踏上殘疾人奧運會（殘奧會）的最高舞台，為港爭光。節目尾聲，他寄語年輕人：「你想到的夢想或目標，要認真地實踐它和做出來。」只要勇敢踏出第一步，無論結果如何，都能從過程中有所收穫。

(左起) 主持米哈、嘉賓黎志偉與主持馮榕榕在錄影後合照留念。

從追求獎牌與排名的世界級選手，到坐在輪椅上開拓共融攀登之路、培育殘疾運動員的教練，黎志偉以親身經歷證明：身體受限不等於人生止步，世上沒有攀不過的高牆，即使跌倒仍能選擇重新出發。這份堅毅與無私，正是屬於他的「攀峰傳奇」。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台

