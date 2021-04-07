藝術疫轉｜羅浮宮48萬件展品網上任睇可下載？小心閱讀附帶條款

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-04-07 15:33

全球疫情持續不斷，影響着藝術展覽的大小計劃，世界各地博物館多場展覽均改為網上展出；博物館規模最大、歷史悠久的法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）緊隨其後，推出史上最大型的網上藝術品展覽，展出作品超過48萬件。

（Musée du Louvre 官網截圖）

網上展覽的作品主要來自羅浮宮博物館八個展區的已登記作品，包括世界各地古董、中世紀文藝復興時期及現代的雕飾和雕塑、各個時期的畫作等，更包括國立博物館復修作品，當中不僅有羅浮宮館內展品，還包括2004年開始由羅浮宮管理的德拉克洛瓦博物館（Musée National Eugène-Delacroix）庫藏，以及羅浮宮歷史部（History of the Louvre department）管理的藏品。

今次展覽甚至展出不少復修成果（Musées Nationaux Récupération，MNR），可說是深厚的國力與文化的大晒冷。

策展不是「雜貨攤」？羅浮宮卻決定展出全部藏品⋯⋯

至於博物館應該要展出什麼、不應展出什麼，正如西九文化區管理局董事局主席唐英年上月底回應某媒體言論時說，策展不是「雜貨攤」。藝術策展這回事，又豈容外行人指指點點、說三道四？可見觀賞門檻愈低，愈需要導賞角色在。

這是自己網絡自己管、自己喜好自己揀的時代，一切源於人權自由嘛，打開門免費入場，「雜貨攤」還是需要有人帶領？容我以米開朗基羅為例，建議一些方法給大家，看到自己想看的作品。

1. 根據藝術家原名搜索

首先，我們需要先搞清楚藝術家名字，如是意大利文，搜關鍵字大致都可以找得到的。例如米開朗基羅，原名有幾種寫法；羅浮宮寫「Buonarroti, Michelangelo dit Michel-Ange」，網上搜得到的一般是「Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni」。

在羅浮宮這個網上展覽，只需搜尋「Michelangelo」就較容易找到他的作品？要注意的是，搜到的有時是關於米開朗基羅的藝術作品，未必是他本人的。我測試後，發現搜「Michelangelo」也找不到米開朗基羅；搜「Buonarroti」才找到。

2. 作品創作年份／藝術家生卒年

如果你知道作品的創作年份，或者藝術家生卒年，可以在搜尋結果內，於左欄輸入年份，這就比較容易找到作品原件。例如米開朗基羅1475生1564卒——

3. 注意分享及下載條款，不要輕率略過

展品大多可供分享到社交媒體，甚至下載。在社交媒體分享，暫無條款限制；如想下載，則有多項條文需先閱讀，認知法律責任。部份作品用於教育方面可獲豁免版權，最可保障自己的做法，當然是詳細閱讀條款，同意才按鍵。

羅浮宮館藏網上展覽網址

（原題：在羅浮宮網上展尋找米開朗基羅。本文不代表藝文格物立場）