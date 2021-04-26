星期一扮工｜打工文青裸辭投奔台灣住半山燒陶瓷製香錐做布品

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-04-26 11:58

早安，島嶼！每天清晨起來，總會幻想自己身處遠離繁囂的島嶼，一出門就見到碧綠的大海，藍天與青山，然後跟島嶼暢快地打個招呼。至於現實嘛，一出門就是匆匆上班，說「早安」的對象卻換成大堂保安員和公司同事。

早呀，同事！投入工作前的早餐時間，我總會跟同事邊吃邊傾提提神。今早同事提起旅行，又講起移民，我問：有沒有想過旅居？同事一時間搞不清旅居的意思，我就塞了一本書給她看。

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《早安，島嶼》記錄一位香港女生Cherry，到台灣旅居三年的生活點滴。從居住地方、在地學習、島嶼風光、地道生活幾方面，記下她如何在台灣遊走實驗。Cherry原本在主流媒體機構工作，一做就八年。為了尋找「生活」，她決定一個人以「旅」行的心態到台灣暫時「居」留，徹徹底底地去感受這個島嶼。

對於難以「唧」出時間（公私事繁忙）的香港人來說，不要說旅居島嶼，甚至只是往島嶼走一圈，都是一件奢侈的事。讀過《早安，島嶼》，我特別欣賞作者的勇氣，放下了香港的一切，隻身往台灣旅居，尋找自己最喜愛的生活方式。

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與別人合租小半山公寓、去露營、住山屋、居民宿，於山海之間感受生活。對於身處焗促辦公室的我來說，可以過着這樣chill的生活，怎會不羨慕？但要實行談何容易。

Cherry怎樣解決這三年來的生活費呢？她在書中簡潔地解答了這個現實的問題：「務必利用專長來維持生活」。除了做回「老本行」撰稿、出版刊物賺生活費，她還會不斷增值，學習新技能，燒陶瓷、製香錐、做布品，這些都是收入的來源（當然這並不是在地學習的唯一原因）。

以往到台灣旅行，短短十日八日，都是「快鏡」觀光，一切點到即止。而Cherry這種旅居方式，就可以「慢鏡」欣賞風光，甚至「重温」。又如一些貼地的體驗，好似追垃圾車、坐無冷氣鐵皮火車等等，也只有旅居才可以做到。

很多人慨歎不能改變生活，細數種種原因後，或者會發現只不過是沒勇氣踏出你的第一步。看過《早安，島嶼》，會改變你的想法嗎？

（本文不代表藝文格物立場）