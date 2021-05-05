資深播音員李我離世　《天空小說》廣播劇一人演多角享譽省港澳

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-05 15:49

【藝文編按】據劉天賜先生今日於Facebook透露，資深播音員李我先生離世，耆壽99歲。 李我（1922-2021）原名李晚景，以李我為藝名，原因是「當時想到自己無父、無母、無兄、無弟、無妻，只有一個我，所以就改了單名一個我字」。他於1949年加入麗的呼聲，而後加入新創辦的香港商業電台。成名作是「天空小說」系列廣播劇，特色在於他包辦廣播劇中所有角色，更能夠從只有寥寥數十字的大綱即席演繹劇目，因而讓節目風行省港澳，聲演三十年，深受粵港聽眾歡迎。他在電台退休後，於80年代參演無綫電視處境喜劇《香港八一》系列，飾演玄學家覺悟因，角色深入民心。 本文節錄自李我、周樹佳合著《李我講古(一) ——我的患難與璀璨》〈開冬學〉一文，李我憶述他早年的學習歷程，分享他是如何打好文學基礎。

劉天賜(左)與李我(中)合照。(劉天賜facebook)

我一生愛好文學，究其原因，可能和我幼時在私塾讀書，即所謂的卜卜齋，打下良好的國學基礎有關。

自五四運動後，這類私塾在中國已不多見，唯獨是香港仍有流傳，除了課程仍教四書五經之外，它的開學儀式也十分傳統，稱為「開冬學」，因為日子一般都揀在冬天，特別是尾禡（農曆十二月十六）之後，故名。

古詩有云：「七歲應神童，天生我性聰，有才朝天子，何必謁侯公。」從前人們開學，一般都揀在七歲，而我亦是那年上學（1929年）。

我讀的私塾叫「凱銘學塾」，老師是陳凱銘先生，他是一名老儒生，據知是前清最後一名翰林，那時已經七十多歲，校址在石塘咀晉城街（已拆），很近我在保德街的家。

我還記得開學那天，天還未亮我就要出發。我頭戴卜帽，穿了一襲長衫馬褂，十足一個小文人。出門前，母親特別為我預備一籃子的東西帶回學校，這些東西包括一底以菜葉包裹的糯米薄餅、芹菜、生菜和葱。

李我早年的廣播員照片。（Youtube)

為什麼要準備這些東西呢？

原來故老相傳，小孩開學，最要講意頭。帶芹菜、生菜和蔥上學，即代表他們讀書勤力、生生猛猛和聰明伶俐，至於糯米薄餅則是含有黐着屁股，孩子讀書專心之意（煎這些薄餅的，必須是一些有仔有孫的「好命婆」），全是一些善禱善祝的象徵物，由於我是獨子，家母自幼便希望我能出人頭地，諸般吉祥物事自然一應俱全。

家母還請來一名「花仔」（童子）抱我開學。我記得那人年紀不足二十歲，人叫「豆窿堃」，是「全省港澳」粵菜酒樓的工人。莫看輕此人，他的責任可重要了。因為首天上學，傅統上學生最忌遇到「四眼畜牲」，特別是貓、狗和四眼婆，俗諺有云「貓咁衰、狗咁懶、四眼婆（即孕婦，因腹中有肉，故云四眼）污穢」，那都是畢生讀書要倒運的。他就要盡量給我躲過那些不祥物。

「豆窿堃」抱我到學校時，四周依然漆黑一片，但藉着大門的街燈，我遠遠便見老師在接我。我叫過老師後，他第一件事便領我去拜孔子像，當時我也不知道那人是誰，印像中只記得是一個很大的雕像，前面放有香爐寶燭。老師叫我跪在像前，行三跪九叩大禮，我依着做，他便唸唸有詞，大意是請求孔子收我為學生之類。如此燒過元寶後，就算禮成，不過冬學的儀式還未結朿。老師搬來一張酸枝的「馬胡」櫈再把我帶來的薄餅放到上面，叫我象徵式的坐一坐，摸一摸，之後就把薄餅收起，再由「陳老師」抱我行讀書和開筆禮。

我先坐在一張酸枝枱前，面向老師，老師就教我讀《三字經》，但不是由頭讀起，而是最尾的幾句開始：「幼而學，壯而行。上致君，下澤民。揚名聲，顯父母。光於前，裕於後，孝於親，所當識。」

如此老師一句，我一句，朗讀完後，我又坐到老師膝上。這時老師就執着我的手，提起一枝白羊毫，輕輕放到一個新端硯（端即端州，今稱肇慶，其出產的硯全國有名）去蘸墨，然後隨着一本習字簿上的紅印字去臨摹，寫得數行後，「上大人，孔乙己，化三千，七十士。」天浮曙白，整個開冬學的儀式才算大功告成，同行的工人給過老師一封十元利是後（晚上老師派人回禮兩元利是），我便可以回家，翌日才正式上學。

（獲出版社授權轉載。本文不代表藝文格物立場）