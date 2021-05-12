懷念戴天｜昔日學生今日主編　關夢南憶述戴天詩集編輯過程

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-12 00:00

第一次我在附近的地鐵站等他，他跑過馬路，滿頭白髮異國風中飄揚：哈哈！他拿着煙斗，我暗自高興，他仍是當年的戴天。 關夢南

戴天九十年代移民加拿大多倫多，仍在《信報》寫專欄，與香港文化界藕斷絲蓮。我2002年出版第一本詩集——《關夢南詩集》，他也曾在專欄寫了一篇簡評。他離港前早以公開「立此為照」，不再擔任文學獎評判。2003年他竟然應中央圖書館之邀，再次出任中文文學獎雙年獎詩組海外評判。我私心以為，他「食言」多少與我有關。後來不能乘行，主要是身體装了個心臟起搏器，醫生不贊成長途旅行。但他仍然投了我全票，使我獲得了這人生難得的榮譽，能不感恩？

文：關夢南

一九八四年大拇指詩獎得獎人梁秉鈞（在美國）、王良和（左一）、關夢南（左二）。頒獎禮七月十五日在蔡浩泉的圖騰製作公司舉行。評判之一戴天（右一）（另三位是王辛笛、古蒼梧、林煥彰）親自頒獎。戴天並寫下長篇評審意見〈風、雅、頌之體〉，是他罕有通達明暢的詩論，刊《大拇指》第198期。照片及文字說明來自許迪鏘臉書

1985年的「大拇指詩獎」，得獎作品〈傷口〉，也是戴天任評判。同屆獲獎的還有也斯與王良和，戴天為此寫了一篇十分認真的評論，把三首得獎作品喻為風雅頌。關於評論，戴天收錄於《渡渡這種鳥》散文集內，有一輯談歐洲詩人的作品，好看之餘，又着實打開了我們文青的眼界。

戴天《渡渡這種鳥》（香港：素葉出版社，1980）。圖片來源：The Chinese University of Hong Kong Library臉書

我認識戴天大概始於1969年的詩作坊。詩作坊是香港民間教育之始，是戴天與古蒼梧把美國愛荷華的辦學形式（編按：愛荷華大學「國際寫作計劃」）搬到香港來，本來逢星期六在九龍塘多實街上課，客座嘉賓都是港台一時著名的詩人。我參加時迹近尾聲，上課地點已遷去太子道戴天與胡菊人合租的家。詩作坊的詩人包括鍾玲玲、淮遠、李國威、張國毅、劉天賜及麥繼安等。他們當時都是中學生，可見平民教學的重要和意義。我深受影響，參加不多的幾課，從此改變了我詩歌的世界。

戴天《石頭的研究》（台灣東大圖書公司）

戴天的魅力與影響，既在個人的交遊廣闊，豪邁、江湖氣，更在作品的前衛性。現在詩人大多不以戴天為然，是因為沒有把文學創作放還那個仍然彌漫着五四詩風的艱難時代。

戴天早期詩與台灣相近，比如花雕的圖象性就是一個明顯的例子，但不同的是傾向明朗透明。七十年代初，戴天的突破作品是〈京都十首〉，散文化的詩意令人眼前一亮，不重詞藻重詩意，脫胎自古典而不失現代精神。緊接着於《明報》發表了〈啊！我是一隻鳥〉、〈這是一個爛蘋果〉和〈石頭記〉等名作。又在《中國學生周報》發表了〈蛇〉和〈創作日記〉。當時他每發表一首詩，都引來評論和哄動，當然也包括了我的追讀。戴天現代詩重口語多用短句，着實開了一代的詩風。

翻拍自戴天《石頭的研究》

戴天九十年代移民，我飛去多倫多探了他三次：第一次我在附近的地鐵站等他，他跑過馬路，滿頭白髮異國風中飄揚：哈哈！他拿着煙斗，我暗自高興，他仍是當年的戴天。但閑談中隱約已有蒼涼之意：「不捨呀！」我正猜度他放不下甚麼。他說，「中華文化」。分别離去漸行漸遠，他仍站在大屋的門口。

第二次見面是兩年後。他託我編一本戴天詩集，名為《骨的呻吟》。我好像有些什麼預感，回港後用一年時間編好，並根據他表列寄給他的好朋友董橋等。回應有三十餘段文字。我整理後又找文友寫了兩三篇評論，合訂成一本小册子，寄給他留念。

戴天詩集《骨的呻吟》

書出版後我又飛去探他，順便送書。他一見面就和我去附近餐廳吃牛排，卻不讓我結數。幾十年吃的全是他，在家或外出，沒有一次說得過他。當時他的健康有些不妙：腰間繫了個藍袋子，腸癌開了刀。吃完晚飯又回他家坐了個多小時。事後方知道他一直捱痛陪着我。

於是以後一直有陰影，不知幾時就接到他不在的消息。想不到他生存的意志旺盛，不但打敗了癌症，而且回港走了一轉。他到港後約我到酒店相聚，吃了個早餐。身體看來不錯。以後他出席大小聚會，不勝歡悅。他離港我沒有送他。心想來日方長。怎知昨日突接金炳興傳來他臨終前相，令我可再見他最後一面，聊慰哀思。

詩人廖偉棠於2016年11月10日攝，當日戴天訪問香港中文大學，在「書寫力量」活動板上親筆寫上詩句，參與年輕詩人發起的書寫活動，用行動來鼓勵年輕詩人。照片授權轉載自廖偉棠Facebook

戴天生於香港文學最好的時代，享盡了創作最大的快樂和熱閙。如此文學人福氣，香港又有幾人？吾師拱别，無憾矣！

（原題：念戴天：吾師拱别，無憾矣！本文不代表藝文格物立場）