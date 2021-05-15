還是日本｜湯禎兆專欄｜《短劇開始了》心結糾纏與青春物語

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-05-15 09:28

今季日劇陣容強勁至令人難以置信，名編名角交疊穿梭，目不暇給程度絕對是近年罕見。

《短劇開始了》是另一必看劇目，內容是講述三名高中同學一起為戲劇人生打拼的青春物語。我看到日本有同樣不受歡迎的短劇藝人指出，此劇的真實性不高云云，如大型藝人事務所不會簽此等組合，又或是他們的經濟能力負擔不了自駕車（其實第二集已解釋了車輛的由來），以及通常應依附前輩學藝及生活等。我想說假若如此，那就會成為另一齣《火花》（16），珠玉在前，也無謂重構了。

文：湯禎兆

《短劇開始了》除了陣容令人目瞪口呆外（菅田將暉、神木隆之介、太賀、有村架純、古村琴音、中村倫也及芳根京子等），更吸引的是每集短劇與正劇的互動委實絲絲入扣。每集都以短劇開始，如第二集的《屋頂》，牽涉三人的心結糾纏——菅田飾演的春斗執著於自己原來不是潤平的組團首選人物、神木飾演的瞬太則要面對活不過廿七歲的預告、太賀飾演的潤平則難以向女友交代。

而屋頂正是瞬太在高中時期曾打算自殺的場景，當年全靠春斗插科打諢把危機消弭。同時又包含三人之間究竟有沒有秘密收藏以見友誼的真摯性，結果一番起伏後，終明白到原來三人都各有秘密，卻囿於對夥伴的好意而隱藏——潤平之所以不先找春斗乃因覺得他應是幕後的領軍人物、瞬太為求入團而謊稱自己已不再勝任遊戲選手、春斗其實高中時也偷窺潤平的告白場面，之後還佯言說只差一點點以安慰夥伴。

最後大家的真心話，竟然在劇終結束前，重歸舞台上的短劇以即興發揮的方式交代——戲假情真，得到完美的演繹。對一眾「花之93組」主角來說，委實是最難能可貴的青春物語契機。

（專欄「還是日本」每周六刊出。原題：青春短劇開始了。本文不代表藝文格物立場）

【還是日本｜《我家的故事》系列1：宮九染疫癒後《我家的故事》新劇哭笑如舊】

【還是日本｜《我家的故事》系列2：建構一種面對不同假面下的平行溝通技法】

「還是日本」其他文章：福田組《反轉三國志》文化穿越樂此不疲