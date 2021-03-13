還是日本｜湯禎兆專欄｜建構一種面對不同假面下的平行溝通技法

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-03-13 00:00

日本人一向有云女性是天生的出色女演員，大家從不同的流行文本中，也不難感受到為人女，為人妻，為人媳以至為人嫲嫲婆婆的種種壓力，「演技」當然是一種生存技倆，由誕生開始已在每天修煉，又怎會不爐火純青？好了，那麼男性呢？《我家的故事》正好是為男性演技發聲的傑作。 文：湯禎兆

宮九特意挑選了兩個「假面」世界——一個為能樂，另一是摔角，不約而同均有深遠的假面文化背景。日本的假面文化，早在紀元前已有土製面具的遺物存在，而古代風俗已用來配戴後作除魔祈福之用，後來更在戲劇世界中成為關鍵的元素。至於面具摔角手，更加一向是象徵標誌之一，既可用來隱藏身分，同時也代表貫注了肉身上的神秘力量，增添競賽的話題性。事實上，日本從來都是深愛假面文化的民族，由《蒙面超人》（即《假面騎士》）到《變態超人》（即《究極！！ 變態假面》）到最近的日本電影《爸爸是壞蛋冠軍》無不如是。

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壽三郎及壽一的父子情，正是在以上兩個假面世界中往復交織。壽一在能樂世界中得不到父親的肯定，全在摔角場上以SUPER世阿彌MACHINE的假面身分受到讚揚——甚至肯定與否定均屬同一動作！而壽一在摔角界的重生，正是以能樂的技法crossover而得以成功（我推想往後的劇情發展，也應有摔角元素置於能樂上的顛覆創新）。男人在假面世界下隱藏的身分，由不相知到既知卻不識破，從而建構一種面對不同假面下的平行溝通技法——如果說日本女性是天生的女優，那麼男性則需要假面的道具協助，才可以盡情展示自己的男優魅力出來！

（專欄「還是日本」每周六刊出，標題由編輯撰寫，原題：假面宮九。本文不代表藝文格物立場）

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