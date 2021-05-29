日劇新詞婚活離活獨活的流行幻象｜還是日本｜湯禎兆專欄

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-05-29 00:00

日本一向是命名王國，而「╳活」更是近十年來的黃金命名方程式，也由此而衍生出大量社會現象，而日劇也亦步亦趨一直跟隨其後，今季更加可說繁花盛放。

文：湯禎兆

十年前的流行語「婚活」（07年最初出現）一出現勢頭便直捲全國，當年（09）已有中居正廣及上戶彩正面回應的《結婚萬歲》，其中已展陳各式各樣的「婚活」例子，由高爾夫球、瑜珈、甜品到水族館等，可謂無所不用。事實上，「婚活」潮流的呈現仍無止息之象，20年的《花生醬三文治》及《東京LINE情故事》其實也或多或少仍在從不同角度繼續探討「婚活」問題。

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好了，今季日劇更出現針對「離活」（離婚活動）及「獨活」（一個人活動）的對應作品，分別是由永山瑛太及北川景子主演的《離婚活動》及江口德子主演的《獨活女子的推薦》，同時充滿時代特色及意義。

前者雖說是喜劇，但就透過北川景子的閃婚，帶來兩個人三對組合的離婚危機，而亦促使大家去參與「離活」，當中更點出在日本長存已久「熟年離婚」的尖銳問題。至於後者更是《孤獨的美食家》之變奏，歌頌獨活女子的瀟灑自決，同樣可睹流行幻象，令人目迷五色。

（原題〈由「婚活」到「離活」及「獨活」〉。本文不代表藝文格物立場）

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